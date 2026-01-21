Anca Țurcașiu și Călin Șerban s-au mutat temporar în Thailanda. Cât plătesc pentru traiul lor

Anca Țurcașiu și partenerul ei, Călin Șerban, au ales să pună pauză iernii aspre din România și să-și mute, temporar, viața într-un colț exotic al lumii. Cei doi au plecat pentru aproximativ două luni în Thailanda, unde au decis să experimenteze un stil de viață mai simplu, mai cald și, surprinzător, mult mai accesibil.

Cât costă traiul lor în Thailanda

Artista în vârstă de 55 de ani a vorbit deschis despre această schimbare și despre cum arată zilele lor departe de casă. Spune că ideea a venit natural, din dorința de a scăpa de frig și de a se bucura de un ritm mai relaxat. Thailanda i-a convins rapid nu doar prin climă, ci și prin costurile mici, care le permit să trăiască confortabil fără cheltuieli mari.

„Viața aici are un farmec aparte. Cel mai important este că reușim să ‘fentăm’ două luni de iarnă, de frig. Costurile pentru traiul în Thailanda sunt extrem de mici”, a explicat solista, pentru click.ro.

În ceea ce privește cazarea, Anca Țurcașiu a oferit detalii concrete. Ea și Călin Șerban au ales spații simple, dar curate și bine poziționate, aproape de plajă, care să le ofere strictul necesar.

„Noi alegem cazări care costă 100 lei pe noapte de persoană, cu strict necesarul de confort, aproape de plajă, aer condiționat, apă caldă, tv, terasă”.

Nici mesele zilnice nu le afectează bugetul. Din contră, artista spune că mâncarea este una dintre cele mai plăcute surprize, atât ca varietate, cât și ca preț. „Mâncarea, două mese pe zi, consistente, nu costă mai mult de 60 lei pe zi”, a precizat ea.

Adunând toate cheltuielile, de la cazare și mâncare, până la mici cumpărături zilnice, costurile rămân extrem de rezonabile.

„Grosso modo, cu ce mai cumpărăm, ne costă poate 200 de lei pe zi, cu totul, și cam 6.000 lei pe lună. Astfel, ne încadrăm într-un buget minim, având un maxim de confort.”

Anca Țurcașiu observă că nu sunt deloc singurii europeni care aleg această variantă de a „fugi” de iarnă. Tot mai mulți oameni își petrec lunile reci în Asia, unde temperaturile sunt prietenoase, iar traiul zilnic nu presupune eforturi financiare uriașe.

„Sunt extrem de mulți europeni care fac același lucru. O viață avem. Trebuie să facem tot ce putem ca s-o trăim cât mai bine, cât mai confortabil și să ne bucurăm de fiecare zi!”

Pentru ea, această perioadă nu înseamnă doar o vacanță prelungită, ci mai degrabă o lecție despre cum fericirea poate veni din lucruri simple: soare, timp petrecut împreună și libertatea de a alege unde și cum să trăiești. Experiența din Thailanda pare să fie, pentru Anca Țurcașiu, un adevărat restart.

Cum a început povestea de dragoste dintre Anca și Călin

Relația dintre Anca Țurcașiu și Călin Șerban s-a născut într-un moment în care amândoi își lăsaseră în urmă trecutul și erau pregătiți pentru un nou început. După divorțurile prin care trecuseră, întâlnirea lor a venit ca o surpriză, dar și ca o reconectare profundă.

„M-a sunat, am ieșit, ne-am văzut de la vreo 20 de metri și am început să alergăm unul către celălalt. Ne-am luat în brațe, am învârtit-o și ceva magic s-a întâmplat. M-a ținut de braț și apoi m-a atins de mână și am zis că nu-i mai dau drumul”, a povestit Călin Șerban, în emisiunea „La Măruță”.

Artista a completat imaginea acestei relații care a evoluat natural, fără planuri forțate și fără așteptări rigide.

„Nu ne-am pus niciodată problema că ar putea fi între noi ceva mai mult decât o relație de prietenie. Cum e soarta… De unde nu te aștepți apare omul care simți că poate să fie jumătatea ta. Și asta simțim. (…) A fost destul de șocant pentru toată lumea, într-adevăr. Îți dai seama. Ne-am mutat împreună, când la București, când la Brașov. Avem acum două locuri în care stăm și din care plecăm foarte des. Vrem să mergem în multe călătorii.”

Citește și:

Alice Peneacă, declarații despre viața de familie și rolul de mamă: „A fost greu până ne-am obișnuit'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro