Meghan Markle, ghinionistă pe plan profesional! La ce afacere a renunțat după doar câteva luni de activitate

Meghan Markle a renunțat la platforma ShopMy, unde își promova selecția personală de haine și accesorii. Potrivit Daily Mail, Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, alesese articolele prezentate pe site, care variau de la tricouri simple de 26 de dolari până la rochii din mătase în valoare de 2.000 de dolari.

ShopMy funcționează ca un spațiu digital prin care creatorii de conținut pot recomanda produse și câștiga venituri din afiliere. Meghan s-a alăturat platformei în luna martie, prezentând o selecție ce includea piese vestimentare simple, accesorii și creații de designer. Conform Daily Mail, printre acestea se numărau un pandantiv din aur și diamante de la Maya Brenner, o rochie Heidi Merrick și sandale de la Saint Laurent și Emme Parsons.

Descrierea de pe profilul său spunea: „O colecție selectată și curatoriată cu lucrurile pe care le iubesc – sper să vă placă!”. În prezent însă, pagina este complet goală, afișând mesajul: „Acest curator nu a adăugat încă nicio colecție.”

Meghan Markle promovase pe site și produse de la brand-uri precum J.Crew și Reformation, dar și obiecte pentru casă, articole de beauty și chiar produse pentru copii.

Totuși, în paralel, Meghan a continuat să promoveze brand-ul său de lifestyle. Recent, ea a anunțat pe Instagram o nouă lansare: „Ca întotdeauna, continuăm să creștem și să creștem. Produsele voastre preferate (și altele noi) revin mâine, în timp ce sărbătorim și lansarea sezonului 2 din With Love, Meghan. 26 august – notați data în calendar.”

Meghan Markle revine cu sezonul 2 din serialul său Netflix

Meghan Markle a făcut și câteva dezvăluiri despre viața de familie alături de Prințul Harry, dar și despre perioada petrecută în Marea Britanie, în cel de-al doilea sezon al emisiunii With Love, Meghan. Serialul, format din opt episoade de câte o oră, a debutat recent pe Netflix și a avut invitați de renume, printre care Chrissy Teigen și Tan France.

Pe lângă momentele în care a gătit macarons cu nucă de cocos, a realizat săpun de casă sau a pregătit truse de călătorie personalizate, Meghan a vorbit deschis despre începuturile relației cu Harry, despre maternitate, trecerea timpului și alte subiecte personale. Totuși, peste ocean, criticii nu au fost deloc impresionați, etichetând noul sezon al serialului With Love, Meghan drept „rupt de realitate” și „dureros de urmărit”.

Într-un episod, Ducesa i-a povestit lui Tan France că și-a dat seama că Harry este „alesul” după cea de-a treia întâlnire, precizând că „el a fost primul care a spus te iubesc”.

Printre amintirile dragi, Meghan a menționat excursia din Botswana: „Ajungi să cunoști cu adevărat pe cineva atunci când stai într-un cort mic, împreună.” În emisiune, ea a arătat și geanta de voiaj cu care a plecat în acea aventură.

Tot în serial, Ducesa a recunoscut că în seara în care Harry i-a cerut mâna, în 2017, i-a gătit o cină „îngrozitoare”: „Încă mă chinuiam cu diferențele dintre gradele Celsius și Fahrenheit. A ieșit un pui groaznic.”

Detalii despre funeraliile Reginei Elisabeta a II-a

Meghan Markle a mai povestit că și-au sărbătorit primul an de căsnicie cu o cină într-o „mică biserică veche”. În discuție, Meghan a amintit și de perioada petrecută în Anglia, în septembrie 2022, când a participat la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.

„Cea mai lungă perioadă în care am stat departe de copii a fost aproape trei săptămâni”, a spus ea, referindu-se la Archie, acum în vârstă de 6 ani, și Lilibet, de 4 ani. „Nu m-am simțit deloc bine în acea perioadă.”

Privind înapoi la anii petrecuți în Marea Britanie, Meghan a recunoscut: „Sincer, unul dintre lucrurile care îmi lipsesc cel mai mult este postul de radio Magic FM”, doar pentru ca Tan France să glumească imediat, numindu-l „postul bunicilor”.

Vorbind despre vârsta de 40 de ani, Meghan a spus că se simte „extraordinar”, după ce, la 20 de ani, trecea printr-o perioadă de căutări, iar la 30 de ani a început să înțeleagă mai bine lucrurile.

„Trebuie să treci prin toate acestea ca să ajungi acolo unde trebuie să fii”, a spus Ducesa, acum în vârstă de 44 de ani.

