Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz”

Alexia Eram are o relație de mai bine de un an cu Tonghi, alături de care apare ocazional pe rețelele de socializare.

După despărțirea de Mario Fresh, Alexia Eram și-a refăcut viața sentimentală și trăiește acum o poveste de dragoste alături de Tonghi.

Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi

Alexia Eram se bucură de o popularitate uriașă pe rețelele de socializare, unde este urmărită de sute de mii de oameni. Comunitatea ei online îi apreciază constant aparițiile și o complimentează ori de câte ori postează imagini sau mesaje noi.

Alexia Eram are o relație de mai bine de un an cu Tonghi, alături de care apare ocazional pe rețelele de socializare, postând imagini de la evenimente sau din diverse vacanțe.

Alexia Eram a vorbit deschis despre viața sa sentimentală în cadrul podcastului „BadassMom”, realizat de Giulia Anghelescu. Ea a mărturisit că preferă să păstreze anumite aspecte ale relației cu Tonghi departe de ochii lumii, spre deosebire de fosta relație cu Mario Fresh.

„Relația mea, da, relația mea, să zic că o păstrez mai pentru mine, dar nu o ascund. Adică nu o ascund, mai postez, dar o țin mult mai pentru mine decât cum făceam în trecut. Și sunt mai liniștită, cred că lucrurile care, repet, lucrurile care sunt puțin mai protejate nu are cum să le strice lumea. Că nu știe nimeni, adică sunt acolo, acasă”,  a mărturisit Alexia în podcastul Giuliei.

În cadrul discuției, creatoarea de conținut a vorbit și despre situațiile aparent banale care pot duce la tensiuni în relație.

„Nu știu, n-ai spălat vasele. Nu știu, ceva de curățenie. De ce n-ai luat chiloții de pe jos?”, a dat Alexia un exemplu.

Ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh

Alexia Eram și Mario Fresh au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul românesc, iar pe 30 iulie 2024 au împlinit opt ani de relație, sărbătorind cu imagini inedite și declarații superbe de dragoste unul față de celălalt. Cu toate acestea, în urma unor zvonuri legate de despărțire, artistul a confirmat, la finalul lui 2024, separarea de fiica Andreei Esca.

După o relație care a durat opt ani, Mario Fresh și Alexia Eram au ales drumuri separate, iar în prezent fiecare trăiește o nouă poveste de dragoste.

După încheierea relației de lungă durată cu Alexia Eram, Mario Fresh a intrat într-un nou capitol al vieții sale sentimentale. Artistul se bucură din plin de prezent și nu ezită să lase acest lucru să se vadă, el având o frumoasă relație cu partenera lui, Miruna Gavrilă.

În cadrul podcastului, Alexia Eram a vorbit și despre lucrurile pe care le-a învățat din relația cu Mario Fresh.

„Chiar dacă n-am avut foarte multe relații, am învățat foarte multe lucruri. Ce am învățat? Stai să mă gândesc, să zic un lucru care se poate zice. Comunicarea cred că este foarte importantă, dar real. Adică chiar să găsești un om care să te asculte. Cred că este foarte important și să fii ascultat. Deci, comunicarea, în general și tot timpul, să faceți niște check-ups. Adică la ceva timp. Cred că am învățat să nu fiu atât de naivă, dar cred că asta vine și cu maturitate. Cred că la 16 ani ai o altă încredere și o altă naivitate, să zic. Și cu cât crești, îți dai seama că nu mai e totul așa de roz”, a mai spus fiica Andreei Esca.

Care este acum relația dintre Mario Fresh și Alexia Eram

Mario Fresh a fost invitat recent la Detectorul de minciuni al lui Selly și a mărturisit că nu mai există o comunicare constantă între el și Alexia Eram, mai ales că amândoi sunt implicați în alte relații.

„Nu mai țin legătura. Nu aș avea de ce să țin legătura, pentru că avem amândoi parteneri, dar ne mai vedem din când în când pe la sală și ne salutăm. Nici nu mai contează (n.red. – unde face sală), fac în mai multe părți”, a spus Mario Fresh.

Foto: Instagram

