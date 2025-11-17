Regula strictă impusă de Prințul William și Kate Middleton copiilor lor: „Un subiect destul de tensionat”

Prințul William a vorbit deschis despre provocările de a-și crește copiii în era digitală și despre regulile stricte de parenting pe care el și Kate Middleton le aplică acasă. Într-un interviu acordat prezentatorului brazilian Luciano Huck, în cadrul vizitei sale pentru ceremonia Earthshot Prize, moștenitorul tronului britanic a explicat că familia regală preferă să limiteze accesul copiilor la tehnologie; o decizie care, potrivit lui, a devenit uneori dificilă.

„Să fiu sincer, a ajuns într-un punct în care a devenit un subiect destul de tensionat”, a mărturisit Prințul de Wales, referindu-se la fiul său cel mare, George, în vârstă de 12 ani. „Dar cred că înțelege de ce”.

Prințul William a adăugat că decizia de a amâna accesul copiilor la telefoane inteligente vine din dorința de a-i proteja de pericolele internetului.

„Îi explicăm de ce credem că nu este potrivit. Problema mea principală este accesul la internet. Cred că cei mici pot ajunge foarte ușor la conținut pe care nu ar trebui să îl vadă online, așa că un telefon simplu, doar pentru apeluri și mesaje — așa-numitul ‘brick phone’ — mi se pare în regulă”.

Totuși, el a lăsat să se înțeleagă că regulile ar putea deveni mai flexibile pe viitor.

„Când George va trece la gimnaziu, este posibil să aibă un telefon fără acces la internet”.

În vârstă de 43 de ani, Prințul William a oferit și o perspectivă rară asupra vieții de familie alături de Kate Middleton și cei trei copii ai lor, Prințul George, Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani).

„Da, sigur”, a spus el când a fost întrebat dacă îi duce adesea la școală. „Fac drumurile la școală aproape zilnic. Eu și Catherine ne împărțim sarcinile, dar ea probabil face cea mai mare parte dintre ele”.

Prințul a glumit spunând că, în anumite zile, se simte „ca un șofer de taxi”, deoarece îi duce pe copii la activități, întâlniri de joacă și evenimente sportive.

William a vorbit și despre modul în care el și soția sa au gestionat momentul dificil al diagnosticării lui Kate cu cancer, subliniind importanța comunicării deschise în familie.

„Cred că fiecare situație este diferită și depinde de momentul în care alegi să abordezi o astfel de problemă”, a spus el.

„Am ales să comunicăm mult mai mult cu copiii noștri, o decizie care are și părți bune, și părți mai puțin bune”, a explicat Prințul. „Uneori simți că împărtășești prea multe lucruri cu copiii, lucruri pe care poate n-ar trebui. Totuși, de cele mai multe ori, să le ascunzi lucruri nu funcționează… Apar mai multe întrebări atunci când nu există răspunsuri”.

„Nu există un manual despre cum să fii părinte”, a adăugat el. „Trebuie pur și simplu să mergi înainte, urmându-ți instinctul”.

Kate Middleton a dezvăluit public diagnosticul ei de cancer în martie 2024, la două luni după o intervenție abdominală care a determinat-o să se retragă temporar din îndatoririle regale. În septembrie 2024, Prințesa de Wales a încheiat tratamentul „incredibil de dificil”, iar la începutul acestui an a anunțat că se află în remisie și că „rămâne concentrată pe recuperare”, adaptându-se la „noul ei normal”.

Prințul George, apariție surpriză la un eveniment regal important

Prințul George pare pregătit să calce pe urmele tatălui său, Prințul William. Fiul cel mare al Prințului și al Prințesei de Wales a avut, la doar 12 ani, o apariție oficială neașteptată, marcând astfel primul său eveniment dedicat Zilei Comemorării (Remembrance Day).

Potrivit publicației PEOPLE, George și-a însoțit mama, pe Kate Middleton, la Royal British Legion Festival of Remembrance, eveniment desfășurat pe 8 noiembrie la Royal Albert Hall din Londra.

Prințul a apărut alături de Regele Charles, Regina Camilla și alți membri ai familiei regale, în timp ce tatăl său, Prințul William, se întorcea din Brazilia, unde a participat la Earthshot Prize 2025.

Participarea lui George a fost privită ca un pas simbolic în pregătirea sa pentru rolul de moștenitor al tronului. O sursă din cadrul Palatului a declarat pentru PEOPLE că William și Kate gestionează cu grijă această tranziție.

„Este un proces lent, care îl ajută să se obișnuiască treptat, în termenii cuplului, nu ai altora”.

Evenimentul de la Royal Albert Hall, dedicat soldaților britanici și celor din Commonwealth căzuți la datorie, precede comemorarea oficială din 11 noiembrie, ziua care marchează sfârșitul luptelor din Primul Război Mondial. George participase anterior, în luna mai, la un ceai organizat la Palatul Buckingham, unde s-a întâlnit cu veterani ai celui de-al doilea război mondial, în cadrul unei recepții găzduite de Regele Charles.

Debutul său amintește de parcursul tatălui său, Prințul William, care a început să fie implicat în activitățile regale la aceeași vârstă. Potrivit PEOPLE, în 1995, și el, la doar 12 ani, a participat împreună cu fratele său mai mic, Prințul Harry, și cu părinții lor, Regele Charles și Prințesa Diana, la ceremonia Heads of State Victory in Europe Remembrance Service, care celebra 50 de ani de la VE Day, Ziua Victoriei în Europa.

Foto: Arhiva ELLE

