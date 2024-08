Theo Rose, imagini inedite cu fiul ei. Ce mult a crescut Sasha: „Îndrăgostit”

Theo Rose a devenit mamă pentru prima dată în vara anului 2023. Artista și partenerul ei, Anghel Damian, au împreună un băiețel, pe Sasha Ioan. De atunci, viața celor doi s-a schimbat și adoră să petreacă timpul alături de fiul lor.

Theo Rose, imagini adorabile cu fiul ei, Sasha

Theo Rose, artista apreciată pentru talentul și personalitatea sa, se bucură de una dintre cele mai fericite perioade ale vieții de când a devenit mamă. Fiul ei, Sasha, pe care îl are împreună cu actorul Anghel Damian, crește rapid și este un copil plin de farmec și energie.

Recent, cântăreața a împărtășit pe rețelele de socializare un videoclip emoționant cu micuțul Sasha, care a început deja să se exprime și să reacționeze la cei din jurul său.

„Sasha îndrăgostit de prietena mea. Fiu-miu și blondele = necaz”, a scris Theo Rose în dreptul postării sale.

Theo Rose are o comunitate impresionantă de fani pe social media, iar aceștia îi urmăresc mereu cu interes activitățile. Artista obișnuiește să le împărtășească acestora diferite momente din viața ei, atât personală, cât și profesională.

Artista a vorbit despre problemele de sănătate

Theo Rose a fost invitată recent în podcastul Magic Life, moderat de Liana Stanciu, unde a dezvăluit modul neașteptat în care a aflat care este afecțiunea de care suferă.

„Am avut un concert, după care nu am mai putut să vorbesc. În public era o tipă despre care auzisem, i-am dat un mesaj și i-am zis: ‘vreau să vin să vedem ce am și ea zice: ‘Știu ce ai: este disfonie triunghiulară. Corzile tale nu se apropie. Asta pentru că suprasolicit, cântăm în niște condiții, noi suntem 9 pe scenă, eu trebuie să acopăr multe instrumente cu vocea. Evident că tot timpul depun efort extra și mi-am dat seama că există o problemă. Eu nu ar trebui să mă confrunt cu așa ceva după ce cânt. Ar trebui să schimb ceva la tehnica vocală. Mi-am dat seama a nu știu câta oară că nu știu nimic și am luat-o de la capăt”, a dezvăluit Theo Rose.

După ce a aflat că suferă de disfonie triunghiulară, artista a decis că este momentul să facă unele schimbări în stilul ei de viață.

„Și felul cum vorbesc e o problemă la mine, eu depun efort și când vorbesc. Toată copilăria și adolescența am vorbit foarte foarte sus, într-un registru înalt. Mă deranja și pe mine când ascultam. În momentul în care m-a deranjat suficient de tare am făcut schimbarea fără să mă gândesc la asta și am ajuns să vorbesc într-un registru care nu mi-e propriu neapărat și să-mi suprasolicit corzile vocale”, a mai spus Theo Rose.

Theo Rose și Anghel Damian au vorbit de puține ori despre povestea de iubire pe care o trăiesc. Recent, regizorul a făcut o serie de confesiuni despre începutul relației cu artista, vorbind și despre momentele complicate prin care au trecut din cauza atenției excesive din partea presei.

„Am fost prinși în acest tăvălug, s-au spus minciuni despre noi și, din păcate, oricât ai încerca să repari daunele produse de cancanuri, este foarte greu ca adevărul să fie vizibil în mijlocul acestor furtuni. Recunosc că am fost puțin bulversat la început, dar apoi m-am întors la esență, și anume să trăiesc pur și simplu, fiind perfect împăcat cu adevărul nostru. Mă doare însă atunci când niște oameni sunt reduși la un subiect pus pe tarabă, când se instigă prin asta la jigniri și bullying social mediatic. Dar, indiferent ce a fost și ce va fi, am învățat să ignor orice nu are legătură reală cu adevărul vieții mele și al familiei mele”, a declarat Anghel Damian într-un interviu pentru VIVA!

