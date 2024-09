Irina Rimes, mărturisiri sincere despre cel mai mare vis al său: „Poți să faci cam orice dacă ai destulă determinare”

Irina Rimes, la 33 de ani, se numără printre cele mai apreciate cântărețe din România, bucurându-se de succes și în afara țării. În cadrul unui interviu la Fresh by Unica, artista a dezvăluit că nu a visat să își construiască o carieră internațională. În schimb, și-a dorit să fie recunoscută și într-o altă țară europeană, pe lângă România.

Recent, Irina a lansat EP-ul „Origini”, inspirat din muzica tradițională, a început filmările pentru emisiunea „Vocea României” și pregătește un concert major la Arenele Romane, intitulat „Descântatele”, programat pentru 28 septembrie. De asemenea, în această toamnă, Irina Rimes va reveni în postura de jurat la „Vocea României”.

„N-am visat niciodată la o carieră internațională. Eu am visat să fiu un artist apreciat și iubit. Dar nu iubit pentru că vreau să-mi hrănesc eu orgoliul, iubit pentru muzică. Eu știu că un artist este iubit atunci când muzica lui este iubită. Eu am mai avut un vis, visul de a face muzică în limba franceză, să fac muzică în Franța. Și asta nu înseamnă neapărat internațional. E local, în Franța. Eu vreau să fac muzică și dacă muzica mea este apreciată pe cât mai multe teritorii, este minunat”, a spus Irina Rimes, la Fresh by Unica.

În perioada pandemiei, Irina Rimes a profitat de timpul liber neașteptat pentru a învăța limba franceză, o activitate pe care nu o plănuise, dar pe care a transformat-o într-o oportunitate valoroasă.

„Am avut mult timp în pandemie. Și determinare. După ce am învățat franceză, am mai învățat încă un lucru. Că poți să faci cam orice dacă ai destulă determinare și dacă oferi destul de mult timp. Dacă intră în lista priorităților tale, orice se poate învăța”, a mai adăugat artista.

Deși astăzi se bucură de succes și popularitate, Irina Rimes își păstrează vie legătura cu locul natal. Crescută la țară, ea a avut parte de o copilărie lipsită de lux, dar bogată în experiențe care i-au modelat caracterul și valorile.

Artista își amintește cu un zâmbet larg toate năzbâtiile pe care le făcea împreună cu fratele ei. Deși nu erau răsfățați cu daruri sau lucruri materiale, Irina Rimes simte că a avut o copilărie fericită, învățând să aprecieze micile bucurii și să se mulțumească cu ceea ce avea.

„Am făcut foarte multe prostii în copilărie. Eu am crescut cu fratele meu, la țară. Părinții noștri tot timpul erau ocupați cu tot felul de chestii. Amândoi fiind contabili, în timpul săptămânii lucrau la birou, iar în timpul weekendului ori munceau la pământ, ori, de la un timp, își luaseră niște magazine și le aprovizionau, lucrau la ele. Cumva, pe mine și pe fratele meu, a stat tot timpul această povară de a întreține gospodăria. Am avut și porci, și vaci, și oi și capre. Să nu mai zic de găini, curci, rațe și gâște. Sunt foarte multe amintiri, dar mai mult fratele meu are amintiri de genul ăsta. Eu am amintiri cu frate-miu adică. Treaba noastră, a copiilor, era să paștem bobocii. De multe ori se pierdeau câte unul, doi, sau câteodată tot cârdul. Fratele meu suferea cel mai mult din cauza asta, că era cel mai mic. Îl vedeai umblând prin mahala, cerând boboci de la vecini. Cam asta a fost copilăria noastră. Țin minte o pățanie. Vaca noastră a căzut într-o groapă foarte mare și a trebuit să o scoatem. În garaj aveam o gaură ca să poți să vezi sub mașină să lucrezi. Noi nu aveam voie să lăsăm animalele acolo. Și a căzut vaca acolo, au scos-o cu niște benzi de tras mașini. A fost greu și mi-a fost milă de ea, dar rugămintea mea cea mai mare era ca vecinii să nu îi spună mamei că s-a întâmplat asta pentru că îmi era frică că o să iau bătaie”, a declarat Irina Rimes, pentru Fresh! byUnica.