Theo Rose, mesaj emoționant pentru Anghel Damian de ziua lui de naștere. Ce a mărturisit artista: „Bărbatul ăsta e…”

  de  Andreea Ilie
Theo Rose și Anghel Damian
Theo Rose și Anghel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea.

Artista a postat un video în care apare alături de soțul ei la un concert și în descriere i-a făcut o superbă declarație de dragoste soțului ei.

„Noi suntem 8 și 9 și ne-am născut să gravităm firesc unul în jurul celuilalt, să ne potențăm reciproc și să facem să prindă viață tot ce atingem.
Bărbatul ăsta e iubirea vieții mele.
La multi ani, @angheldamian!”, a scris cântăreața.

Theo Rose, cuvinte de laudă la adresa soțului ei

Theo Rose și Anghel Damian formează un cuplu de invidiat, iar relația lor este mai puternică pe zi ce trece.

Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit deschis despre relația cu soțul ei, mărturisind cu amândoi pun mare preț pe timpul petrecut împreună.

„Eu și Anghel Damian ne facem timp pentru noi. Am muncit pentru timpul nostru împreună și e foarte important să nu-l neglijăm. Anghel e exemplul de bărbat adevărat. E calm, organizat, gândește structurat, iubește sincer și total și e un lider bun”, a spus Theo Rose pentru Libertatea.

Cum își împart Theo Rose și Anghel Damian responsabilitățile de părinți

Într-un interviu acordat recent, Theo Rose a vorbit despre modul în care ea și soțul ei și-au stabilit programul pentru a fi cât mai mult timp cu fiul lor.

„Anghel are băița de seară. Aceasta este activitatea lor împreună. Durează cam 30 de minute, mi se pare foarte ok. Eu îi pregătesc laptele. Restul e la mine. De cele mai multe ori, eu sunt acasă după ora 17:00, orice ar fi, și ieșim afară, ne jucăm în parc, mâncăm, facem tot felul de activități, cu litere, acum a învățat să numere până la 10”, a povestit cântăreața.

Theo Rose a mărturisit că îi place foarte mult modul în care fiul ei reușește să comunice cu ea, deși nu a a împlinit nici măcar doi ani.

„Îmi place tot la viața de mamă. Acum nu mai e nici oboseală care a fost în perioada de bebelușeală. Mă înțelege copilul perfect. Nu are încă doi ani și mi se pare extraordinar că dacă îți iei timp să îi explici absolut orice, înțelege și ascultă. Mi se pare foarte frumoasă comunicarea pe care o am cu el și pe care o are și Anghel. Sunt foarte diferite relațiile”, a mărturisit Theo Rose la TV.

Theo Rose și Anghel Damian își doresc să devină din nou părinți

În cadrul unui interviu acordat recent, Theo Rose a dezvăluit că ea și soțul ei, Anghel Damian, iau în considerare serios posibilitatea de a-și mări familia. 

„Un copil vom mai avea cu siguranță. Ne place atmosfera asta gălăgioasă și jucăușă. Te ține ancorat în realitate și scoate la iveală latura ludică din fiecare dintre noi. Retrăim copilăria”, a declarat Theo Rose pentru Libertatea

Theo Rose a mai povestit că întreaga ei familie are o contribuție importantă în ceea ce privește creșterea fiului ei, Sasha. 

„Întreaga noastră familie. Ne-am împărțit timpul astfel încât Sasha să se bucure de prezența tuturor în viața lui. În weekend e la bunici, la țară, iar în timpul săptămânii este cu noi și bona lui, pe care o iubește tare.”

Foto: Arhiva ELLE

