Meghan Markle, dezvăluiri în sezonul 2 al serialului „With Love, Meghan”: secretele meniului de nuntă și înmormântarea Reginei Elisabeta

Meghan Markle a făcut câteva dezvăluiri despre viața ei de familie alături de Prințul Harry, dar și despre perioada petrecută în Marea Britanie, în cel de-al doilea sezon al emisiunii „With Love, Meghan”.

Meghan Markle revine cu sezonul 2 din serialul ei Netflix

Cele opt episoade, fiecare de o oră, au avut premiera marți pe Netflix și i-au adus pe ecran, alături de ducesă, nume celebre precum Chrissy Teigen, Tan France și alți invitați de top.

Pe lângă momentele în care a gătit macarons vegani cu nucă de cocos, a realizat săpun de casă sau a pregătit truse de călătorie personalizate, Meghan a vorbit deschis despre începuturile relației cu Harry, despre maternitate, despre trecerea timpului și alte subiecte personale. Totuși, peste ocean, criticii nu au fost deloc impresionați, etichetând noul sezon al producției drept „surd de realitate” și „dureros de urmărit”.

Un moment savuros a fost cel în care Markle și Chrissy Teigen și-au amintit de perioada petrecută la show-ul „Deal or No Deal”, glumind că s-au întâlnit ‘cu multe luni în urmă într-o altă viață.

„Îmi amintesc cum stăteam toate la rând ca să ni se pună genele false”, a spus Meghan, care la acea vreme era „atât de fericită că avea asigurare medicală”. Teigen a completat amuzată: „Țin minte că într-o zi, după scenă, cineva ținea o pungă Ziploc și noi ne scoteam genele și le puneam acolo. Și întrebam: Sunt pentru mâine? Apoi închideam toți ochii și plecam”.

Într-un alt episod, atunci când serialul Suits a fost adus în discuție, Meghan a râs de comentariul unui mixolog care a catalogat producția drept basic cable (serial de nișă, fără pretenții). Ducesa i-a povestit lui Tan France că și-a dat seama că Harry este „alesul” după cea de-a treia întâlnire, precizând că „el a fost primul care a spus te iubesc”.

Printre amintirile dragi, Meghan a menționat excursia de camping din Botswana: „Ajungi să cunoști cu adevărat pe cineva atunci când stai într-un cort mic, împreună.” În emisiune, ea a și arătat geanta de voiaj cu care a plecat în acea aventură.

Tot în serial, ducesa a recunoscut că în seara în care Harry i-a cerut mâna, în 2017, i-a gătit o cină „îngrozitoare”. „Încă mă chinuiam cu diferențele dintre gradele Celsius și Fahrenheit. A ieșit un pui groaznic”, a mărturisit ea. La polul opus, bucătarul-șef Clare Smyth, invitată în show, i-a pregătit cuplului nunta din 2018, cu un meniu „delicios”, completat de detaliile caligrafice adăugate de Meghan pe meniurile de la mese.

Detalii despre funeraliile Reginei Elisabeta a II-a

Ducesa a mai povestit că și-au sărbătorit primul an de căsnicie cu o cină într-o „mică biserică veche', tot cu ajutorul lui Smyth. În discuție, Meghan a amintit și de perioada petrecută în Anglia în septembrie 2022, când a participat la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.

„Cea mai lungă perioadă în care am stat departe de copii a fost aproape trei săptămâni”, referindu-se la Archie, acum în vârstă de 6 ani, și Lilibet, de 4 ani. „Nu m-am simțit deloc bine în acea perioadă”, a adăugat ea.

Privind înapoi la anii trăiți în Marea Britanie, Meghan a recunoscut: „Sincer, unul dintre lucrurile care îmi lipsesc cel mai mult este postul de radio Magic FM”, doar pentru ca Tan France să glumească imediat, numindu-l „stația bunicilor”.

Ducesa a povestit și despre pasiunea ei pentru pâinea făcută de Clare Smyth, pe care obișnuia să o viziteze doar ca să ia „o pâine proaspătă”. Tot în emisiune, Archie și Lilibet au fost menționați în scurte momente, Markle dezvăluind că amândoi spun „zeb-rah” (varianta britanică a cuvântului „zebră”), și nu „zebra”, așa cum se pronunță în America.

Vorbind despre vârsta de 40 de ani, Meghan a mărturisit că se simte „extraordinar”, după ce a trecut prin perioada de „căutări” a anilor 20 și a început „să înțeleagă mai multe” în anii 30.

„Trebuie să treci prin toate acestea ca să ajungi acolo unde trebuie să fii”, a spus ducesa, acum în vârstă de 44 de ani.

În final, a menționat pe scurt și aniversarea de 40 de ani a lui Harry, arătând pălăriile inscripționate „PH 40” pe care le-a comandat special pentru petrecere.

