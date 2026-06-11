Kylie Jenner și Timothée Chalamet, în centrul atenției la finala NBA. Ce ținute asortate au ales

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Kylie Jenner și Timothée Chalamet par complet sincronizați. Vedeta de reality TV a devenit o fană declarată a echipei New York Knicks, alăturându-se partenerului ei, Timothée Chalamet, la meciul 4 al finalei NBA împotriva echipei Spurs, miercuri seară, purtând ținute asortate.

Kylie Jenner, de 28 de ani, și Chalamet, de 30 de ani, au ales amândoi jeans Chrome Hearts personalizați cu cruci albastre și portocalii: el a purtat o pereche largă, cu detaliile concentrate în zona gleznelor, în timp ce ea a optat pentru un model cu talie joasă și manșete, cu aplicațiile distribuite pe întreaga suprafață. Pentru cei care vor să recreeze look-ul, trebuie menționat că astfel de piese pot ajunge pe piața de resale la prețuri de aproximativ 18.000 de dolari bucata.

Amândoi au completat ținutele cu piese albe: actorul nominalizat la Oscar a purtat un tricou simplu cu decolteu în V, iar vedeta de reality show un top simplu tip maieu. Chalamet a adăugat o jachetă din denim asortată cu pantalonii, în timp ce Jenner și-a purtat jacheta separat.

Fondatoarea brandului Kylie Cosmetics a purtat o geantă albă din piele Chrome Hearts, în timp ce actorul a completat look-ul cu clasicele sale ghete Timberland. Aceasta este prima apariție a lui Kylie Jenner la finala NBA din acest sezon, în timp ce actorul din „Dune” a fost prezent singur în San Antonio și la Madison Square Garden în ultimele trei meciuri. În trecut, Kylie Jenner a susținut echipa Knicks purtând piese vintage, o geantă Hermès Birkin albastră, perfect în ton cu echipa, și numeroase bijuterii cu diamante.

Timothée Chalamet, la rândul său, și-a completat ținutele statement Chrome Hearts cu propriile accesorii luxoase.

Meciul 4 a atras și alte vedete de top în tribune, printre care Taylor Swift, dar și obișnuiții evenimentelor sportive din New York, Ben Stiller și Spike Lee.

Timothée Chalamet și Kylie Jenner au împlinit trei ani de relație, un prag important pentru unul dintre cele mai urmărite cupluri de la Hollywood. Potrivit publicației Marca, actorul este fericit alături de antreprenoarea din industria beauty, însă nu își dorește să fie asociat cu brandul Kardashian sau cu zona de reality TV care definește familia acesteia.

Conform surselor citate de publicație, Chalamet ar fi fost foarte clar în ceea ce privește limitele sale: relația lui este cu Kylie, nu cu imperiul mediatic al familiei. Mai exact, nu își dorește să apară în show-ul „The Kardashians' și preferă să își mențină cariera și imaginea publică separate de acest univers.

La Globurile de Aur 2026 și la Critics Choice Awards, Chalamet a fost mai asumat ca niciodată în privința relației sale. În momentul în care a urcat pe scenă pentru a primi trofeul pentru Cel mai bun actor, obținut pentru rolul jucătorului de tenis de masă Marty Mauser în Marty Supreme, i-a transmis un mesaj emoționant partenerei sale.

„Mulțumesc pentru fundația noastră. Te iubesc. Nu aș fi putut face asta fără tine”

Cu toate acestea, surse apropiate actorului, citate de Marca, susțin că fiecare apariție publică este atent calculată. Chalamet nu ar avea o problemă cu fotografiile de cuplu de la premiere sau cu aparițiile pe covorul roșu, însă ar fi spus un „nu” ferm în ceea ce privește participarea la reality show-ul familiei.

Foto: Arhiva ELLE

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