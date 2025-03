Emily Burghelea i-a transmis un mesaj surprinzător soțului ei, Andrei. Ce a dezvăluit despre relația lor: „Nu știu ce m-aș face fără tine”

Emily Burghelea a transmis un mesaj emoționant pentru soțul ei, Andrei, care a fost plecat în străinătate pentru un proiect, dar care a revenit acasă mai repede, pentru că era nerăbdător să își revadă familia.

Emily Burghelea, mesaj pentru soțul ei

Într-o postare făcută pe Instagram, Emily Burghelea a vorbit despre cât de recunoscătoare îi este soțul ei, Andrei, pentru eforturile pe care le face pentru familia ei. Vedeta se simte împlinită alături de el și cei doi copii ai lor, Amedea și Damian. Familia lor se va mări în curând, deoarece creatoarea de conținut este însărcinată pentru a treia oară.

„Reuniți! Prima dată am auzit ușa, Don a început să latre și m-am speriat foarte tare apoi când l-am văzut am început să plâng instant, pentru că mi-a fost dor și pentru că mi-a fost greu și parcă aceste câteva zile, cât am rămas singură și cu cei mici și cu bebe din burtică și cu Don cu toate responsabilitățile, fără el, am înțeles mai mult ca niciodată cât de multe face și cât de mult mă ajută…. Și tații au nevoie să audă asta uneori… Faci o treabă extraordinară și nu știu ce m-aș face fără tine, mai mult de trei zile! Mulțumesc că ai venit mai devreme… Te iubesc și îți mulțumesc că ne faci fiecare zi mai frumoasă și reușești să te împarți perfect între job, doctorat și nu uiți niciodată de familie, pe care o pui mereu pe primul loc!”, a scris Emily Burghelea pe Instagram.

Cum a aflat Emily Burghelea că este însărcinată cu al treilea copil

Emily Burghelea a anunțat recent că este însărcinată cu cel de-al treilea copil. Vedeta și soțul ei, Andrei, se pregătesc să devină din nou părinți și trăiesc o perioadă deosebit de fericită. Creatoarea de conținut a povestit în detaliu pe rețelele de socializare că a aflat că este însărcinată în timpul vacanței.

„Doamne, Doamne, a vrut ca de această dată să aflăm de sarcină devreme, chiar foarte devreme!

Mi-a transmis tot felul de semne pe care am învățat să le văd și să le ascult. După accidentul din Mauritius am învățat să îmi ascult mult mai bine intuiția, pentru că ea este modul în care Divinitatea comunică cu noi!

Deși foarte mică sarcina, primul semn pe care l-am primit a fost un vis. Visam că alăptam, iar visul a fost atât de clar încât a părut că este real, iar când m-am trezit, pentru câteva clipe am avut instinctul să caut bebelușul în pat!”

Creatoarea de conținut a mărturisit că primul test de sarcină pe care l-a făcut în timpul vacanței a ieșit negativ.

„Am făcut un test de sarcină atunci, în Boracay, unde eram plecați în vacanță cu familia, însă el a ieșit negativ…

Cel de-al doilea semn pe care l-am primit a fost unul destul de evident. În una din pozele de pe plajă, am observat cum o burtică neobișnuită s-a conturat în lumina soarelui, iar asta m-a făcut să cred cu tărie că este vorba despre un bebe!

La câteva ore distanță, în timp ce se jucau în pat, Amedea și Damian s-au uitat în același timp printre picioare, iar pentru noi, acesta a fost de fiecare dată un semn clar!

Când Amedea s-a uitat printre picioare pentru prima dată, la un an și ceva, și-a chemat frățiorul, și așa a apărut Damian, iar acum, când amândoi s-au uitat printre picioare în același timp, am simțit că este vorba despre ceva mai mult decât un simplu joc!

Am făcut imediat cel de-al doilea test de sarcină, care a ieșit negativ, dar în sinea mea presimțeam că sunt însărcinată!”

Al treilea test de sarcină a fost însă pozitiv, Emily Burghelea declarând că se bucură enorm că și-a ascultat intuiția și că urmează în curând să devină mamă pentru a treia oară.

„Am plecat din Boracay în Hong Kong, unde am stat câteva zile și mi s-a făcut rău. Am simțit o greață ciudată și i-am scris imediat doamnei doctor Romanescu, care îmi urmărește sarcina. Mi-a recomandat să vin la un control când mă întorc acasă, dar să mai fac totuși un test de sarcină. Cel de-al treilea test de sarcină a ieșit pozitiv, iar bucuria a fost uriașă!

Intuiția m-a înștiințat prima că familia noastră urmează să se mărească și a avut dreptate! Bebe este pe drum!

De multe ori intuiția ne spune lucruri iar tot ce trebuie noi să facem este să avem încredere în ea!!!!”, a mai spus ea.

Citește și:

Monica Bîrlădeanu, confesiuni despre schimbările din viața ei după ce s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță: „După 40 de ani, este vorba de…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro