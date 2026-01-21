Katy Perry și Justin Trudeau, apariție rară împreună. Celebrul cuplu a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos

Katy Perry l-a însoțit pe iubitul său, Justin Trudeau, la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Katy Perry și Justin Trudeau, apariție rară împreună. Celebrul cuplu a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos

Katy Perry și Justin Trudeau au apărut împreună la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde fostul premier canadian a susținut un discurs despre rolul „soft power”-ului într-o lume aflată în schimbare. Artista a fost prezentă în primul rând al sălii, urmărind intervenția partenerului său, iar la final cei doi au fost surprinși zâmbind și ținându-se de mână.

Justin Trudeau, discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos

Discursul lui Justin Trudeau a fost centrat pe ideea că echilibrul global intră într-o nouă etapă.

„Cei 80 de ani de stabilitate și prosperitate pe care lumea i-a cunoscut de la sfârșitul ororilor celui de-Al Doilea Război Mondial s-au încheiat. Acea eră s-a terminat. Ne aflăm acum într-o perioadă de tranziție, în care creăm noua lume în care vom trăi.”

Foto: Hepta

Fostul lider canadian a vorbit despre tentația tot mai mare a unor lideri de a recurge la forme de „hard power” și a pledat pentru o abordare opusă, subliniind că solidaritatea și cooperarea dintre state sunt mult mai productive pentru binele comun.

Pentru a ilustra ideea, Justin Trudeau a relatat un episod personal, descriind o „întâlnire cu o fată americană într-un bar din Montréal”, unde „ea a comandat un Jack and Coke„. Potrivit lui, „chelnerul i-a spus politicos că nu mai există alcool american, nu doar în acel bar, ci nicăieri în Montréal și, probabil, nicăieri în întreaga țară”.

Justin Trudeau a descris episodul drept „un exemplu de canadieni care se susțin unii pe alții, un exemplu de soft power, de motivație de a fi alături unii de alții într-un moment de stres, într-un moment de anxietate”.

Katy Perry, ipostază romantică alături de Justin Trudeau

Primele zvonuri conform cărora Katy Perry și Justin Trudeau ar forma un cuplu au apărut încă din vara anului 2025. În luna iulie, cei doi au fost văzuți împreună la o întâlnire în Montréal. O sursă a declarat anterior pentru PEOPLE că Trudeau „a curtat-o” pe artista nominalizată la Grammy. „A zburat chiar și în California ca să o vadă în pauza dintre concerte”, a spus sursa.

În decembrie, o altă sursă a explicat că motivul pentru care relația lor „s-a transformat în ceva real este pentru că Justin a fost extrem de insistent”.

„Este flatată de efortul pe care l-a făcut și este entuziasmată să se întâlnească cu el. Nu își căuta o relație atunci când au început să iasă și cu siguranță nu își căuta un iubit. A zburat în toată lumea ca să petreacă timp cu ea în timp ce era în turneu. Îi place să fie cu el”, a adăugat sursa.

La începutul acestui an, Katy Perry a publicat pe contul său de Instagram un carusel de fotografii și videoclipuri din vacanța ei de iarnă. Cântăreața a inclus două fotografii cu iubitul ei, Justin Trudeau, prima surprinzându-l zâmbind larg, în timp ce înota în ocean.

Apoi, Katy Perry a adăugat o imagine în care îl sărută pe obraz pe fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau, în timp ce acesta o ține în brațe și zâmbește. Cei doi au pozat pe plajă, la apus, într-un cadru romantic.

O altă fotografie o arată pe Katy purtând un colier cu un pandantiv în formă de frunză de arțar aurie, un posibil omagiu adus țării de origine a iubitului ei.

Interpreta hitului „Firework” a inclus și imagini din momentele petrecute în familie, printre care fotografii cu ea, fostul ei logodnic, Orlando Bloom, și fiica lor în vârstă de 5 ani, Daisy Dove.

Katy Perry și Orlando Bloom au devenit părinți în august 2020, după ce se logodiseră în februarie 2019. În iunie 2025, cei doi au pus capăt logodnei, după nouă ani de relație, a confirmat anterior publicația PEOPLE.

O relație bună de co-parenting cu Orlando Bloom

În postare, artista a inclus și un clip video în care ea și Bloom își țin fiica de mâini în timp ce patinează împreună. Toți trei erau îmbrăcați gros, cu accesorii de iarnă. Perry a mai publicat o fotografie cu aranjamentul mesei de sărbători, unde se vedeau cartonașe tematice de Crăciun cu numele Daisy, Katy, Orlando și Flynn. Flynn este fiul lui Orlando Bloom, în vârstă de 15 ani, din căsnicia cu Miranda Kerr.

O sursă a declarat pentru PEOPLE, la finalul lunii decembrie, că Perry și Bloom sunt „foarte hotărâți să păstreze această dinamică de familie”, adăugând că totul este „amiabil și destul de ușor”.

Citește și:
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa. Victoria, acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Anca Țurcașiu și Călin Șerban s-au mutat temporar în Thailanda. Cât plătesc pentru traiul lor
People
Anca Țurcașiu și Călin Șerban s-au mutat temporar în Thailanda. Cât plătesc pentru traiul lor
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cine i-a însoțit
People
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cine i-a însoțit
David Beckham rupe tăcerea după declarațiile șocante făcute de fiul său, Brooklyn: "Trebuie să îi lași să facă și greșeli"
People
David Beckham rupe tăcerea după declarațiile șocante făcute de fiul său, Brooklyn: "Trebuie să îi lași să facă și greșeli"
Fiul lui Paris Hilton a împlinit 3 ani. Vedeta a dezvăluit imagini de colecție cu Phoenix
People
Fiul lui Paris Hilton a împlinit 3 ani. Vedeta a dezvăluit imagini de colecție cu Phoenix
Elena Gheorghe, despre căsnicia cu soțul ei, Cornel Ene. Ce reguli și-au stabilit în privința celor doi copii: "Avem câteodată și păreri diferite"
People
Elena Gheorghe, despre căsnicia cu soțul ei, Cornel Ene. Ce reguli și-au stabilit în privința celor doi copii: "Avem câteodată și păreri diferite"
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa. Victoria, acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
People
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa. Victoria, acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
Libertatea
Ilie Năstase, prima reacție după ce fiica lui adoptivă, Charlotte, a ajuns pe străzi în America: „Nu mă interesează”
Ilie Năstase, prima reacție după ce fiica lui adoptivă, Charlotte, a ajuns pe străzi în America: „Nu mă interesează”
Cum și-a petrecut Irina Columbeanu ziua de naștere. Monica Gabor a fost alături de fiica ei: „Cea mai mare bucurie a mea”
Cum și-a petrecut Irina Columbeanu ziua de naștere. Monica Gabor a fost alături de fiica ei: „Cea mai mare bucurie a mea”
Imagini din vila de lux în care Theo Rose s-a cazat în Maldive. Cum a reacționat tatăl artistei când a văzut baia
Imagini din vila de lux în care Theo Rose s-a cazat în Maldive. Cum a reacționat tatăl artistei când a văzut baia
Mihai Morar, adevărul despre trecerea lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Radio ZU: „E scris în publicații importante din România”
Mihai Morar, adevărul despre trecerea lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Radio ZU: „E scris în publicații importante din România”
Ego.ro
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul
Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul
Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Oana Matache, de nerecunoscut dupa ce a apelat la o schimbare de look drastica. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Oana Matache, de nerecunoscut dupa ce a apelat la o schimbare de look drastica. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat
Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Toți românii au dansat pe muzica ei, și nu era petrecere la care să nu îi auzi vocea, însă anii au schimbat-o atât de mult încât azi nu o mai recunoști! FOTO
Toți românii au dansat pe muzica ei, și nu era petrecere la care să nu îi auzi vocea, însă anii au schimbat-o atât de mult încât azi nu o mai recunoști! FOTO
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cine e bărbatul care a cucerit-o
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cine e bărbatul care a cucerit-o
catine.ro
David Beckham, mesaj cu subînțeles după atacurile lui Brooklyn. Apariția care spune totul despre „regret și dezamăgire”
David Beckham, mesaj cu subînțeles după atacurile lui Brooklyn. Apariția care spune totul despre „regret și dezamăgire”
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026. Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026. Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Sezonul Vărsătorului îi îndeamnă pe nativi să îmbrățișeze schimbarea. Ce arată astrele pentru fiecare zodie
Sezonul Vărsătorului îi îndeamnă pe nativi să îmbrățișeze schimbarea. Ce arată astrele pentru fiecare zodie
Mai multe din people
Carmen Grebenișan, declarații sincere despre rolul de mamă și provocările pe care le întâmpină: "Am început să plâng..."
Carmen Grebenișan, declarații sincere despre rolul de mamă și provocările pe care le întâmpină: "Am început să plâng..."
People

Carmen Grebenișan a vorbit sincer despre cum privește până acum rolul de mamă și despre cum i s-a schimbat viața de când s-a născut fiul ei.

+ Mai multe
Ipostaza adorabilă în care Ianis și Elena Hagi l-au surprins pe fiul lor, Giorgios
Ipostaza adorabilă în care Ianis și Elena Hagi l-au surprins pe fiul lor, Giorgios
People

Ianis Hagi și soția lui, Elena, l-au arătat pe fiul lor într-o ipostază specială.

+ Mai multe
Poze de colecție cu Mădălina Ghenea. Cum arăta vedeta în urmă cu 10 ani și ce imagini inedite a dezvăluit
Poze de colecție cu Mădălina Ghenea. Cum arăta vedeta în urmă cu 10 ani și ce imagini inedite a dezvăluit
People

Mădălina Ghenea a repostat imagini de colecție din 2016 cu ea în cele mai importante momente din viața ei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC