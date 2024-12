Anghel Damian, detalii inedite despre relația dintre Theo Rose și părinții lui: „A fost un firesc extraordinar”

Theo Rose și Anghel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cuplul, care a devenit părinți în vara lui 2023, trăiește o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea.

De-a lungul timpului, Theo Rose și Anghel Damian au evitat să ofere detalii prea multe despre relația lor. Cu toate acestea, regizorul a vorbit despre începuturile legăturii lor și despre provocările întâmpinate, cauzate în mare parte de interesul constant al presei față de viața lor personală.

„Am fost prinși în acest tăvălug, s-au spus minciuni despre noi și, din păcate, oricât ai încerca să repari daunele produse de cancanuri, este foarte greu ca adevărul să fie vizibil în mijlocul acestor furtuni. Recunosc că am fost puțin bulversat la început, dar apoi m-am întors la esență, și anume să trăiesc pur și simplu, fiind perfect împăcat cu adevărul nostru. Mă doare însă atunci când niște oameni sunt reduși la un subiect pus pe tarabă, când se instigă prin asta la jigniri și bullying social mediatic. Dar, indiferent ce a fost și ce va fi, am învățat să ignor orice nu are legătură reală cu adevărul vieții mele și al familiei mele”, a declarat Anghel Damian într-un interviu pentru VIVA!