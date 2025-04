Meghan Markle, nevoită să își ceară scuze și să ofere rambursări pentru cea mai recentă gafă a brand-ului ei, As Ever: „Ne pare foarte rău”

Brand-ul de lifestyle al lui Meghan Markle, As Ever, a fost forțat să își ceară scuze pentru că nu a reușit să onoreze comenzile clienților. După ce Ducesa de Sussex a lansat miercurea trecută mult așteptata sa gamă de produse — care includea dulceață, miere, ceaiuri, un mix pentru clătite, decorațiuni florale și altele — toate articolele s-au vândut în mai puțin de o oră.

Câțiva cumpărători au reușit să achiziționeze mierea de fagure în ediție limitată, în valoare de 28 de dolari, chiar și după ce aceasta era deja epuizată și au fost informați că vor primi o rambursare.

„Entuziasmul a generat un trafic atât de mare pe site, încât nici noi nu am putut anticipa acest lucru (toate produsele s-au vândut în decurs de o oră)”, se arată într-un e-mail trimis de companie, conform Page Six.

„Comenzile s-au plasat atât de rapid, încât partea tehnică a site-ului nu a reușit să țină pasul. Din păcate, mierea în ediție limitată pe care ați achiziționat-o era deja epuizată. Lucrăm la refacerea stocului și vom fi bucuroși să vă trimitem un produs la alegere, ca semn de mulțumire pentru înțelegerea dumneavoastră.”

E-mailul a inclus și un mesaj personal din partea lui Meghan Markle.

„Dragă prietene, Doamne, ce săptămână incredibilă a fost! Îți mulțumesc din suflet pentru sprijin. Înseamnă enorm pentru mine”, a scris ea, potrivit Page Six.

„Îmi pare atât de rău să aflu ce s-a întâmplat cu comanda ta și că, din cauza supra-vânzărilor, nu îți putem livra mierea în ediție limitată. Te rog să știi că echipa a muncit din greu în fiecare departament și că am fost la fel de dezamăgiți când am conștientizat ce s-a întâmplat”, a adăugat, conform publicației, fosta actriță din Suits, în vârstă de 43 de ani.

Ce greșeală au observat fanii

Meghan Markle a distribuit săptămâna trecută un newsletter în care anunța primele produse ale brand-ului său de lifestyle, As Ever. Mesajul Ducesei de Sussex se încheia cu un link către pagina de Instagram a companiei. Deși link-ul îi redirecționa corect pe fani către contul brand-ului, aceștia au observat că numele de utilizator era scris greșit: @AsEverOffical în loc de @AsEverOfficial.

În ciuda faptului că era o greșeală minoră, publicul a criticat dur lipsa de atenție la detalii a lui Meghan Markle.

„Nu doar că Meghan Markle este extrem de kitsch… Fraiera nici măcar nu știe să scrie corect”, a scris un internaut pe X.

„Este adevărat? Dacă da, este încă o dovadă a impulsivității sale, a execuției slabe și a lipsei de atenție”, a comentat altă persoană.

„Un intern o să plângă din cauza asta”, a scris altcineva.

„Atenția ei obsesivă la detalii este uimitoare. Cu adevărat. Uluitor.”, a scris ironic o persoană, făcând referire la o sursă care a declarat anterior pentru Page Six că Markle are „un ochi ager și o atenție ieșită din comun pentru detalii.”

Potrivit Page Six, Meghan Markle a scris în newsletter-ul de luni că a visat dintotdeauna să găsească modalități simple prin care să „transforme rutina zilnică în ceva excepțional.”

„Sunt atât de încântată să vă prezint colecția As Ever săptămâna aceasta. Fiecare produs este inspirat de modurile în care îmi exprim grija față de oamenii din viața mea”, a mai adăugat Ducesa de Sussex.

Markle a dezvăluit că faimoasa sa dulceață de zmeură, cea de la care „a pornit totul”, va fi „prezentată într-un ambalaj de colecție, pe care îl puteți reutiliza pentru a păstra bilețele de dragoste sau mici comori speciale.” Apoi și-a îndemnat fanii să „se gândească la acest produs ca la o capsulă a timpului” și a sugerat că borcanele pot fi refolosite ca mici vaze pentru flori sau suporturi pentru pixuri.

Cu ce probleme s-a confruntat brand-ul de lifestyle As Ever

În urmă cu două luni, Meghan Markle a suferit o nouă lovitură în afaceri. RadarOnline.com a relatat că Ducesa de Sussex în vârstă de 43 de ani are interdicție de a vinde haine sub noul său brand din cauza unor probleme legate de marcă, cauzate de o companie de „fast fashion” din China numită „ASEVER.”

Potrivit publicației, conflictul a apărut atunci când Oficiul pentru Brevete și Mărci Comerciale din SUA (USPTO) a emis o „respingere parțială” a cererii sale de marcă în luna iulie, invocând similitudini între denumirile companiilor.

USPTO a adăugat: „Înregistrarea mărcii solicitate este refuzată din cauza probabilității de confuzie.”

Un avocat specializat în mărci comerciale a declarat pentru RadarOnline.com: „Dacă va vinde haine sub brandul As Ever, riscă să fie dată în judecată.”

Foto: Arhiva ELLE

