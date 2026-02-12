Timothée Chalamet, dezvăluiri surprinzătoare despre planurile de căsătorie cu Kylie Jenner

Timothée Chalamet a vorbit în sfârșit despre planurile sale de căsătorie alături de Kylie Jenner, dezvăluind că se vede legându-și destinul de ea într-o zi.

Timothée Chalamet, dezvăluiri surprinzătoare despre căsătorie

În cadrul unui eveniment promoțional recent desfășurat la Londra pentru noul său film, Marty Supreme, actorul a fost supus unui șir de întrebări fulger despre viața sa personală.

„Ai o iubită?”, l-a întrebat intervievatorul pe Chalamet, în vârstă de 30 de ani, care a zâmbit în timp ce termina o înghițitură din sticla sa de Coca-Cola. „Da”, a răspuns el, chicotind. Intervievatorul a continuat rapid: „Crezi că te vei căsători vreodată?” „Wow, asta e foarte personal. Foarte personal”, a spus Chalamet zâmbind, adăugând în glumă că întrebarea l-ar putea „băga în bucluc”. Totuși, nu a ezitat să răspundă: „Da. Da.”

Întrebat dacă „noi” am putea participa la nuntă, actorul a vrut să știe dacă se referă doar la intervievator sau și la întreaga audiență.

După ce publicul a izbucnit în aplauze și urale, intervievatorul i-a spus, amuzat, că „mai bine ar spune nu” la o asemenea invitație.

La începutul acestei luni, Page Six a relatat că Timothée Chalamet și Kylie Jenner, în vârstă de 28 de ani, locuiesc împreună în Los Angeles de mai bine de un an.

„Sunt obsedați unul de celălalt și sunt mereu împreună”, a dezvăluit o sursă apropiată cuplului, adăugând că „este ca și cum ar fi deja căsătoriți”.

Sursele au mai precizat că Chalamet este implicat și în viața copiilor lui Kylie Jenner. Antreprenoarea din industria beauty are o fiică, Stormi, în vârstă de 7 ani, și un fiu, Aire, de 3 ani, din relația anterioară cu rapperul Travis Scott.

Chalamet a fost însoțit de Kylie Jenner la ediția din acest an a Premiilor Critics’ Choice și la Globurile de Aur, unde a câștigat de două ori premiul pentru cel mai bun actor pentru rolul său din Marty Supreme. În ambele discursuri de acceptare, actorul a ținut să îi mulțumească „partenerei” sale și să își declare public dragostea pentru ea.

Deși formează un cuplu încă din 2023 și au apărut împreună la numeroase evenimente mondene și ceremonii de premiere, inclusiv pe covorul roșu, Timothée Chalamet și Kylie Jenner au ales până acum să își păstreze relația discretă în mediul online.

Lucrurile s-au schimbat în recent, când Timothée Chalamet a publicat pe contul său de Instagram o serie de imagini care marchează victoria sa la Globurile de Aur. În prima fotografie din carusel, Kylie Jenner apare alături de el, ținând statueta câștigată, într-un gest care a fost rapid interpretat drept o confirmare publică a relației.

Timothée Chalamet și Kylie Jenner, apariții pe covorul roșu

Prima apariție pe covorul roșu a celebrului cuplu a avut loc pe 7 mai 2025, la Roma, cu ocazia celei de-a 70-a ediții a Premiilor David di Donatello. Evenimentul a fost cu atât mai important cu cât actorul din A Complete Unknown a fost distins cu premiul David pentru Excelență Cinematografică.

Cei doi au atras toate privirile cu ținute elegante, în nuanțe de negru. Chalamet a purtat un costum din catifea, accesorizat cu o floare pe rever. Kylie Jenner a optat pentru o rochie mulată, cu decolteu adânc, din colecția Schiaparelli toamnă/iarnă 2025. Accesoriile vedetei din The Kardashians au inclus o poșetă de catifea neagră, brodată cu fir auriu, și o pereche de cercei Schiaparelli.

Foto: Profimedia

