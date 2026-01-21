Elena Gheorghe, despre căsnicia cu soțul ei, Cornel Ene. Ce reguli și-au stabilit în privința celor doi copii: „Avem câteodată și păreri diferite”

Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul din România. Ei s-au cunoscut pe vremea când amândoi făceau parte din trupa Mandinga. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Nicholas Răzvan și pe Amelie Nicole.

Elena Gheorghe, despre căsnicia cu soțul ei

Elena Gheorghe a vorbit într-un interviu acordat recent despre căsnicie și viața de familie. Artista susține că ea și soțul ei, Cornel Ene, formează o echipă pe cinste în ceea ce privește creșterea celor doi copii ai lor și se completează reciproc.

„Eu zic că suntem o echipă destul de bună, mai ales în ultimul timp, pentru că eu și soțul meu ne-am făcut niște reguli ale noastre. Pentru că, lipsind foarte mult de acasă, îți dai seama că aveam tendința să-i răsfățăm mai mult decât era cazul. Și pentru că ne doream foarte tare să nu resimtă lipsa noastră, veneam acasă, le făceam totul pe plac, ei bineînțeles că profitau de aceste ocazii de a-și spune dorințele – „Nu vreau să mai fac asta, eu vreau să mă culc mai târziu, vreau să stau pe tabletă'. Și atunci, ei, folosindu-se de aceste argumente și umblând la partea sensibilă, cam făceau ce voiau din noi, cel puțin anul trecut. Așa că am făcut niște mici reguli interioare. Eu nu o să le spun acum, că sigur o să ajungă și ei să vadă acest material și nu vreau să divulg din casă, dar nu e ceva extraordinar. Sunt chestii general valabile și probabil că toți părinții fac așa”, a declarat Elena Gheorghe pentru VIVA!

În privința educației celor doi copii, Elena Gheorghe și soțul ei se ghidează după principii și valori solide, astfel încât Nicholas și pe Amelie să se dezvolte într-un mediu armonios.

„Suntem o echipă: facem planurile, știm exact ce trebuie să facem în fiecare zi, negociem până când se ajunge exact la ceea ce dorim noi, dar în același timp încercăm să-i ascultăm și pe ei. Pentru că, în momentul în care intri cumva cu forța și spui „trebuie să faci asta!”, cu siguranță ei – mai ales cei mari, Nicolas deja are 14 ani – au tendința de a spune „dar nu vreau să fac asta, dar stai că eu sunt obosit”. Și vin cu tot felul de argumente. Și atunci, punem problema un pic mai altfel, dar știm că întotdeauna trebuie să-i ducem acolo unde trebuie să ajungă. (…) Sunt totuși niște copii și au nevoie de îndrumare, așa că noi suntem cei care îi îndrumăm pe ei, nu ei sunt cei care spun că vreau aia și gata, trebuie să se întâmple.”

Elena Gheorghe a recunoscut că între ea și Cornel Ene mai apar tensiuni, care pornesc în majoritatea cazurilor de la decizii ce țin de partea profesională.

„Speram să nu mă întrebi, dar apar foarte multe scântei când vine vorba de partea profesională pentru că suntem amândoi perfecționiști, pentru că avem câteodată și păreri diferite. Ne dorim să avem cel mai fain concert, cel mai bine pus la punct concert, așa că apar și divergențe pe partea asta și, de multe ori, să știi că cele mai multe ce discuții sunt pe partea profesională. Adică noi când suntem în vacanță suntem așa într-un fel de honeymoon (n. red. lună de miere), înțelegi? Dar avem timp să ne și descărcăm din punct de vedere al nervilor pe partea profesională”, a mai spus artista pentru sursa citată.

Elena Gheorghe a vorbit deschis despre copiii ei

Artista a vorbit deschis despre familia ei în cadrul unui interviu. Diferența de vârstă dintre cei doi copii se simte uneori. Deși se iubesc, se îmbrățișează și se pupă, există momente în care se ceartă și aleargă prin casă. Elena Gheorghe și soțul ei fac eforturi să îi calmeze, reușind uneori, alteori nu.

„Nicholas merge cu pași repezi către adolescență, iar Amelita este încă un copil. Îi place foarte tare să se joace cu păpușile și sper să dureze cât mai mult această copilărie. Pentru că mi se pare că e cel mai bine să ai la bază multă copilărie. Ei sunt într-o perioadă în care se contrazic foarte des, într-o perioadă în care își găsesc motive de ceartă pe orice, pe te miri ce, și de contradicție. Dar mai au momente când se iubesc, sunt foarte afectuoși unul cu celălalt și îți dai seama că momentele alea pentru mine…. Zic ‘Doamne, ce bine!. După care iar o iau de la capăt. Dar amândoi sunt foarte activi, se aleargă, se ciondănesc, se pupă, se îmbrățișează și apoi iar se aleargă și iar se ciondănesc. Iar noi încercăm să menținem echilibrul între ei. Și să le explicăm, să fim drăguți cu ei și să îi facem să înțeleagă că sunt frați și că trebuie să împartă și că trebuie să fie amabili unul cu celălalt. Lucru care câteodată ne iese foarte bine, iar alteori nu ne iese deloc”, a spus Elena Gheorghe pentru FANATIK.

Foto: Instagram

