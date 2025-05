Cum își împart Theo Rose și Anghel Damian responsabilitățile de părinți. Ce a dezvăluit artista: „Mă înțelege copilul perfect. Nu are încă doi ani și…”

Theo Rose și Anghel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cuplul, care a devenit părinți în vara lui 2023, trăiește o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea.

Într-un interviu acordat recent, Theo Rose a vorbit despre modul în care ea și soțul ei și-au stabilit programul pentru a fi cât mai mult timp cu fiul lor.

„Anghel are băița de seară. Aceasta este activitatea lor împreună. Durează cam 30 de minute, mi se pare foarte ok. Eu îi pregătesc laptele. Restul e la mine. De cele mai multe ori, eu sunt acasă după ora 17:00, orice ar fi, și ieșim afară, ne jucăm în parc, mâncăm, facem tot felul de activități, cu litere, acum a învățat să numere până la 10”, a povestit cântăreața.

Theo Rose a mărturisit că îi place foarte mult modul în care fiul ei reușește să comunice cu ea, deși nu a a împlinit nici măcar doi ani.

„Îmi place tot la viața de mamă. Acum nu mai e nici oboseală care a fost în perioada de bebelușeală. Mă înțelege copilul perfect. Nu are încă doi ani și mi se pare extraordinar că dacă îți iei timp să îi explici absolut orice, înțelege și ascultă. Mi se pare foarte frumoasă comunicarea pe care o am cu el și pe care o are și Anghel. Sunt foarte diferite relațiile”, a mărturisit Theo Rose la TV.