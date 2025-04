Alina Chivulescu, dezvăluiri emoționante despre relația cu fiul ei. Michael se mândrește cu realizări importante: „Mi se pare ireal”

Actrița Alina Chivulescu radiază de mândrie atunci când vorbește despre fiul ei, Michael, Mika, așa cum îl alintă ea, un tânăr care și-a croit propriul drum în lumea artistică, moștenind sensibilitatea și creativitatea părinților săi. Într-un interviu recent, actrița a vorbit despre relația specială pe care o are cu fiul ei, despre modul în care s-au format reciproc de-a lungul anilor și despre influența discretă, dar constantă, pe care a avut-o asupra lui.

Mika are acum 24 de ani și, deși crescut într-un mediu artistic, a ales singur să-și urmeze pasiunea. Absolvent al UNATC, secția Regie, tânărul a pus bazele unei agenții de creație alături de doi prieteni, Ștefan și Ada, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Unul dintre scurtmetrajele lui a fost recompensat cu Trofeul pentru debut „Teodor Corban” la Serile Filmului Românesc.

„Da, își face bine treaba, este creativ, are doi prieteni, Ștefan și Ada, cu care a pornit această agenție. Sunt recunoscătoare pentru ce e el. Are și un film premiat la Serile filmului românesc cu Trofeul pentru debut Teodor Corban; e o meserie complicată. În filmul de licență a spus că o să lucrăm împreună, sper să nu se răzgândească. Mi se pare ireal… Viața câteodată e mai frumoasă decât orice plan… „, a spus Alina Chivulescu în interviul pentru revista Viva!

Relația dintre mamă și fiu s-a construit în timp, pas cu pas, într-un echilibru. Chiar dacă nu s-a considerat o mamă ultra protectivă, Alina recunoaște că a fost mereu prezentă, dar cu discreție. A mizat pe încredere și pe intuiția că Mika va ști să evite pericolele adolescenței.

„Am crescut cumva împreună și am învățat unul de la celălalt. E o relație la care lucrezi mereu, cred. N-am fost nici, nici (zâmbește), am încercat să găsesc calea de mijloc; știam cumva că va ști să se ferească de probleme”, mărturisește actrița.

Alina Chivulescu și Dan Chișu formează de aproape 11 ani un cuplu discret și foarte rar fac dezvăluiri despre relația lor. Într-un interviu acordat recent, actrița a fost deschis despre căsnicia ei.

„Până să-l întâlnesc pe el, eu n-am depășit Europa, adică am călătorit foarte mult cu băiatul meu, dar cam în jur, pe aici ne învârteam. Oricum mie mi-era frică de avion, oriunde puteam să plec cu mașina, e adevărat că în vremurile alea se putea merge cu mașina, acum e mult mai comod să iei trenul decât să iei mașina.

Cred că n-ar trebui să fie foarte frig, dar acum, pentru că am mai îmbătrânit, n-ar trebui să fie nici foarte cald. Culmea este că nu ne plac aceleași lucruri. Uite, da și totuși funcționăm în continuare. Adică, de exemplu, pentru mine locul cel mai frumos pe care l-am văzut și l-am văzut pentru că toată energia mea a fost acolo este nordul Spaniei, când am făcut două treimi de Camino. Pentru mine drumul ăla și Spania și oceanul și tot ce am văzut, aș zice că e cel mai frumos loc de pe pământ. Da, să-ți bată așa Atlanticul, să te plouă, să te ardă soarele. Oamenii sunt mișto, locurile sunt frumoase și culmea eu am mers singură. De exemplu, Dan mai zice așa: hai să mergem în Asia. Pe mine numai drumul, când aud de Asia, acum n-aș mai pleca, dar așa ca loc comun, probabil că undeva prin Asia ar fi. Asia pe care eu am descoperit-o cu el”, a mărturisit Alina pentru Cancan.ro.