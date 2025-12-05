Katy Perry și Justin Trudeau, apariție oficială în Japonia. Cum a fost surprins celebrul cuplu

Relația dintre Katy Perry și Justin Trudeau devine din ce în ce mai serioasă. Aflată în Tokyo pentru turneul ei mondial, artista a fost văzută alături de iubitul său la un prânz găzduit de fostul premier japonez Fumio Kishida și soția acestuia, Yuko.

Fumio Kishida a publicat pe Instagram o imagine cu Katy Perry și Justin Trudeau, declarând:

„Fostul premier canadian Trudeau a venit în Japonia împreună cu partenera sa, Katy Perry, și au luat prânzul cu noi. (…) Mă bucur că această prietenie continuă”.

Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși împreună în Tokyo

În aceeași zi, cei doi au fost surprinși plimbându-se prin Asakusa, unul dintre cele mai vizitate cartiere ale orașului, combinând vizitele turistice cu o seară relaxată. Katy Perry și Justin Trudeau au ajuns apoi la Asakusa Sumo Stable ANNEX, un restaurant cunoscut pentru meciurile live de sumo desfășurate într-un ring tradițional. Cuplul ar fi savurat preparate japoneze în timp ce urmăreau sportivii în acțiune.

Această călătorie este cea mai recentă apariție internațională a cuplului, despre care s-a vorbit pentru prima dată în iulie, după despărțirea lui Perry de fostul logodnic, Orlando Bloom. După săptămâni de speculații, cei doi și-au făcut prima apariție publică în septembrie, la Paris, fiind văzuți ținându-se de mână.

O sursă a declarat pentru People că Perry și Trudeau „își fac planuri pentru sărbători” și că artista se confruntă cu un program intens pe măsură ce își încheie turneul Lifetimes.

„Fără exagerare, anul acesta a fost un adevărat carusel pentru ea. N-a avut timp nici măcar să se gândească cu adevărat la viața ei după turneu”, a spus sursa.

Deși relația cu Justin Trudeau reprezintă un capitol nou și palpitant, artistă o prioritizează pe fiica ei de cinci ani, Daisy Dove, pe care o are cu Bloom. „Acum este mamă singură și multe lucruri vor deveni mai clare anul viitor”, a adăugat aceasta.

Sursa a mai dezvăluit că Perry este „entuziasmată” de Trudeau, precizând că se distrează mult alături de el, chiar dacă a fost surprinsă de cât de repede a legat o conexiune după încheierea relației de lungă durată cu Bloom.

„Justin depune mult efort ca să o vadă și ea este încântată de asta. Se distrează mult împreună. Exact ce are nevoie în acest moment”, a spus sursa.

Din perspectiva lui Trudeau, relația pare să-i fi adus o stare vizibilă de bine. „Este mult mai fericit acum. Stresul a scăzut considerabil. Și este intrigat de Katy. Se distrează împreună, râd mult și vorbesc despre orice”, a mai spus sursa.

Fosta parteneră a fostului premier canadian, Sophie Grégoire, a vorbit recent, pentru prima dată, despre relația extrem de mediatizată dintre Trudeau și starul pop, recunoscând că vestea nu a lăsat-o indiferentă.

„Suntem cu toții oameni și astfel de lucruri ne afectează”, a mărturisit ea în podcastul „Arlene Is Alone”, adăugând că este firesc să simți asta.

Deși relația fostului prim-ministru canadian cu vedeta pop i-a trezit diverse emoții, fosta prezentatoare TV a subliniat că singurul lucru pe care îl poate controla este propriul răspuns, așa că alege să rămână respectuoasă.

„Sunt foarte conștientă că multe lucruri apărute în spațiul public pot fi declanșatoare; suntem oameni. Ce fac eu cu asta este decizia mea. Femeia care vreau să devin prin tot acest proces este decizia mea. Asta înseamnă că nu am emoții? Că nu plâng, nu țip, nu râd? Ba da!”, a explicat ea.

În cele din urmă, Grégoire își permite să simtă toate emoțiile, fie ele furie sau dezamăgire, dar pune întotdeauna pe primul loc familia sa și a fostului ei soț. Cei doi, căsătoriți între 2005 și 2023, au trei copii: Xavier, 18 ani, Ella-Grace, 16 ani, și Hadrien, 11 ani.

