Theo Rose, despre motivul pentru care nu dezvăluie public imagini cu fața fiului ei, Sasha: „Nu vreau să atrag atenția asupra lui”

Theo Rose a devenit mamă pentru prima dată în vara anului 2023. Artista și soțul ei, Anghel Damian, au împreună un băiețel, pe Sasha Ioan. De atunci, viața celor doi s-a schimbat și adoră să petreacă timpul alături de fiul lor.

Theo Rose și Anghel Damian trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cei doi sunt foarte rezervați când vine vorba de relația lor, dar și în ceea ce îl privește pe fiul lor, Sasha, pe care au ales să îl ferească de expunerea pe rețelele de socializare. Artista și soțul ei nu au dezvăluit până acum imagini în care să se vadă chipul acestuia. Cântăreața a vorbit recent despre motivul pentru care ea și regizorul au făcut această alegere.

„Nu, Sasha o să apară în momentul în care o să vrea el să apară, când o să aibă discernământ. Băi, eu nu-l ascund de oameni. Eu mă duc cu copilul pe stradă, ies la mall, ies, îl vede lumea, salutăm, ne jucăm cu alți copii, adică mie mi-e drag să-l vadă lumea. Sunt ca orice mamă care se mândrește cu copilul ei. Eu vreau copilul să aibă liniște. Dacă se duce în parc, să nu fie tratat altfel decât ceilalți copii. Dacă se duce oriunde. E ok să-l ții privat. Nu vreau să atrag atenția asupra lui. Sunt tot felul de nebuni pe internet. Nu vreau să aibă acces nebunii de pe internet la copilul meu”, a declarat Theo Rose în cadrul podcastului moderat de Speak.

Theo Rose a mărturisit într-un interviu pentru VIVA! că nu se simte bine deloc atunci când este departe de fiul ei, Sasha, și a refuzat anumite proiecte pentru a putea petrece mai mult timp cu el. De altfel, artista a subliniat că nu a lipsit niciodată mai mult de patru zile de lângă băiețelul ei. Vedeta a avut cuvinte de apreciere și pentru Anghel Damian, menționând cât de implicat este acesta în creșterea fiului lor.

„Tot timpul trebuie să tai de undeva. Evident că am făcut niște compromisuri, am refuzat niște proiecte. Nici nu pot să zic că îmi pare rău, fiindcă timpul petrecut cu Sasha e timp și pentru mine. Eu am nevoie de timpul ăla, sufăr de fiecare dată când lipsesc mult de lângă el. Nu s-a întâmplat niciodată să lipsesc mai mult de patru zile, cât merg într-un weekend la cântări. Dar nu-mi place, nu-mi place să-l știu departe de mine, mă doare sufletul. E și o perioadă în care el învață multe lucruri singur, descoperă lumea, și mi-ar plăcea să fiu lângă el la fiecare pas. Și Anghel la fel. Tot timpul suntem acolo. Trebuie ca unul dintre noi să fie atunci când celălalt lipsește și încercăm să tăiem din tot ce nu e neapărat necesar în carierele și viețile noastre, în paralel cu cea de părinți”, a spus Theo Rose.