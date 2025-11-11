Prințul Harry și Meghan Markle, criticați de apropiați ai Palatului după ce au participat la petrecerea lui Kris Jenner: „E de prost gust”

Potrivit publicației Page Six, mai multe surse din cadrul Palatului s-au declarat „consternate” de participarea Prințului Harry și a lui Meghan Markle la fastuoasa petrecere de 70 de ani organizată pentru Kris Jenner, în Beverly Hills. Gestul, spun aceștia, ar fi o dovadă că Ducele și Ducesa de Sussex s-au îndepărtat definitiv de valorile monarhiei britanice.

„E de prost gust”, a comentat pentru Page Six un apropiat al Palatului care colaborează cu familia regală.

Cei doi au apărut zâmbitori și îmbrăcați în ținute de gală, alăturându-se unui grup impresionant de vedete de la Hollywood. Evenimentul a fost organizat de miliardarul Jeff Bezos și de soția sa, Lauren Sánchez, la reședința lor din Beverly Hills, evaluată la 165 de milioane de dolari. Printre invitați s-au numărat Beyoncé și Jay-Z, Martha Stewart, Mariah Carey, Oprah Winfrey, Paris Hilton, Adele, toate membrele familiei Kardashian, dar și chirurgul estetician al lui Jenner, dr. Steven Levine, cunoscut pentru lifting-ul facial al vedetei.

„Este dovada clară că Harry este complet rupt de restul familiei. Poate că acești oameni sunt vedete în America, dar ostentația lor este în total contrast cu ceea ce încearcă să construiască Prințul William în viața sa și în cadrul monarhiei”, a declarat aceeași sursă pentru Page Six.

Pe lista invitaților s-a aflat și Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, cu care Harry, 41 de ani, și Markle, 44 de ani, ar avea o relație tensionată. În ianuarie, cuplul l-a criticat public pe Zuckerberg, acuzându-l că „contribuie la o criză globală de sănătate mintală”, după ce Meta a renunțat la verificarea informațiilor și la restricțiile privind libertatea de exprimare.

La scurt timp după ce Zuckerberg a anunțat că Facebook va reveni la principiul său de bază, acela al libertății de exprimare, Ducele și Ducesa au publicat o declarație pe site-ul Fundației Archewell, afirmând că această decizie va permite „mai mult abuz” și va normaliza „instigarea la ură”.

Prezența la eveniment arată și cât de bine ancorați sunt Ducii de Sussex în cercurile de la Hollywood. Compania lui Bezos, Amazon MGM, produce viitorul film al lui Meghan Markle, Close Personal Friends, o comedie romantică în care actrița interpretează o versiune ficționalizată a propriei persoane. Rolul ar fi fost obținut datorită unei „legături” cu echipa de producție, au precizat surse citate de Page Six.

Meghan Markle și Prințul Harry, surprinși ținându-se de mână

Ducele și Ducesa de Sussex au fost surprinși ținându-se de mână la extravaganta petrecere a lui Kris Jenner.

Prințul Harry, în vârstă de 41 de ani, a arătat impecabil într-un smoking negru clasic cu papion, respectând tema serii, inspirată de celebrul James Bond. Autorul volumului Spare a purtat, de asemenea, o insignă tradițională cu mac roșu pe sacou, în semn de omagiu pentru Ziua Comemorării.

Meghan Markle, în vârstă de 44 de ani, a impresionat într-o ținută neagră elegantă, formată dintr-un top cu mâneci lungi și o fustă lungă până în pământ. Fosta actriță din serialul Suits și-a completat lookul cu pantofi negri cu vârf deschis și o poșetă din catifea neagră.

Page Six a relatat că tema „007” a evenimentului a fost inspirată de un joc de cuvinte ingenios, „007(0)”, în onoarea vârstei de 70 de ani a sărbătoritei.

Prințul Harry și Meghan sunt prieteni de mai mulți ani cu familia Kardashian-Jenner. În timpul verii, vedeta seriei With Love, Meghan, i-a trimis lui Kris câteva sticle de vin rosé din gama As Ever. De asemenea, Meghan i-a oferit fiicei lui Kris, Khloé Kardashian, produse din brand-ul ei, inclusiv gemuri, flori și vin.

„Mulțumesc, @meghan @aseverofficial”, a scris Kris Jenner la momentul respectiv, peste o fotografie cu cadoul primit.

