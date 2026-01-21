Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cine i-a însoțit

După încheierea relației de lungă durată cu Alexia Eram, Mario Fresh a intrat într-un nou capitol al vieții sale sentimentale. Artistul se bucură din plin de prezent și nu ezită să lase acest lucru să se vadă, mai ales că se află într-o vacanță exotică alături de noua femeie din viața lui, Miruna Gavrilă.

Mario Fresh și Miruna Gavrilă, vacanță exotică în Bali

Cei doi au ales o destinație de vis, unde se relaxează departe de agitația din România. Imaginile postate recent din călătorie au atras imediat atenția fanilor, mai ales datorită aparițiilor spectaculoase ale tinerei care l-a cucerit pe cântăreț.

Mario și Alexia au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc, relația lor întinzându-se pe parcursul mai multor ani. După despărțire, fiecare și-a refăcut viața. Creatoarea de conținut are un nou partener, iar Mario Fresh pare, la rândul lui, mai împlinit ca niciodată, alături de Miruna.

În aceste zile, artistul și iubita lui se află în Bali, într-un peisaj care pare desprins din cărțile poștale. Vacanța nu este una doar în doi, ci petrec timp și alături de Nadd Hu, creatoare de conținut cunoscută în mediul online și fostă concurentă la „Chefi la cuțite”. Totuși, reflectoarele s-au mutat rapid asupra Mirunei, după ce aceasta a publicat mai multe fotografii care au stârnit valuri de reacții.

Tânăra a apărut în costum de baie, iar imaginile au evidențiat o siluetă atent lucrată, care nu a trecut deloc neobservată. Miruna Gavrilă pare să se simtă extrem de bine în pielea ei și nu ratează ocazia de a arăta acest lucru. Bali este o destinație pe care cuplul pare să o îndrăgească, petrecându-și iernile departe de gerul de acasă.

Deși în trecut Mario Fresh obișnuia să fie mai deschis în privința vieții personale, actuala relație este tratată cu mai multă discreție. Cei doi preferă să nu se expună prea mult, iar aparițiile publice sunt mai rare și atent dozate. Totuși, după ce iubita lui a încheiat studiile universitare, cei doi profită din plin de timpul liber pentru a explora împreună locuri exotice.

De ce a apelat artistul la terapie

Invitat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Mario Fresh a vorbit despre momentul în care a ajuns la psiholog și a făcut terapie. Totul s-a întâmplat în urmă cu aproximativ trei ani, pe când Mario încă forma un cuplu cu fiica Andreei Esca, Alexia Eram, de care s-a despărțit la finalul anului 2024.

„Am avut o perioadă în care nu prea mă înțelegeam cu mine deloc. Acum vreo 3-4 ani. Și chiar am făcut și terapie. Și m-a liniștit foarte mult. I-am povestit omului exact ce simțeam, ce probleme mă apăsau… și am încercat să găsesc o soluție de rezolvare. A fost super bine. La noi, în România, oamenii încă râd dacă te aud că ai niște probleme și trebuie să mergi la psiholog. Oameni buni, dacă aveți probleme pe interior și vă macină ceva, credeți-mă că este singura scăpare, cea mai rapidă și cea mai benefică pentru sufletul vostru”, a povestit artistul.

