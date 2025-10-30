Emily Burghelea, decizie neașteptată pe fondul luptei cu depresia postnatală: „Nici nu am ajuns bine că…”

Emily Burghelea traversează o perioadă dificilă după nașterea celui de-al treilea copil, iar soțul ei, Andrei, a decis să-i ofere un sprijin deosebit. Vedeta a anunțat pe Instagram că va petrece o lună într-o clinică specializată pentru mămici din Asia, alături doar de micuța Elisabeta, pentru a-și gestiona mai bine depresia postnatală.

Emily Burghelea, într-un centru de lux din Asia

Pe 13 octombrie, Emily Burghelea a adus pe lume fetița, completând armonios tabloul de familie. Deși micuța este sănătoasă și aduce bucurie tuturor, creatoarea de conținut se confruntă cu dificultăți specifice perioadei postnatale. Pentru a o sprijini, Andrei a rezervat un sejur într-o clinică de lux, unde proaspetele mămici petrec primele patru săptămâni după naștere într-un program special de recuperare fizică și emoțională.

Emily știa că va pleca într-o vacanță, însă destinația finală a rămas un mister până în ultimul moment. Pe drum, ea și fetița lor au făcut opriri în Milano și Dubai, iar apoi au ajuns la destinația misterioasă.

„Prima călătorie a Elisabetei la 12 zile vă vine sa credeți??? 3 copii în 4 ani și a venit momentul să-mi iau revanșa! Nu am spus-o eu ci Andrei care a plănuit aceasta călătorie! Destinația finala? Surpriză! Cred ca este vorba despre un tratament dar vom vedea. (…) Nu putea să-mi dea Dumnezeu un soț mai potrivit… Nici nu am ajuns bine la Milano că am și plecat! Mi-a zis că mai avem încă două zboruri pânâ la destinația finală și ce credeți….? Mi-a zis că mă lasă acolo! (…) Elisabeta s-a făcut mare!!! I-a căzut buricul la Dubaaaaaaaiiiiii!!! Mai tineți minte că Amedea a făcut primii pași aici? Elisabeta e happy eu în schimb nu mai am răbdare! Mi-a zis că o să aflu dimineața unde trebuie să ajungem, abia aștept!”, a povestit Emily pe Instagram.

Internarea și tratamentul postnatal

Odată ajunse la clinică, Emily a aflat detaliile programului. Deși nu a dezvăluit numele și locația exactă a centrului, surse neoficiale indică un centru de cinci stele din Vietnam, unde mămicile pot petrece 28 de zile alături de copiii lor pentru a-și reveni fizic și emoțional după naștere.

„Am aflat destinația. O să înceapă cel mai tare tratament post partum antidepresie”, a transmis vedeta.

Decizia lui Andrei și a lui Emily de a petrece o lună la mii de kilometri de casă a stârnit reacții mixte printre fani. Unii au apreciat inițiativa soțului, în timp ce alții au criticat izolarea mamei de familie:

„Deci ca să te vindeci de stările hormonale sau de depresia postpartum, care nu știm sigur că e depresie, pleci la 8000 de km distanță, rămâi fără soț, fără copii, doar cu asiatici care vorbesc engleză stâlcită și închisă într-un hotel de 5 stele, ca să fii sigură că îți revii? Oare nu dorul de casă, de ai tăi, de grădină, de mâncarea de acasă, de mediul tău familiar, lucrurile tale, hainele tale, view-ul tău, orice al tău care are însemnătate nu te ajută să îți revii mai ușor decât niște infirmiere și mâncare asiatică, oricât de impecabile ar fi? Sper că micuța să fie bine, să nu se pricopsească cu nimic de pe atâtea drumuri, oameni, agitații, că altfel eu n-aș îndrăzni să mai postez nimic pe social media, chiar dacă din asta trăiești. Viața unui copil e infinit mai importantă decât niște mii de likeuri. Uneori, chiar și aceste surprize, vacanțe etc. le mai păstrezi și în intimitatea relației. Altfel, e ușor să punem eticheta de trufie, proastă, inconștiență etc. și no offense, dacă ne arătați tot, vă asumați că avem dreptul să judecăm, nu? Copilul și starea ta contează acum. Vezi ce îți dorești tu cu adevărat, nu ce campanii de marketing ar merge blană imediat după naștere… Sănătate!”, a comentat un fan.

Alți utilizatori au avut opinii similare:

„Pentru cine are bani e ceva firesc să facă asta pentru soția lui!! Despre ce vorbim?!! Chiar merită să mergi în celălalt capăt de lume să demonstrezi niște chestii. Nu e hate, dar nu cred ca toată acestă opulență pusă pe sticlă era necesară! Mie mi se pare un pic prea mult! Geanta Hermès la naștere si 10 avioane și escale!! Sincer ce te-ar mai putea bucura?? Pt ca ai tot !! Nimeni nu zice cu răutate, dar când e mult e mult!', a spus altcineva. „Mai bine merg la psiholog în oras la mine, decât să fiu la mii de km depărtare de casă și cei dragi”, a adăugat o altă persoană.

Există însă și voci care apreciază implicarea soțului: „Să tot faci copii cu așa bărbat, care se implică maxim în creșterea și în dezvoltarea mamei!”, „Un soț minunat care te adoră”, „Nota 10000 pentru @iubitul_lui_emily”, „Ai cel mai bun soți și tătic!”.

Foto: Instagram

