Cele mai bune seriale TV cu un singur sezon, pe care merită să le vizionezi

Unele seriale, deși promițătoare, sunt anulate prea devreme din cauza concurenței, deciziilor de rețea sau pentru că au fost înaintea vremii lor.

  de ELLE.ro
Cele mai bune seriale TV cu un singur sezon, pe care merită să le vizionezi

Serialele TV sunt excelente pentru a spune povești pe o perioadă lungă de timp, însă nu orice serial este menit să dureze. Fie din cauza competiției acerbe cu alte posturi, a schimbărilor majore din cadrul rețelelor TV sau pur și simplu pentru că au fost înaintea timpului lor, unele seriale sunt anulate înainte de a avea șansa să-și atingă adevăratul potențial.

Niciunul dintre serialele de pe această listă nu a trecut de un singur sezon. Unele dintre ele pot fi găsite, cu puțin noroc, într-un colț uitat al unei platforme de streaming, în timp ce altele, mai ales cele mai recente, au dispărut complet.

1. My So-Called Life

„My So-Called Life” a revoluționat felul în care adolescența era portretizată la TV, abordând fără ocolișuri teme sensibile precum identitatea, abuzul sau homofobia. Serialul s-a remarcat prin personaje autentice, dialog realist și interpretarea memorabilă a lui Claire Danes. Deși apreciat de critici și public, a fost anulat după un singur sezon din cauza audiențelor scăzute și a deciziei actriței de a merge mai departe. Chiar și așa, impactul său s-a resimțit în aproape toate serialele despre liceu care au urmat.

2. Firefly

„Firefly” rămâne un exemplu emblematic de serial anulat prea devreme, combinând aventuri SF cu elemente western și dialoguri memorabile semnate de Joss Whedon. Deși unele aspecte nu au îmbătrânit perfect, chimia dintre Zoe și Wash și dinamica echipei continuă să fascineze fanii. Campaniile pasionate ale fanilor au dus la realizarea filmului „Serenity” în 2005. Serialul a rămas un reper cult și subiect al constantelor zvonuri de revenire.

3. The Tick

Serialul live-action original „The Tick” a durat doar un sezon, deși umorul său nebunesc și vocea inconfundabilă a lui Patrick Warburton l-au făcut memorabil. Aventurile eroului albastru și ale sidekick-ului său Arthur, pline de personaje absurde și situații hilar-absurde, au creat o comedie unică. Chiar și rezumatele episoadelor arată că merita cel puțin încă un sezon. Reboot-ul de pe Prime Video a adus seria înapoi, dar absența distribuției originale face ca anularea primului sezon să pară o oportunitate ratată.

4. The Adventures of Brisco County, Jr.

„The Adventures of Brisco County, Jr.” a fost un western științifico-fantastic care merita mai mult timp pe micile ecrane. Bruce Campbell a strălucit în rolul titular, combinând umorul său inconfundabil cu o serie de gadgeturi futuriste într-un decor din 1893. Scenariile erau inteligente, cu momente spectaculoase și referințe subtile la cultura populară. Deși a rămas doar un sezon, serialul rămâne un clasic de cult apreciat de fanii genului și ai actorului.

5. The Middleman

„The Middleman” a fost un serial de aventură cu tentă postmodernă, în care Natalie Morales a strălucit în rolul asistentei adesea reticente Wendy Watson. Serialul combina umorul cu parodii ale genurilor, de la spionaj à la James Bond până la apocalipse zombie, explorând totodată provocările unui job secundar pentru a-ți urma pasiunea creativă. Deși creatorul Javier Grillo-Marxuach a avut succes ulterior cu „The 100”, serialul a fost nefericit plasat pe ABC Family și a fost anulat după un singur sezon. Pentru fani, primul sezon rămâne o mică bijuterie greu de găsit.

6. The Get Down

„The Get Down” al lui Baz Luhrmann a fost un serial ambițios și extravagant, combinând elemente de realism magic cu povestea nașterii hip-hop-ului și performanțe muzicale pasionante. Cu un buget uriaș și un gen greu de încadrat, serialul a stârnit reacții mixte și nu a reușit să atragă un public suficient. Totuși, ca original Netflix, toate episoadele rămân disponibile, oferind șansa spectatorilor să descopere magia sa muzicală și povestea emoționantă a tinerilor din cartierele New York-ului.

7. Almost Human

„Almost Human” este considerat unul dintre cele mai nedreptățite proiecte SF din cariera lui Karl Urban. Deși pornea de la o premisă familiară – detectivi umani care lucrează alături de androizi – serialul se remarca prin chimia excelentă dintre personajele lui Urban și Michael Ealy și printr-o lume cu mult potențial narativ. Susținut de J.J. Abrams ca producător, show-ul promitea o expansiune amplă, însă audiențele scăzute au dus la anularea lui după un singur sezon.

8. Freaks and Geeks

„Freaks and Geeks” rămâne unul dintre cele mai oneste și incomode seriale despre viața de liceu, tocmai prin refuzul de a idealiza adolescența. Creat și interpretat de nume care aveau să devină uriașe în comedie, serialul a surprins autentic stângăcia, nesiguranțele și micile drame ale adolescenților obișnuiți. Deși plasat în anii 80, poveștile sale sunt atemporale, iar realismul lor continuă să rezoneze. Anularea prematură a fost nedreaptă, dar serialul a rămas un reper cult al televiziunii.

9. Garfunkel and Oates

Serialul „Garfunkel and Oates”, cu Riki Lindhome și Kate Micucci în rolurile unor versiuni exagerate ale lor, a adus pe micile ecrane umor muzical inteligent, ireverențios și autoironic. Deși adaptat pentru televiziune și mai „cuminte' decât show-urile lor live, serialul a fost apreciat de critici și a atras numeroase apariții-surpriză ale unor nume mari. Cu glume despre cultura pop, Hollywood și propriile eșecuri, producția a avut un farmec aparte. Anularea după un singur sezon a fost primită cu dezamăgire și este considerată, și astăzi, o decizie nedreaptă.

10. Invasion

„Invasion”, serialul lansat de ABC în 2005, propunea un thriller SF atipic, plasat în lumina puternică a Everglades-ului din Florida, după un uragan devastator. Pe fundalul haosului, două familii încearcă să supraviețuiască unor evenimente tot mai stranii, provocate de o amenințare necunoscută. Serialul avea planuri ambițioase pentru finalul primului sezon, inclusiv o răsturnare majoră de situație legată de personajul șerifului. Anularea bruscă a lăsat povestea fără concluzie, în ciuda protestelor intense ale fanilor.

11. Rubicon

„Rubicon”, serialul thriller lansat în 2010, este considerat astăzi o bijuterie trecută cu vederea. Povestea explorează ideea tulburătoare a unei democrații erodate nu prin forță militară, ci prin complicitatea discretă dintre mediul de afaceri și guvern. Deși a debutat cu audiențe record pentru AMC, serialul a fost rapid eclipsat de succesul „The Walking Dead”. Anulat după un singur sezon, „Rubicon” este privit retrospectiv ca un serial înaintea vremurilor sale, redescoperit și apreciat abia ani mai târziu.

12. The Brothers Sun

„The Brothers Sun”, serialul Netflix lansat în 2024, a marcat revenirea lui Michelle Yeoh într-un rol principal, imediat după câștigarea Oscarului. Actrița joacă rolul matriarhei unei familii aparent obișnuite din Los Angeles, care se dovedește a fi parte a unei rețele mafiote din Taiwan. Serialul a fost apreciat pentru combinația de acțiune, umor negru și dinamici familiale emoționante. Deși povestea a fost coerent încheiată într-un singur sezon, lipsa unei continuări a dezamăgit fanii.

Filme în care misterele au fost mult prea previzibile pentru public și au dezamăgit

