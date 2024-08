Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Tânăra s-a logodit zilele trecute

Stella Banderas va fi mireasă! Fiica Melaniei Griffith și a lui Antonio Banderas și-a anunțat luni logodna cu iubitul ei din copilărie, Alex Gruszynski.

Stella, fiica lui Antonio Banderas și a Melaniei Griffith s-a logodit

„Am ocazia să stau cu persoana mea preferată de pe pământ pentru totdeauna!!!!!!!! 🤘🏼🤘🏼🤘🏼🤘🏼🤍🤍🤍🤍🤍”, a descris tânăra de 27 de ani imaginile cu cererea în căsătorie prin Instagram. View this post on Instagram A post shared by Stella Banderas (@stellabanderasgriffith)

Griffith, în vârstă de 67 de ani, a comentat: „Vă iubesc pe amândoi atât de mult!!! Felicitări din nou!!!” Într-o postare proprie, actrița a sărbătorit momentul important al copilului ei. „El a cerut-o…. În genunchi… ea a spus da ♥️”, a spus Griffith marți urmăritorilor ei. „Stella și Alex s-au logodit și se vor căsători ♥️ Povestea lor de dragoste a început în grădiniță!” Ea a numit legătura perechii o „dragoste adevărată [și] profundă”, încheind: „Felicitări iubiților!!! ♥️💥♥️💫♥️”

Atât Griffith, cât și Stella au împărtășit fotografii retrospective din timpul petrecut împreună în calitate de cuplu, din copilărie până în adolescență. În plus, ei au oferit o privire asupra inelului cu diamant.

Stella a purtat o rochie albă în timp ce radia de fericire și a împărtășit fotografii dulci de la cererea în căsătorie a lui Gruszynski, care se pare că a avut loc în timpul unui picnic. Banderas a postat fotografii similare pe social media, scriind: „Fiica mea Stella del Carmen se mărită. Nu putem fi mai fericiți și încântați”.

El și Griffith, care au primit-o pe Stella la patru luni după nunta lor din mai 1996, și-au finalizat divorțul în 2015.

Griffith este, de asemenea, mama fiului Alexander, 38 de ani, și a fiicei Dakota, 34 de ani, cu foștii Steven Bauer și, respectiv, Don Johnson.

Dakota Johnson, surprinsă cu inelul de logodnă după zvonurile de despărțire

Relația Dakotei a ținut prima pagină a ziarelor chiar înainte de logodna surorii sale vitrege, vineri existând speculații cu privire la despărțirea ei de Chris Martin.

Cu toate acestea, reprezentantul actriței din „Fifty Shades of Grey” a confirmat pentru Page Six că Dakota și solistul Coldplay în vârstă de 47 de ani, care sunt împreună din 2017, sunt încă „fericiți împreună”. Ba mai mult, Dakota Johnson și-a expus inelul masiv de logodnă cu smarald după ce a infirmat zvonurile potrivit cărora s-ar fi despărțit de logodnicul ei.

Vedeta a fost fotografiată arătând intenționat piatra prețioasă paparazzilor în timp ce lua masa cu Jeremy Allen White și Blake Lee în Malibu, California, vineri. Johnson părea supărată în timp ce se uita la fotografi în timp ce traversa o parcare.

Zvonurile despre despărțirea cuplului au început să circule după ce o sursă a declarat pentru Daily Mail că au „acceptat că relația s-a terminat – și este mai bine să meargă mai departe”. În plus, Johnson nu și-a purtat inelul de logodnă și a lipsit vizibil de la etapa europeană a turneului „Music of the Spheres” al solistului Coldplay. Vedeta din „Madame Web” a participat ultima dată la un concert Coldplay la Festivalul Glastonbury din Somerset, Anglia, în iunie. Cei doi formează un cuplu din 2017, iar în 2019 au apărut alte zvonuri legate de o posibilă despărțire. Reprezentanții cuplului au negat speculațiile.

