Andreea Bănică, detalii despre problemele de sănătate ale fiului ei, Noah, înainte de vacanță: „Periculoasă e…”

Andreea Bănică se pregătește pentru o vacanță mult așteptată alături de familie, însă ultimele zile au adus mici emoții pentru cântăreață. Fiul ei, Noah, în vârstă de nouă ani, a început să aibă simptome de răceală, iar artista a decis să meargă preventiv cu el la medic.

Andreea Bănică a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă Noah

Artista păstrează constant legătura cu fanii ei din mediul online. De această dată, Andreea Bănică nu le-a dat cea mai bună veste, întrucât fiul ei se confruntă cu probleme de sănătate.

„Noah a făcut o laringită nu foarte rea, așa mai micuță, tușește urât! Am ajuns la doctor să o iau din pripă. Periculoasă e de fel și cum vom pleca în vacanță, vreau să știu că e bine. Culmea, a făcut febră trei zile, apoi nu a mai avut nimic. În urmă cu trei zile, a început cu puțină tuse și azi parcă lătra când tușește”, a explicat Andreea Bănică pe Instagram, oferind fanilor o imagine sinceră asupra stării de sănătate a copilului.

Chiar dacă nu este vorba despre o afecțiune gravă, grija mamei a fost justificată, mai ales că întreaga familie se pregătește să plece în Costa Rica pentru două săptămâni. Este o vacanță planificată de mult, care promite relaxare și aventură, și la care participă și părinții unui prieten apropiat al lui Noah.

„Anul acesta, vom pleca în luna decembrie în Costa Rica toți patru, o vacanță foarte departe, cu niște prieteni, de fapt cu un prieten de-al lui Noah și cu părinții lui. La școală ne-am cunoscut și ne-au spus că pleacă în Costa Rica și uite așa ne-am lipit să mergem și noi într-o vacanță binemeritată. Undeva la 14-15 zile vom fi plecați în vacanță. Abia aștept. Noah numără zilele”, a mai povestit artista pe rețelele sociale.

Pentru Noah, ideea că urmează o excursie în străinătate a fost o sursă de bucurie, iar Andreea se asigură că toate condițiile sunt perfecte pentru ca băiețelul să se simtă bine pe parcursul călătoriei. Vacanța în Costa Rica, țară cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase și activitățile în natură, va fi cu siguranță o experiență memorabilă pentru întreaga familie.

Andreea Bănică, despre problema ei de sănătate

În urmă cu câteva zile, Andreea le-a vorbit deschis fanilor ei despre problema de sănătate cu care se confruntă ea și care o neliniștește destul de tare.

Andreea Bănică se confruntă cu probleme cu vederea, care s-au accentuat în decursul unui an. Artista a mărturisit că nu mai vede foarte bine de aproape, iar acest lucru o îngrijorează.

„A început să mă enerveze foarte tare faptul că nu mai văd atât de bine la apropiere. Dacă până acum ceva timp treaba asta se întâmpla mai mult seara, acum, din păcate, este și ziua. Și mă enervează foarte tare. Îmi dă așa o stare de nervi că nu mai văd să scriu, nu mai văd lucruri, nu mai văd clar. (…) S-a accentuat așa într-un an. Doamne, eram avion cu vederea. Când mi se spunea că după 40 așa va fi, nu voiam să cred”, a povestit Andreea Bănică pe Instagram.

Foto: Instagram

