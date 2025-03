Emily Burghelea, declarații emoționante despre a treia sarcină. Prezentatoarea a dezvăluit noi imagini cu burtica de gravidă: „Am plâns mult”

Emily Burghelea este însărcinată pentru a treia oară! Vedeta și soțul ei, Andrei, se pregătesc să devină din nou părinți și trăiesc o perioadă deosebit de fericită.

Prin intermediul rețelelor de socializare, Emily Burghelea a împărtășit bucuria cu urmăritorii ei, publicând prima ecografie a bebelușului, alături de un mesaj emoționant.

Emily Burghelea este foarte activă pe rețelele de socializare și le-a dezvăluit fanilor mai multe imagini în care lasă să se vadă burtica de gravidă, vorbind și despre gestul cu care a impresionat-o fiica ei, Amedea.

„Florile pe care mi le-a dăruit Amedea, pentru bebe… Am plâns mult! Deși sunt foarte sensibilă perioada aceasta, și mă emoționează orice, gestul ei m-a făcut să simt ceva diferit, ceva ce nu am mai simțit până acum, o emoție puternică ce parcă pur și simplu mi-a topit inima! Bucuriile aduse de copii nu se compară cu nimic pe lumea asta! Oare există vreo metodă să criogenez florile? Aș vrea să le păstrez pe viață!”, a scris prezentatoarea.

Emily Burghelea a povestit în detaliu pe rețelele de socializare că a aflat că este însărcinată în timpul vacanței.

„Doamne, Doamne, a vrut ca de această dată să aflăm de sarcină devreme, chiar foarte devreme! Mi-a transmis tot felul de semne pe care am învățat să le văd și să le ascult. După accidentul din Mauritius am învățat să îmi ascult mult mai bine intuiția, pentru că ea este modul în care Divinitatea comunică cu noi! Deși foarte mică sarcina, primul semn pe care l-am primit a fost un vis. Visam că alăptam, iar visul a fost atât de clar încât a părut că este real, iar când m-am trezit, pentru câteva clipe am avut instinctul să caut bebelușul în pat!”

Creatoarea de conținut a mărturisit că primul test de sarcină pe care l-a făcut în timpul vacanței a ieșit negativ.

„Am făcut un test de sarcină atunci, în Boracay, unde eram plecați în vacanță cu familia, însă el a ieșit negativ…

Cel de-al doilea semn pe care l-am primit a fost unul destul de evident. În una din pozele de pe plajă, am observat cum o burtică neobișnuită s-a conturat în lumina soarelui, iar asta m-a făcut să cred cu tărie că este vorba despre un bebe!

La câteva ore distanță, în timp ce se jucau în pat, Amedea și Damian s-au uitat în același timp printre picioare, iar pentru noi, acesta a fost de fiecare dată un semn clar!

Când Amedea s-a uitat printre picioare pentru prima dată, la un an și ceva, și-a chemat frățiorul, și așa a apărut Damian, iar acum, când amândoi s-au uitat printre picioare în același timp, am simțit că este vorba despre ceva mai mult decât un simplu joc!

Am făcut imediat cel de-al doilea test de sarcină, care a ieșit negativ, dar în sinea mea presimțeam că sunt însărcinată!”