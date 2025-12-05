Victoria Raileanu, declarații sincere despre lupta ei cu depresia postnatală: „Corpul trece prin foarte multe schimbări”

Victoria Raileanu este căsătorită cu Adrian Ștefănescu. În luna iunie a anului 2024, actrița și soțul ei au devenit părinții unei fetițe, pentru care au ales numele Maria. Vedeta și fostul ei partener de viață, Conrad Mericoffer, au divorțat în secret în 2019, după șapte ani de căsnicie, însă informația s-a aflat abia în vara anului 2020, când actrița a recunoscut că ea și actorul s-au separat. Cei doi au împreună un băiat, pe nume Carol.

Victoria Raileanu, declarații lupta cu depresia postnatală

Victoria Raileanu și-a deschis sufletul și a vorbit cu deschidere despre perioada dificilă pe care a traversat-o și care a fost marcată de depresia postnatală. Actrița a abordat cu sinceritate acest subiect din dorința de a normaliza discuțiile despre acest aspect și de a încura alte femei să vorbească despre experiența lor.

„E un subiect dificil. Cred că femeile nu vorbesc despre asta pentru că e foarte greu să accepți că, pur și simplu, nu mai ești tu. Apoi, există și presiunea socială. Auzi din toate părțile că ar trebui să te simți absolut minunat pentru că acum ai un bebeluș în brațe. Sigur că asta este 100% adevărat, dar există și cealaltă fațetă a poveștii. Nu îți mai recunoști corpul, care nu mai arată nici ca în sarcină, dar nici ca înainte. Corpul trece prin foarte multe schimbări și nu te mai ascultă deloc. Ce funcționa înainte nu mai funcționează acum, iar asta poate crea o frustrare foarte mare. Să nu mai vorbim de tot cocktail-ul de hormoni care își face de cap zilnic prin tine. E ceva ce pur și simplu nu poți controla.

Pe mine, cel mai tare m-a frustrat că uitam, încurcam și amestecam totul în capul meu. Abia acum, în ultimele luni, memoria mea a început să își revină, ușor-ușor, la normal. Am luat-o încet și am avut, în primul rând, eu răbdare și blândețe cu mine. Asta nu înseamnă că nu am mai plâns sau că nu m-am mai enervat pe mine. Dar am luat chiar și asta ca pe o normalitate. Corpul femeii este absolut fabulos – cum poate crea viață în el. E normal să aibă nevoie de timp să își revină după ce face ceva atât de miraculos”, a spus Victoria Raileanu într-un interviu pentru VIVA!

Victoria Raileanu, confesiuni despre rolul de mamă a doi copii

Într-un interviu acordat recent, Victoria Raileanu a vorbit despre cum a perceput fiul ei că acum are o soră și cum se înțelege cu cea mică.

„Maria a fost din prima super acceptată. Carol o iubește la nebunie, o pupă într-una, o sufocă de iubire, totul e minunat acasă, nu am avut niciun moment de gelozie până acum”, a povestit actrița pentru Click.

Victoria Raileanu recunoaște că nu îi este ușor cu doi copii, în special pentru că fiica ei, Maria, este așa micuță, dar se declară extrem de fericită.

„Îmi merge absolut minunat. S-au cam acumulat nopțile nedormite și suntem cam obosiți în perioada asta, dar nu putem să ne plângem, pentru că Maria este un copil extrem de liniștit, este foarte drăguță și delicată, ne-am întregit”, a mai spus ea pentru sursa citată.

