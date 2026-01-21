Elena Gheorghe, despre căsnicia cu soțul ei, Cornel Ene. Ce reguli și-au stabilit în privința celor doi copii: „Avem câteodată și păreri diferite”

Elena Gheorghe a făcut confesiuni despre familie și a dezvăluit motivul pentru care apar tensiuni între ea și soțul ei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Elena Gheorghe și familia
VEZI FOTO
POZA 1 / 18

Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul din România. Ei s-au cunoscut pe vremea când amândoi făceau parte din trupa Mandinga. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Nicholas Răzvan și pe Amelie Nicole.

Elena Gheorghe, despre căsnicia cu soțul ei

Elena Gheorghe a vorbit într-un interviu acordat recent despre căsnicie și viața de familie. Artista susține că ea și soțul ei, Cornel Ene, formează o echipă pe cinste în ceea ce privește creșterea celor doi copii ai lor și se completează reciproc. 

„Eu zic că suntem o echipă destul de bună, mai ales în ultimul timp, pentru că eu și soțul meu ne-am făcut niște reguli ale noastre. Pentru că, lipsind foarte mult de acasă, îți dai seama că aveam tendința să-i răsfățăm mai mult decât era cazul. Și pentru că ne doream foarte tare să nu resimtă lipsa noastră, veneam acasă, le făceam totul pe plac, ei bineînțeles că profitau de aceste ocazii de a-și spune dorințele – „Nu vreau să mai fac asta, eu vreau să mă culc mai târziu, vreau să stau pe tabletă'. Și atunci, ei, folosindu-se de aceste argumente și umblând la partea sensibilă, cam făceau ce voiau din noi, cel puțin anul trecut. Așa că am făcut niște mici reguli interioare. Eu nu o să le spun acum, că sigur o să ajungă și ei să vadă acest material și nu vreau să divulg din casă, dar nu e ceva extraordinar. Sunt chestii general valabile și probabil că toți părinții fac așa”, a declarat Elena Gheorghe pentru VIVA!

În privința educației celor doi copii, Elena Gheorghe și soțul ei se ghidează după principii și valori solide, astfel încât Nicholas și pe Amelie să se dezvolte într-un mediu armonios. 

„Suntem o echipă: facem planurile, știm exact ce trebuie să facem în fiecare zi, negociem până când se ajunge exact la ceea ce dorim noi, dar în același timp încercăm să-i ascultăm și pe ei. Pentru că, în momentul în care intri cumva cu forța și spui „trebuie să faci asta!”, cu siguranță ei – mai ales cei mari, Nicolas deja are 14 ani – au tendința de a spune „dar nu vreau să fac asta, dar stai că eu sunt obosit”. Și vin cu tot felul de argumente. Și atunci, punem problema un pic mai altfel, dar știm că întotdeauna trebuie să-i ducem acolo unde trebuie să ajungă. (…) Sunt totuși niște copii și au nevoie de îndrumare, așa că noi suntem cei care îi îndrumăm pe ei, nu ei sunt cei care spun că vreau aia și gata, trebuie să se întâmple.”

Elena Gheorghe a recunoscut că între ea și Cornel Ene mai apar tensiuni, care pornesc în majoritatea cazurilor de la decizii ce țin de partea profesională. 

„Speram să nu mă întrebi, dar apar foarte multe scântei când vine vorba de partea profesională pentru că suntem amândoi perfecționiști, pentru că avem câteodată și păreri diferite. Ne dorim să avem cel mai fain concert, cel mai bine pus la punct concert, așa că apar și divergențe pe partea asta și, de multe ori, să știi că cele mai multe ce discuții sunt pe partea profesională. Adică noi când suntem în vacanță suntem așa într-un fel de honeymoon (n. red. lună de miere), înțelegi? Dar avem timp să ne și descărcăm din punct de vedere al nervilor pe partea profesională”, a mai spus artista pentru sursa citată. 

Elena Gheorghe a vorbit deschis despre copiii ei

Artista a vorbit deschis despre familia ei în cadrul unui interviu. Diferența de vârstă dintre cei doi copii se simte uneori. Deși se iubesc, se îmbrățișează și se pupă, există momente în care se ceartă și aleargă prin casă. Elena Gheorghe și soțul ei fac eforturi să îi calmeze, reușind uneori, alteori nu.

„Nicholas merge cu pași repezi către adolescență, iar Amelita este încă un copil. Îi place foarte tare să se joace cu păpușile și sper să dureze cât mai mult această copilărie. Pentru că mi se pare că e cel mai bine să ai la bază multă copilărie. Ei sunt într-o perioadă în care se contrazic foarte des, într-o perioadă în care își găsesc motive de ceartă pe orice, pe te miri ce, și de contradicție. Dar mai au momente când se iubesc, sunt foarte afectuoși unul cu celălalt și îți dai seama că momentele alea pentru mine…. Zic ‘Doamne, ce bine!. După care iar o iau de la capăt. Dar amândoi sunt foarte activi, se aleargă, se ciondănesc, se pupă, se îmbrățișează și apoi iar se aleargă și iar se ciondănesc. Iar noi încercăm să menținem echilibrul între ei. Și să le explicăm, să fim drăguți cu ei și să îi facem să înțeleagă că sunt frați și că trebuie să împartă și că trebuie să fie amabili unul cu celălalt. Lucru care câteodată ne iese foarte bine, iar alteori nu ne iese deloc”, a spus Elena Gheorghe pentru FANATIK.

Citește și:
Cătălina Grama, o mamă foarte mândră! Actrița a dezvăluit imagini de colecție cu fiica ei, Zora, care a împlinit recent 9 ani: „Multe amintiri frumoase'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa. Victoria, acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
People
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa. Victoria, acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
Carmen Grebenișan, declarații sincere despre rolul de mamă și provocările pe care le întâmpină: "Am început să plâng..."
People
Carmen Grebenișan, declarații sincere despre rolul de mamă și provocările pe care le întâmpină: "Am început să plâng..."
Ipostaza adorabilă în care Ianis și Elena Hagi l-au surprins pe fiul lor, Giorgios
People
Ipostaza adorabilă în care Ianis și Elena Hagi l-au surprins pe fiul lor, Giorgios
Poze de colecție cu Mădălina Ghenea. Cum arăta vedeta în urmă cu 10 ani și ce imagini inedite a dezvăluit
People
Poze de colecție cu Mădălina Ghenea. Cum arăta vedeta în urmă cu 10 ani și ce imagini inedite a dezvăluit
Un videoclip cu Nicola Peltz alături de familia Beckham a devenit viral pe fondul acuzațiilor aduse de Brooklyn
People
Un videoclip cu Nicola Peltz alături de familia Beckham a devenit viral pe fondul acuzațiilor aduse de Brooklyn
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au mutat cu chirie. De ce au luat această decizie și ce părere are fiul lor despre faptul că acum locuiesc la bloc
People
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au mutat cu chirie. De ce au luat această decizie și ce părere are fiul lor despre faptul că acum locuiesc la bloc
Libertatea
Ilie Năstase, prima reacție după ce fiica lui adoptivă, Charlotte, a ajuns pe străzi în America: „Nu mă interesează”
Ilie Năstase, prima reacție după ce fiica lui adoptivă, Charlotte, a ajuns pe străzi în America: „Nu mă interesează”
Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau. Cum se simte lângă bărbatul cu 30 de ani mai în vârstă ca ea: „Totul e simplu”
Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau. Cum se simte lângă bărbatul cu 30 de ani mai în vârstă ca ea: „Totul e simplu”
Cât a costat rochia de mireasă purtată de Ioana Stan, soția lui Radu Drăgușin. Imagini din locația de vis în care a avut loc petrecerea
Cât a costat rochia de mireasă purtată de Ioana Stan, soția lui Radu Drăgușin. Imagini din locația de vis în care a avut loc petrecerea
Reacția lui Cătălin Crișan după apariția îngrijorătoare din mediul online. Mulți nu l-au recunoscut. „Contează cum arăt?”
Reacția lui Cătălin Crișan după apariția îngrijorătoare din mediul online. Mulți nu l-au recunoscut. „Contează cum arăt?”
Ego.ro
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul
Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul
Dorian Popa a plâns în fața magistraților. Ce a spus influencerul despre faptul că a condus sub influența substanțelor interzise
Dorian Popa a plâns în fața magistraților. Ce a spus influencerul despre faptul că a condus sub influența substanțelor interzise
Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Cum a pierdut Alina Pușcău un milion de dolari. Ce a pățit fosta concurentă de la Asia Express: „Am fost terminată!”
Cum a pierdut Alina Pușcău un milion de dolari. Ce a pățit fosta concurentă de la Asia Express: „Am fost terminată!”
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Toți românii au dansat pe muzica ei, și nu era petrecere la care să nu îi auzi vocea, însă anii au schimbat-o atât de mult încât azi nu o mai recunoști! FOTO
Toți românii au dansat pe muzica ei, și nu era petrecere la care să nu îi auzi vocea, însă anii au schimbat-o atât de mult încât azi nu o mai recunoști! FOTO
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cine e bărbatul care a cucerit-o
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cine e bărbatul care a cucerit-o
catine.ro
David Beckham, mesaj cu subînțeles după atacurile lui Brooklyn. Apariția care spune totul despre „regret și dezamăgire”
David Beckham, mesaj cu subînțeles după atacurile lui Brooklyn. Apariția care spune totul despre „regret și dezamăgire”
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026. Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026. Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Sezonul Vărsătorului îi îndeamnă pe nativi să îmbrățișeze schimbarea. Ce arată astrele pentru fiecare zodie
Sezonul Vărsătorului îi îndeamnă pe nativi să îmbrățișeze schimbarea. Ce arată astrele pentru fiecare zodie
Mai multe din people
Enrique Iglesias, apariție rară alături de fiica sa, Mary. Cum a reacționat partenera lui, Anna Kournikova, la vederea imaginilor
Enrique Iglesias, apariție rară alături de fiica sa, Mary. Cum a reacționat partenera lui, Anna Kournikova, la vederea imaginilor
People

Enrique Iglesias a dezvăluit un videoclip rar alături de fiica sa, în vârstă de cinci ani.

+ Mai multe
Tily Niculae, confesiuni despre viața ei amoroasă după divorț. Cum se înțelege cu fostul soț și ce spune despre o nouă relație: "Nu caut, dar eu sunt convinsă că ce e al meu..."
Tily Niculae, confesiuni despre viața ei amoroasă după divorț. Cum se înțelege cu fostul soț și ce spune despre o nouă relație: "Nu caut, dar eu sunt convinsă că ce e al meu..."
People

Tily Niculae a vorbit deschis despre fostul ei soț și modul în care acesta se implică în viața celor doi copii ai lor.

+ Mai multe
Rihanna, gest neașteptat față de bodyguard-ul ei, care i-a închis ușa în nas. Cum a reacționat artista
Rihanna, gest neașteptat față de bodyguard-ul ei, care i-a închis ușa în nas. Cum a reacționat artista
People

Rihanna a avut o replică surprinzătoare față de bodyguard-ul ei după ce i-a închis ușa în nas, moment care s-a și viralizat.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC