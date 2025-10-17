Cadoul neașteptat primit de Emily Burghelea de la soțul ei după ce a născut al treilea copil: „Mi-a spus că are o surpriză”

Emily Burghelea a primit un cadou surprinzător de la soțul ei după ce a născut al treilea copil.

Emily Burghelea
Emily Burghelea a născut recent o fetiță. Creatoarea de conținut și soțul ei, Andrei, au devenit părinți pentru a treia oară. Ei mai au împreună doi copii, pe Amedea și pe Damian.

Emily Burghelea, cadou de la soțul ei după ce a născut al treilea copil

Pe Instagram, Emily Burghelea a dezvăluit că soțul ei, Andrei, i-a pregătit un cadou neașteptat după ce a devenit mamă pentru a treia oară. Creatoarea de conținut a primit de la partenerul ei de viață o geantă de la un brand celebru. 

„Un altfel de Reveal… Când mi-a spus că are o surpriză pentru mine mă așteptam la ciocolată… dar e bine și așa! :))))) Best Delivery Gift Ever. Cei mai fericiți părinți de 3. Să ne ajute Dumnezeu să trăim până la adânci bătrâneți împreună, să înflorească iubirea noastră și să rodească, exact ca și până acum!!!! Câți copii credeți că o să avem, de-a lungul vieții?”, a scris Emily Burghelea.

Emily Burghelea, despre nașterea celui de-al treilea copil al ei

Acum câteva zile, Emily Burghelea a dezvăluit că a adus pe lume al treilea copil al său. Fosta prezentatoare a vorbit pe rețelele de socializare despre cum a decurs nașterea copilului, declarându-se o persoană extrem de norocoasă deoarece a născut extrem de repede.

„Am născut îmbrăcată… La și 4 minute ieșeam din parcarea subterană, la si 16 minute aveam în brațe o minune! M-am trezit din somn cu contracții, am făcut câțiva pași, am început să mă pregătesc, iar când să mă încalț, mi s-a rupt apa ca în filme. De atunci a început numărătoarea inversă, atunci au început emoțiile adevărate și parcă timpul a început să se dilate pentru noi.

Văd și acum cum Andrei strângea bagajul care, deși era făcut, nu era închis, văd cum săreau lucruri din el și noi alergam la lift, am chemat o vecină să stea cu copiii care dormeau și am plecat de urgență la spital. În mașină contracțiile au început să fie mari, spre foarte mari, iar Andrei a condus ca un erou până la spital, am făcut fix 2 minute și noroc că era noapte! Noroc că și-a amintit drumul, eu nu mai știam pe ce lume sunt”, și-a început Emily confesiunea pe rețelele de socializare.

Creatoarea de conținut a povestit că asistenta de la camera de gardă i-a zis că urmează să nască imediat și că personalul medical s-a ocupat cu profesionalism ca totul să meargă perfect.

„La intrarea în spital am simțit că nu mai pot și că îmi vine să mă întind, m-a luat în brațe și m-a dus înăuntru, la camera de gardă, unde o doamnă foarte drăguță a verificat dilatația și a țipat pe hol: ‘NAȘTE!!! E dilatată complet! Aduceți targa!. M-am dat jos de pe masă, m-am pus într-un scaun cu rotile și văd și acum, în reluare, cum toată lumea alerga odată cu mine spre lifturi, Andrei a fost primul, a apăsat pe buton și am urcat cu toții, iar până la etajul 5 am făcut o eternitate.”

Emily Burghelea a mărturisit că i-a fost foarte greu să se așeze singură pe masa de naștere, însă imediat după aceea a și născut.

„Mă chinuiam să nu împing și am fost la un pas de a naște în lift! Am ajuns în sala de nașteri și un alt hop a fost să mă așez pe masa de naștere, m-am ridicat singură și m-am așezat ușor, poate că acela a fost unul dintre cele mai complicate momente din viața mea. Andrei nu mai era acolo să mă ia în brațe, îl trimiseseră să se schimbe și a trebuit să mă ridic pe picioarele mele, să fac câțiva pași în expulzie aproape și să mă așez singură pe masă, dar am reușit!

Iar în momentul în care m-am așezat, am și născut! Andrei a văzut momentul din pragul ușii, la fel ca și medicul meu curant, am născut în regim de urgență, mai rapid decât oricine s-ar fi putut aștepta, un travaliu inexistent aproape, o rupere de membrane perfectă, exact ca în filme, iar atât de emoționată nu am fost în viața mea. Încă nu mi-am revenit, am născut efectiv îmbrăcată, într-o forfotă generală cu toată lumea care roia în jurul meu, dar eu nu auzeam nimic și nici nu simțeam nimic”, și-a continuat ea confesiunea.

Emily Burghelea se declară copleșită de cum s-au desfășurat lucrurile, însă sentimentele pe care le-a trăit atunci când și-a ținut în brațe copilul nu se compară cu nimic.

„A fost ca un vis și tot ce-mi amintesc este momentul în care mi-am privit pentru prima dată în ochi minunea, primul contact piele pe piele, mirosul și avalanșa de fericire care mi-a inundat atunci corpul, din cap până în picioare, ca o baie în lumină, așa cum a spus și Andrei, atunci l-am simțit pe Dumnezeu, și am simțit cum îngerii cântă în cor pentru noi, a treia oară!”, a mai spus ea.

Foto: Instagram

