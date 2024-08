Când are loc premiera sezonului 12 al emisiunii Vocea României. Anunțul oficial făcut de PRO TV

Cei care s-au înscris în competiția celui de-al 12-lea sezon, și au trecut de primele preselecții, se pregătesc să facă scena să vibreze. Cu emoții, concurenții au început să cânte pentru antrenori în speranța că vocile și interpretărilor lor îi vor face pe aceștia să apese butonul și, astfel, să întoarcă cel puțin un scaun!

PRO TV a anunțat grila de toamnă, ocazie cu care a fost dezvăluită și data când va avea loc premiera sezonului 12 al emisiunii Vocea României.

Cele mai intense emoții ale concurenților și antrenorilor au fost trăite, de-a lungul timpului, pe scena care le-a făcut vocile auzite. Vocea României revine în cel de-al 12-lea sezon, iar antrenorii Tudor Chirilă, Irina Rimes, Horia Brenciu & Theo Rose și Smiley, alături de prezentatorul Pavel Bartoș, sunt pregătiți să dea muzica mai tare, începând cu 13 septembrie, în fiecare vineri, de la 20:30.

În culise, Pavel Bartoș va fi responsabil cu gestionarea emoțiilor și le va fi alături susținătorilor.

„Cu bucurie mă pregătesc de a lor interpretare și abia aștept să cunosc oameni faini și să văd cum vor face antrenorii tot posibilul să câștige concurenții favoriți în echipele lor – pentru că, vă spun din casă, vor fi voci extraordinare! Am ajuns la sezonul 12, iar entuziasmul e de fiecare dată mai mare pentru că show-ul ăsta are ceva aparte, care nu poate decât să-ți dea stare bună și efervescență! A, să nu uit… pentru prima dată în acest sezon, spun: SĂ FIE VOCE!”, a declarat Pavel Bartoș.

Tudor Chirilă, Irina Rimes, Smiley și, pe scaunul dublu, Theo Rose & Horia Brenciu, sunt pregătiți și determinați să-și formeze echipe cu voci senzaționale care vor face adevărate spectacole pe scenă! Fiecare dintre ei își dorește să câștige finala, iar pentru asta, audițiile pe nevăzute sunt încărcate cu decizii importante, întrucât nu este suficient doar să se întoarcă, ci și să găsească argumentele potrivite pentru ca participanții să vină în echipa lor, dacă aceștia vor convinge mai mulți antrenori.

Anul acesta, producția le-a pregătit noi surprize antrenorilor și vor avea parte de beneficii – acestea, însă, se pot întoarce împotriva lor. Despre ce este vorba, vedem în sezonul 12 în care, cu toții, vom da muzica mai tare.

Fiind foarte activă pe rețelele de socializare, Theo Rose își informează constant fanii despre progresul filmărilor. Ea a dezvăluit că echipa formată împreună cu Horia este deja în plină activitate. În plus, cei doi au lansat un cont de Instagram dedicat emisiunii și echipei lor, unde vor împărtăși momente din culisele show-ului.

Cei cinci antrenori de la Vocea României au făcut un salt înapoi în timp, îmbrăcați în costume strălucitoare care evocă stilul elegant al epocii victoriane, inspirat de popularul serial Netflix „Bridgerton”.

„Conceptul de anul acesta este legat de ‘Dă muzica mai tare’, sub conceptul general ‘Doar muzica contează’. Ne-am gândit cum să dramatizăm ideea de 'dă muzică mai tare' și faptul că muzica schimbă lumea, schimbă cu totul personajele și modul în care suntem în acel moment. Și atunci am făcut legătura aceasta între trecut și prezent. Și trecutul l-am dus într-un foarte trecut. Undeva, printr-un secol 18, sfârșit de perioada victoriană. Am luat ca referință serialul Bridgerton… Astfel, în momentul în care dai muzica mai tare și oamenii se distrează și încep să simtă muzica, lucrurile se schimbă cu totul. Și am făcut această trecere de la trecut la prezent pe scena Vocea României. De fapt, este o dramatizare a puterii de schimbare a muzicii”, a declarat Vasile Alboiu, Creative Director pentru ProTV.