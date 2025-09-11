Noi detalii surprinzătoare despre conflictele din familia regală, Meghan Markle și Prințul Harry

Un fost majordom regal dezvăluie conflictele din familia Windsor, relația cu Meghan Markle și ruptura ireversibilă a Prințului Harry.

Detalii noi despre conflictele din familia regală britanică

A lustruit argintăria pentru regi, a servit ceai reginelor și a stat în umbră în timp ce dramele regale se desfășurau, dar acum, un martor al celor mai intime momente din viața familiei Windsor ridică vălul secretului. Grant Harrold, fost majordom la Palatul Buckingham, dezvăluie în noua sa carte, The Royal Butler, verdictul dur al Prințului Philip despre nunta lui Harry cu Meghan Markle, motivele pentru care Regele Charles al III-lea nu va mai putea avea vreodată încredere în fiul său și planurile Prințului William de a moderniza monarhia.

„Regele nu are încredere în Harry, din cauza a tot ceea ce a spus acesta. Se teme că ar folosi orice împăcare în avantajul său. Și exact asta a făcut”, a declarat Harrold pentru Page Six. „Este ceva grav ca un membru al propriei familii să iasă public și să spună asemenea lucruri. Erau atât de apropiați, iar să vezi acea relație complet distrusă… nu cred că se mai poate repara.”

Grant Harrold avertizează că toate contractele lui Harry și Meghan cu podcasturi, cărți și seriale TV îi exclud dintr-o eventuală reintrare în cercul regal.

„Dacă s-ar împăca și apoi ar izbucni din nou un conflict, cine ne garantează că nu ar apărea o altă carte, un nou serial Netflix sau un nou interviu?” întreabă el.

Grant Harrold, care a fost majordom al Regelui Charles al III-lea (pe atunci Prinț de Wales) între 2004 și 2011, își amintește că în acea perioadă William și Harry erau extrem de apropiați.

„Nu erau doar cei mai buni prieteni, erau de nedespărțit. La Highgrove, reședința privată a lui Charles, erau mereu împreună — la plimbare, la pub, pe motociclete. Foarte rar îi vedeai făcând ceva separat.”

În cartea sa, care urmează să fie lansată pe 23 septembrie, Harrold notează că totul s-a schimbat în iulie 2016, odată cu apariția lui Meghan Markle.

„De cum a intrat Meghan în viața lui, totul s-a schimbat. Poate că Harry a avut o trezire personală și a realizat că nu îi mai place organizația, dar problema e că Meghan era alături de el atunci. Cea mai mare schimbare din viața lui Harry este Meghan. Totuși, cred că s-a întâmplat și ceva mai profund între el și William.”

Fostul majordom recunoaște că a fost „șocat” de ruptura dintre cei doi frați: „Trebuie să fie ceva mai adânc, ceva ce nu ni se spune.”

În memoriile sale, Spare, Harry l-a acuzat pe William că l-ar fi atacat fizic în 2019, trântindu-l la podea și spărgând un bol pentru câini. Tot acolo îl numea „fratele iubit și arhi-dușmanul” său.

Cu toate acestea, în 2018, când Harry și fosta actriță din Suits, devenită între timp influencer de lifestyle, s-au căsătorit la Capela St. George de la Castelul Windsor, frații păreau încă apropiați. La ceremonie au participat atât Regina Elisabeta a II-a, cât și Prințul Philip. Harrold povestește că bătrânul Duce nu s-a putut abține să facă una dintre glumele sale celebre:

„După ce s-au terminat toate formalitățile și am privit cum mirele, mireasa și ceilalți membri ai familiei regale ieșeau din capelă, Prințul Philip s-a întors către Regină și i-a spus: ‘Slavă Domnului că s-a terminat!’ A fost foarte amuzant. Cred că spunea ceea ce mulți gândeau, dar el era cel care avea curajul să o spună.”

Meghan Markle ar fi schimbat toată dinamica

După ce a devenit oficial membră a familiei regale, Meghan a fost percepută ca un factor disruptiv. În mai puțin de doi ani de activitate regală, a stârnit nemulțumiri prin încercările de a schimba regulile. Harrold povestește un episod în care Meghan Markle a dorit să primească la prânz câteva prietene, deși în acea zi avea stabilit un angajament regal:

„Ea credea că e în regulă, dar nu era. Agenda regală se face cu șase luni înainte și nu poate fi modificată. Meghan a venit cu ideea că poate face lucrurile după bunul plac, dar nu e așa. Cred că problema a fost că se aștepta ca totul să semene cu poveștile cu prințese Disney. În realitate, când intri în familia regală, trebuie să respecți reguli și protocoale stricte.”

În carte, Grant Harrold mai afirmă că, deși familia regală respectă tradiția, se așteaptă ca William, în vârstă de 43 de ani, să renunțe la multe formalități odată ce va deveni rege și să „apese butonul de resetare”, reducând numărul figurilor centrale ale monarhiei.

„Când copiii lui William și Catherine — George, Charlotte și Louis — vor crește, monarhia va fi reprezentată doar de Prințul și Prințesa de Wales și de cei trei copii ai lor. Monarhia va deveni tot mai fragilă, iar rolul său se schimbă: e mai mult o chestiune de celebritate decât de instituție istorică. Harry a fost primul membru al familiei regale care a devenit o adevărată celebritate.”

Harrold mai subliniază că Prințul William și Kate Middleton au renunțat de ani buni la serviciile unui majordom și preferă să facă lucrurile singuri: „Își cară singuri bagajele, spală vasele, gătesc. Sunt foarte independenți. Eu sunt singura persoană care a făcut vreodată muncă de majordom pentru William. El este un om foarte implicat.”

Citește și:

Prințesa Charlene de Monaco a atras toate privirile la un eveniment special. Cum a apărut alături de Prințul Albert

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro