Mario Fresh, noi dezvăluiri despre despărțirea de Alexia Eram: „Am suferit mult. Am crescut împreună”

Mario Fresh a vorbit deschis despre separarea de Alexia Eram în timpul unui concert, aducând în fața publicului emoțiile și trăirile sale. Cei doi au fost împreună timp de opt ani, dar au decis să își continue viețile separat, despărțirea având loc în urmă cu câteva luni.

În toamna anului 2024, vestea rupturii dintre artist și Alexia Eram a devenit publică. La momentul respectiv, Mario Fresh a simțit nevoia să clarifice situația și a transmis un mesaj sincer pe rețelele de socializare:

Deși Alexia Eram a ales să nu comenteze pe marginea despărțirii, Mario Fresh a revenit asupra subiectului în fața fanilor săi, într-un moment de sinceritate, pe scenă. În mijlocul concertului, artistul a interacționat cu publicul, întrebând:

„A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău?” Apoi, a continuat mărturisind că despărțirea de fosta sa iubită a avut un impact puternic asupra sa, reflectându-se în muzica sa: „Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani. S-a terminat într-un sfârșit. Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separate, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta am scris-o din suferință, din adevărată suferință.„