Alina Ceușan, detalii despre bona familiei. Cum îi ajută zilnic Florence: „Așa o simt, deși e angajată noastră”

Alina Ceușan a dezvăluit recent, în mediul online, detalii despre relația specială pe care o are cu bona sa din Filipine, Florence, cea care o ajută zilnic în creșterea fiicei sale, Perla. Vedeta a vorbit deschis despre cât de importantă a devenit Florence pentru familia ei și despre procesul complicat prin care a adus-o în România, oferind și informații despre costurile implicate.

Alina Ceușan, despre bona familie

În postarea sa, Alina Ceușan a transmis un mesaj emoționant despre legătura care s-a creat între ea și bonă, dar și între Florence și Perla, care a impresionat numeroși fani. Atitudinea creatoarei de conținut, de a o trata pe Florence nu doar ca pe o angajată, ci ca pe un membru al familiei, a fost remarcată și apreciată în mediul online.

Un fan a observat această relație apropiată și a întrebat: „Îmi place că o tratați pe Florence că un membru al familiei, nu ca o simplă bonă. Cel puțin așa se vede”.

Alina Ceușan a explicat: „E ca o prietenă bună, așa o simt, deși e angajată noastră. Ne e tare dragă, ne ajută atât de mult. Zilele trecute am făcut și pentru ea cumpărăturile de Crăciun și trimitem pachet și familiei din Filipine”.

Această legătură strânsă nu se limitează la grija pentru copil, ci se extinde la întreaga rutină a familiei. Florence este considerată un pilon de bază în viața de zi cu zi a Alinei și a fiicei sale, iar modul în care interacționează cu Perla a atras laude din partea publicului. Mulți au felicitat-o pe creatoarea de conținut pentru că reușește să creeze un mediu în care angajații sunt apreciați și respectați ca membri ai familiei.

Care sunt costurile unei bone din Filipine

Pe lângă aspectul emoțional, Alina Ceușan a oferit și informații despre costurile și procedurile implicate în aducerea unei bone din străinătate. Ea a explicat că sumele variază în funcție de oraș și de tipul contractului, iar procedura implică mai multe etape obligatorii:

„Sinceră să fiu taxele depind în funcție de orașul în care te afli sau în care negociezi contractul pentru că sunt anumite sume de start și pentru Cluj și pentru București. (…) Cred că toată operațiunea începe cu actele de viză, dacă bona nu este în România și are un job de la care pleacă și vine la voi, care de cele mai multe ori nu se întâmplă, nu prea reușiți să le prindeți așa, între joburi. Ele pleacă acasă la o anumită perioadă de timp. Sunt în jur de 2.500 de euro care trebuie dați pe acte, pe a o aduce din Filipine, pe viză și alte cele, după care salariul se negociază și în funcție de fișa postului, deci e unic”.

Astfel, suma de aproximativ 2.500 de euro acoperă doar costurile inițiale pentru documente și viză, urmând ca salariul să fie stabilit ulterior, prin negociere, în funcție de responsabilitățile și programul bonei. Acest detaliu subliniază că aducerea unei bone din străinătate este un proces complex, care necesită planificare atentă și resurse financiare dedicate.

Dincolo de aspectele administrative, experiența Alinei Ceușan scoate în evidență importanța compatibilității dintre familie și bonă. Florence nu este doar persoana care supraveghează și îngrijește copilul, ci un partener de încredere, integrat în viața familiei și respectat pentru implicarea sa.

Foto: Instagram

