Irina Rimes, dezvăluiri sincere despre copilăria ei în Republica Moldova: „Țin minte o pățanie”

Irina Rimes, ajunsă la vârsta de 32 de ani, a împărtășit recent detalii despre copilăria ei. Cântăreața a crescut în Republica Moldova și are amintiri de neprețuit alături de familia sa.

Irina Rimes, una dintre cele mai iubite artiste din România, a avut o copilărie simplă și autentică, departe de agitația lumii urbane. La 32 de ani, artista privește cu drag în urmă la anii petrecuți în satul Izvoarele din Republica Moldova, unde a crescut în casa bunicilor, împreună cu fratele ei.

Deși astăzi se bucură de succes și popularitate, Irina Rimes își păstrează vie legătura cu locul natal. Crescută la țară, ea a avut parte de o copilărie lipsită de lux, dar bogată în experiențe care i-au modelat caracterul și valorile.

Artista își amintește cu un zâmbet larg toate năzbâtiile pe care le făcea împreună cu fratele ei. Deși nu erau răsfățați cu daruri sau lucruri materiale, Irina Rimes simte că a avut o copilărie fericită, învățând să aprecieze micile bucurii și să se mulțumească cu ceea ce avea.

„Am făcut foarte multe prostii în copilărie. Eu am crescut cu fratele meu, la țară. Părinții noștri tot timpul erau ocupați cu tot felul de chestii. Amândoi fiind contabili, în timpul săptămânii lucrau la birou, iar în timpul weekendului ori munceau la pământ, ori, de la un timp, își luaseră niște magazine și le aprovizionau, lucrau la ele. Cumva, pe mine și pe fratele meu, a stat tot timpul această povară de a întreține gospodăria. Am avut și porci, și vaci, și oi și capre. Să nu mai zic de găini, curci, rațe și gâște. Sunt foarte multe amintiri, dar mai mult fratele meu are amintiri de genul ăsta. Eu am amintiri cu frate-miu adică. Treaba noastră, a copiilor, era să paștem bobocii. De multe ori se pierdeau câte unul, doi, sau câteodată tot cârdul. Fratele meu suferea cel mai mult din cauza asta, că era cel mai mic. Îl vedeai umblând prin mahala, cerând boboci de la vecini. Cam asta a fost copilăria noastră. Țin minte o pățanie. Vaca noastră a căzut într-o groapă foarte mare și a trebuit să o scoatem. În garaj aveam o gaură ca să poți să vezi sub mașină să lucrezi. Noi nu aveam voie să lăsăm animalele acolo. Și a căzut vaca acolo, au scos-o cu niște benzi de tras mașini. A fost greu și mi-a fost milă de ea, dar rugămintea mea cea mai mare era ca vecinii să nu îi spună mamei că s-a întâmplat asta pentru că îmi era frică că o să iau bătaie”, a declarat Irina Rimes, pentru Fresh! byUnica.