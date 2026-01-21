Katy Perry și Justin Trudeau, apariție rară împreună. Celebrul cuplu a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos

Katy Perry și Justin Trudeau au apărut împreună la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde fostul premier canadian a susținut un discurs despre rolul „soft power”-ului într-o lume aflată în schimbare. Artista a fost prezentă în primul rând al sălii, urmărind intervenția partenerului său, iar la final cei doi au fost surprinși zâmbind și ținându-se de mână.

Justin Trudeau, discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos

Discursul lui Justin Trudeau a fost centrat pe ideea că echilibrul global intră într-o nouă etapă.

„Cei 80 de ani de stabilitate și prosperitate pe care lumea i-a cunoscut de la sfârșitul ororilor celui de-Al Doilea Război Mondial s-au încheiat. Acea eră s-a terminat. Ne aflăm acum într-o perioadă de tranziție, în care creăm noua lume în care vom trăi.”

Foto: Hepta

Fostul lider canadian a vorbit despre tentația tot mai mare a unor lideri de a recurge la forme de „hard power” și a pledat pentru o abordare opusă, subliniind că solidaritatea și cooperarea dintre state sunt mult mai productive pentru binele comun.

Pentru a ilustra ideea, Justin Trudeau a relatat un episod personal, descriind o „întâlnire cu o fată americană într-un bar din Montréal”, unde „ea a comandat un Jack and Coke„. Potrivit lui, „chelnerul i-a spus politicos că nu mai există alcool american, nu doar în acel bar, ci nicăieri în Montréal și, probabil, nicăieri în întreaga țară”.

Justin Trudeau a descris episodul drept „un exemplu de canadieni care se susțin unii pe alții, un exemplu de soft power, de motivație de a fi alături unii de alții într-un moment de stres, într-un moment de anxietate”.

Katy Perry, ipostază romantică alături de Justin Trudeau

Primele zvonuri conform cărora Katy Perry și Justin Trudeau ar forma un cuplu au apărut încă din vara anului 2025. În luna iulie, cei doi au fost văzuți împreună la o întâlnire în Montréal. O sursă a declarat anterior pentru PEOPLE că Trudeau „a curtat-o” pe artista nominalizată la Grammy. „A zburat chiar și în California ca să o vadă în pauza dintre concerte”, a spus sursa.

În decembrie, o altă sursă a explicat că motivul pentru care relația lor „s-a transformat în ceva real este pentru că Justin a fost extrem de insistent”.

„Este flatată de efortul pe care l-a făcut și este entuziasmată să se întâlnească cu el. Nu își căuta o relație atunci când au început să iasă și cu siguranță nu își căuta un iubit. A zburat în toată lumea ca să petreacă timp cu ea în timp ce era în turneu. Îi place să fie cu el”, a adăugat sursa.

La începutul acestui an, Katy Perry a publicat pe contul său de Instagram un carusel de fotografii și videoclipuri din vacanța ei de iarnă. Cântăreața a inclus două fotografii cu iubitul ei, Justin Trudeau, prima surprinzându-l zâmbind larg, în timp ce înota în ocean.

Apoi, Katy Perry a adăugat o imagine în care îl sărută pe obraz pe fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau, în timp ce acesta o ține în brațe și zâmbește. Cei doi au pozat pe plajă, la apus, într-un cadru romantic.

O altă fotografie o arată pe Katy purtând un colier cu un pandantiv în formă de frunză de arțar aurie, un posibil omagiu adus țării de origine a iubitului ei.

Interpreta hitului „Firework” a inclus și imagini din momentele petrecute în familie, printre care fotografii cu ea, fostul ei logodnic, Orlando Bloom, și fiica lor în vârstă de 5 ani, Daisy Dove.

Katy Perry și Orlando Bloom au devenit părinți în august 2020, după ce se logodiseră în februarie 2019. În iunie 2025, cei doi au pus capăt logodnei, după nouă ani de relație, a confirmat anterior publicația PEOPLE.

O relație bună de co-parenting cu Orlando Bloom

În postare, artista a inclus și un clip video în care ea și Bloom își țin fiica de mâini în timp ce patinează împreună. Toți trei erau îmbrăcați gros, cu accesorii de iarnă. Perry a mai publicat o fotografie cu aranjamentul mesei de sărbători, unde se vedeau cartonașe tematice de Crăciun cu numele Daisy, Katy, Orlando și Flynn. Flynn este fiul lui Orlando Bloom, în vârstă de 15 ani, din căsnicia cu Miranda Kerr.

O sursă a declarat pentru PEOPLE, la finalul lunii decembrie, că Perry și Bloom sunt „foarte hotărâți să păstreze această dinamică de familie”, adăugând că totul este „amiabil și destul de ușor”.

Citește și:

Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa. Victoria, acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro