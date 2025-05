Theo Rose, adevărul despre participarea la show-urile de la Antena 1: „Mă regăsesc foarte tare”

Theo Rose continuă să se afirme ca una dintre cele mai vizibile și apreciate prezențe din universul PRO TV. Cu roluri multiple – jurată la „Vocea României”, co-prezentatoare la „SuperStar România” și actriță în serialul „Clanul” – artista s-a făcut remarcată prin autenticitate și carismă.

Întrebată în cadrul unui interviu despre posibilitatea de a accepta noi provocări în televiziune sau de a colabora cu un alt post, cum ar fi Antena 1, Theo Rose a exclus pentru moment această opțiune, declarându-se pe deplin mulțumită de colaborarea actuală pe care o are cu PRO TV.

‘Nu mă văd într-un astfel de show momentan, deși le urmăresc cu plăcere atunci când am timp. Sunt în faza în care refuz orice proiect care presupune mult timp departe de Sasha. Mă regăsesc foarte tare în trustul PRO TV. Am o relație bună cu toți cei cu care lucrez și am lucrat. Am învățat multe de la oamenii de acolo și sunt genul de persoană care iubește ideea de apartenență și familie. Cât despre Vocea României, deși nu m-am așteptat, este cel mai de suflet proiect de televiziune din care am făcut parte. E un context în care pun tot ce știu și din care extrag permanent informații și lecții noi”, a spus Theo Rose într-un interviu pentru Libertatea.