Theo Rose, dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă: „Eu depun efort și când vorbesc…”

Theo Rose are o comunitate impresionantă de fani pe social media, iar aceștia îi urmăresc mereu cu interes activitățile. Artista obișnuiește să le împărtășească acestora diferite momente din viața ei, atât personală, cât și profesională.

Theo Rose a fost invitată recent în podcastul Magic Life, moderat de Liana Stanciu, unde a dezvăluit modul neașteptat în care a aflat care este afecțiunea de care suferă.

„Am avut un concert, după care nu am mai putut să vorbesc. În public era o tipă despre care auzisem, i-am dat un mesaj și i-am zis: ‘vreau să vin să vedem ce am’ și ea zice: ‘Știu ce ai: este disfonie triunghiulară. Corzile tale nu se apropie’. Asta pentru că suprasolicit, cântăm în niște condiții, noi suntem 9 pe scenă, eu trebuie să acopăr multe instrumente cu vocea. Evident că tot timpul depun efort extra și mi-am dat seama că există o problemă. Eu nu ar trebui să mă confrunt cu așa ceva după ce cânt. Ar trebui să schimb ceva la tehnica vocală. Mi-am dat seama a nu știu câta oară că nu știu nimic și am luat-o de la capăt”, a dezvăluit Theo Rose.

După ce a aflat că suferă de disfonie triunghiulară, artista a decis că este momentul să facă unele schimbări în stilul ei de viață.

„Și felul cum vorbesc e o problemă la mine, eu depun efort și când vorbesc. Toată copilăria și adolescența am vorbit foarte foarte sus, într-un registru înalt. Mă deranja și pe mine când ascultam. În momentul în care m-a deranjat suficient de tare am făcut schimbarea fără să mă gândesc la asta și am ajuns să vorbesc într-un registru care nu mi-e propriu neapărat și să-mi suprasolicit corzile vocale”, a mai spus Theo Rose.