10 filme dezamăgitoare în care au jucat actrițe premiate cu Oscar

Pe lângă prestațiile pentru care au fost aplaudate și recompensate cu premii Oscar, câteva actrițe au jucat și în pelicule care au eșuat.

1. Movie 43

Emma Stone a câștigat un premiu Oscar pentru performanța din musicalul La La Land, dar și pentru interpretarea incredibilă din Poor Things. În comedia Movie 43, a jucat-o pe Veronica, care întâmpină o situație cel puțin neașteptată când într-un magazin, întreaga ei conversație cu fostul iubit e auzită de toată lumea. Filmul a avut un scor de 4% pe Rotten Tomatoes.

2. The Bachelor

Cold Mountain și Judy sunt filmele pentru care Renée Zellweger a câștigat premii Oscar. Comedia romantică The Bachelor regizată de Gary Sinyor, unde a interpretat personajul principal, a fost un eșec din mai multe puncte de vedere, iar scorul de 8% de pe Rotten Tomatoes reflectă acest lucru.

3. Grace of Monaco

În filmul The Hours, Nicole Kidman a jucat-o pe autoarea Virginia Woolf și pentru interpretarea ei a obținut un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal. Pelicula Grace of Monaco i-a oferit oportunitatea actriței de a o juca pe celebra Grace Kelly și a generat așteptări foarte mari de la public, care n-au fost atinse. Din nefericire, filmul a fost slab și a avut un scor de 9% pe Rotten Tomatoes.

4. Original Sin

Angelina Jolie a fost răsplătită cu un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar pentru interpretarea din Girl, Interrupted. În pelicula Original Sin, regizată de Michael Cristofer, a avut ocazia să joace alături de Antonio Banderas, însă pe Rotten Tomatoes scorul obținut este de 12%, semn că distribuția n-a salvat acest film.

5. The Monuments Men

Cate Blanchett a câștigat premii Oscar pentru interpretările din filmele The Aviator și Blue Jasmine. Actrița a avut un rol principal în pelicula The Monuments Men, regizată de George Clooney și care are la bază cartea The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greates Treasure Hunt in History. Pelicula a dezamăgit așteptările mari din partea publicului, înregistrând un scor de 31% pe Rotten Tomatoes.

6. House at the End of the Street

Jennifer Lawrence a fost recompensată cu un premiu Oscar la categoria cea mai bună actriță în rol principal pentru performanța din Silver Linings Playbook. În filmul horror House at the End of the Street, actrița a jucat-o pe Elissa, o tânără de 17 ani care se mută alături de mama ei într-un oraș nou. La scurtă vreme, ea începe să se întâlnească cu Ryan, fratele unei fete care a dispărut după ce și-a ucis părinții. House at the End of the Street a avut un scor dezamăgitor pe Rotten Tomatoes, de 12%.

7. Lions for Lambs

Meryl Streep are în palmares trei premii Oscar pentru interpretările din filmele Kramer vs. Kramer, Sophie’s Choice și The Iron Lady. Actrița a jucat-o Janine Roth, o jurnalistă de investigație, în pelicula Lions for Lambs regizată de Robert Redford. Pe Rotten Tomatoes, Lions for Lambs are un scor de 27%.

8. Planetarium

Rolul balerinei din filmul Black Swan a venit pentru Natalie Portman cu un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal. În pelicula Planetarium, care are un scor de 15% pe Rotten Tomatoes și unde a jucat împreună cu Lily-Rose Depp, a interpretat-o pe Laura, care are capacitatea de a se putea conecta cu fantomele.

9. The Last Thing He Wanted

Anne Hathaway a fost răsplătită cu un premiu Oscar pentru interpretarea din Les Misérables, filmul regizat de Tom Hooper. În 2020, a apărut The Last Thing He Wanted, un film în care actrița are rolul principal și e în distribuție alături de Ben Affleck, Rosie Perez și Willem Dafoe. Anne Hathaway a jucat-o pe Elena McMahon, o jurnalistă care ajunge traficantă de armă. Pelicula n-a avut succes, înregistrând un scor de 5% pe Rotten Tomatoes.

10. Hot Pursuit

Reese Witherspoon a obținut un premiu Oscar pentru prestația din filmul biografic Walk the Line, unde a interpretat-o pe June Carter Cash, soția muzicianului Johnny Cash. Actrița a jucat în pelicula Hot Pursuit alături de Sofia Vergara, Matthew Del Negro și Michael Mosley și a intrat în pielea unei polițiste. Pe Rotten Tomatoes, Hot Pursuit are un scor destul de slab, mai exact de 8%.

