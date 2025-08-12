Meghan Markle și Prințul Harry reînnoiesc colaborarea cu Netflix. Ce presupune, însă, noul contract: "Le salvează reputația..."

Prințul Harry și Meghan Markle și-au prelungit parteneriatul cu Netflix, însă, potrivit Page Six, noul contract ar fi „mult” mai mic decât precedentul, evaluat la „100 de milioane de dolari”.

„Nu e mult”, a declarat o sursă pentru publicație. „Nu este un risc pentru Netflix, dar le salvează amândurora reputația.”

Reprezentanții Ducilor de Sussex nu au comentat încă informațiile transmise de Page Six. Însă, luni, Archewell Productions și Netflix au anunțat că au convenit asupra unui nou acord de tip first-look, înainte de expirarea celui actual, în septembrie.

Conform noilor termeni, Harry și Meghan vor trebui să prezinte ideile lor către Netflix, care va decide dacă va achiziționa sau nu drepturile pentru proiectele propuse.

În perioada următoare, publicul poate aștepta extinderea brand-ului de lifestyle al lui Meghan Markle, As Ever, pe platforma de streaming. Potrivit unui comunicat obținut de Page Six, sezonul al doilea al seriei With Love, Meghan va fi lansat la sfârșitul lunii august, iar în decembrie va urma un episod special, With Love, Meghan: Holiday Celebration, care va aduce „magia sărbătorilor, cu căldură, tradiție și o doză generoasă de bucurie” alături de „prieteni și familie”.

Tot în acest an, va fi lansat și documentarul Masaka Kids, A Rhythm Within, produs de Meghan Markle și Prințul Harry, care prezintă povestea unui mic orfelinat din Uganda, unde „copiii transformă greutățile în bucurie, dansând spre vindecare, apartenență și promisiunea unui viitor mai luminos.”

Printre proiectele aflate în lucru la Archewell Productions se numără și adaptarea romanului Meet Me at the Lake, de Carley Fortune.

„Suntem mândri să ne extindem parteneriatul cu Netflix și să includem brand-ul As Ever”, a transmis Meghan într-o declarație obținută de Page Six.

„Eu și soțul meu ne simțim inspirați de partenerii noștri, care colaborează îndeaproape cu noi și cu echipa Archewell Productions pentru a crea conținut atent realizat, care rezonează la nivel global și reflectă viziunea noastră comună.”

Într-o declarație separată, Bela Bajaria, Chief Content Officer al Netflix, a precizat că platforma așteaptă cu nerăbdare să „își încânte membrii” prin noile proiecte.

„Harry și Meghan sunt voci influente, ale căror povești rezonează cu publicul de pretutindeni”, a spus ea, menționând că serialul documentar Harry & Meghan din 2022 „a oferit publicului o privire intimă în viețile lor și a devenit rapid una dintre cele mai vizionate producții documentare de pe Netflix.”

„Recent, fanii au fost inspirați de With Love, Meghan, și produsele brand-ului As Ever s-au epuizat constant într-un timp record”, a adăugat Bajaria.

Luna trecută, Page Six a relatat în exclusivitate că Harry și Meghan își continuă colaborarea cu Netflix. Surse din industrie au declarat anterior că CEO-ul platformei, Ted Sarandos, este un mare admirator al cuplului și ia masa frecvent cu aceștia.

Prințul Harry și Meghan au început să lucreze cu Netflix în 2020, în baza unui contract estimat oficial la 100 de milioane de dolari, însă Page Six susține că suma reală ar fi fost mai apropiată de 20 de milioane. Primul lor proiect, serialul Harry & Meghan, lansat în decembrie 2022, a adunat 23,4 milioane de vizualizări în primele patru zile. With Love, Meghan a înregistrat „5,3 milioane de vizualizări în prima jumătate a lui 2025” și a devenit „cel mai vizionat show culinar de pe Netflix de la lansare”.

De-a lungul timpului, cei doi au mai lansat producțiile Live to Lead, Heart of Invictus și Polo.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro