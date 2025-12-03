Motive surprinzătoare pentru care te simți mereu obosită

Multe dintre aceste cauze sunt mai puțin cunoscute, însă ți-ar putea schimba viața și stările fizice și mentale, dacă te încumeți să le înfrunți.

1. Renunți la antrenamentul fizic atunci când ești obosită!

Ești frântă de oboseală și ai decis să renunți la jumătatea de oră de jogging din fiecare seară, însă află că acest lucru nu te va ajuta să îți recuperezi forțele, ba din contră. Studii efectuate în cadrul Universității din Georgia au demonstrat că persoanele care duceau un mod de viață predominant sedentar, și au început să exerseze de trei ori pe săptămână, au reușit să aibă mai multă energie și să fie mai puțin obosite, după numai 6 săptămâni. Exercițiile fizice efectuate în mod regulat provoacă organismul să funcționeze mai bine, să își creeze un nivel înalt al rezistenței și puterii. De asemenea, țesuturile tale vor primi un aport mai mare de nutrienți și oxigen, lucru ce aduce doar beneficii.

2. Nu bei suficientă apă!

Hidratare, hidratare, hidratare! Aceasta ar trebui să fie mantra ta cea de toate zilele. Lipsa apei în organism are un efect extrem de negativ asupra corpului tău. Chiar și cea mai mică stare de deshidratare reușește să reducă volumul sângelui, iar inima nu mai pompează în mod eficient. Astfel, mușchii și organele tale nu primesc nutrienții și oxigenul de care au nevoie în timp optim, cauzând starea de extenuare fizică.

3. Nu consumi alimente ce conțin fier!

Fierul este un element absolut necesar funcționarii organismului nostru, iar deficiența acestuia se manifestă prin iritabilitate, lipsă de concentrare, slăbiciune și lipsă de vitalitate, deoarece mai puțin oxigen ajunge la celule și organe. Pentru a ridica nivelul de fier consumat, ar fi bine să te asiguri că incluzi în dieta alimentară carne de vită, legume cu frunze de culoare verde închis, ouă, tofu, fasole, alune și altele. Pentru a spori absorbția fierului din alimente de către organism, trebui să combini produsele cu nivel ridicat de fier cu cele care conțin vitamina C.

4. Micul dejun este mai important decât îți imaginezi!

Mesele consumate reprezintă combustibilul necesar organismului pentru a funcționa cât mai bine. Pe durata nopții corpul nostru procesează cina și utilizează nutrienții și vitaminele oferite de aceasta pentru a pompa sângele și pentru a menține fluxul de oxigen. Așadar, în fiecare dimineață, organismul are nevoie de o nouă doză de combustibil, adică un mic dejun sănătos, pentru a pune în funcțiune metabolismul. Un exemplu de mic dejun consistent ar include cereale integrale, proteine și grăsimi sănătoase. Data viitoare când îți va trece prin minte să îți începi ziua doar cu o cafea, adu-ți aminte de efectele pozitive ale unei mese la început de zi.

5. Te alimentezi des cu junk food!

Este o plăcere vinovată și fiecare dintre noi a călcat strâmb măcar o dată în viață, mâncând o gogoașă, niște chipsuri la un film sau un meniu de la restaurantul preferat de tip fast-food. Problema este că acest tip de mâncare este foarte bogat în zahăr și carbohidrați, care, știm bine, nu sunt cei mai buni prieteni ai organismului nostru. Astfel, reprize ale indicelui glicemic cu niveluri înalte ale zahărului, provocate de consumul de junk food, urmate de scăderi bruște ale zahărului nu fac nimic altceva decât să epuizeze organismul. Un nivel constant al zahărului în sânge îți ajută toate elementele corpului să funcționeze la capacitate optimă, iar acesta poate fi păstrat prin intermediul unor alimente sănătoase precum proteinele sau cerealele integrale.

6. Nu ai grijă de spațiul tău de muncă!

Un birou dezorganizat, unde toate lucrurile sunt aruncate unele peste altele, fără nici o tentativă de organizare poate fi un inamic mai viclean decât ne-am putea aștepta. Conform unei cercetări efectuate în cadrul Universității Princeton, abilitățile noastre de concentrare și și cele de procesare a informației sunt limitate de dezordinea întâlnită zi de zi pe birou. Dacă am reușit să te pun pe gânduri, poate mâine este ziua în care te decizi să vezi ce se ascunde sub maldărul de acte de acum câteva luni sau de ce lucruri ai cu adevărat nevoie pentru a-ți face treaba eficient?

7. Bei prea multă cafea!

Deși ți s-ar putea părea surprinzător, dacă te bazezi prea mult pe consumul de cafea pentru a scăpa de oboseală, vei obține exact efectul contrar. Cafeina blochează producția de adenozin, un component secundar al celulelor active, care, prin acumulare, ne trimit la somn. Prin blocarea acestor componente organismul nu mai primește perioada de somn necesară refacerii, iar efectul este starea continuă de oboseală. Încearcă să limitezi consumul de cafea la 2 căni pe zi și abține-te să consumi cafea după prânz, deoarece îți va afecta rutina de somn.

8. Nu te despărți de telefonul mobil nici măcar în pat!

Ritmul de viață atât de alert, necesitatea de a fi întotdeauna conectați la ultimile întâmplări, fie din viața profesională, a prietenilor sau la cele din lumea întreagă, au reușit să ne facă dependenți de telefonul mobil. Trebuie să recunosc, sunt puține serile în care mă despart de telefon, chiar și înainte de a adormi. Această legătură atât de strânsă cauzează însă iregularități ale regimului de somn, deoarece lumina telefonului, a tabletei sau a laptopului reușește să dea peste cap ritmul natural al organismului și blochează secreția de melatonină. Melatonina este un hormon foarte important, care jonglează cu stările de somn și cele de veghe, pentru ca organismul să funcționeze cât mai bine. Cu siguranță, lipsirea de telefonul mobil sau oricare alt gadget cu una sau două ore înainte de somn ar îmbunătăți considerabil starea în care te vei trezi a doua zi.

