Amalia Năstase, dezvăluiri despre educația copiilor ei. Ce reguli au Alessia și Emma: „Au crescut cu încredere”

Amalia Năstase a vorbit deschis despre principiile după care și-a crescut fiicele, subliniind că educația, sportul și relațiile bazate pe respect au fost mereu în centrul preocupărilor sale. Vedeta spune că și-a dorit ca Alessia și Emma să devină femei independente, sigure pe ele și capabile să își aleagă singure drumul, atât în viața personală, cât și în cea profesională.

Cum își crește Amalia Năstase fiicele

Din mariajul cu Ilie Năstase, Amalia Năstase are două fiice care, astăzi, urmează parcursuri academice internaționale. Alessia studiază designul la Paris, acolo unde își cultivă pasiunea pentru artă, în timp ce Emma, cea mai mică, a fost admisă la prestigioasa Universitate St. Andrews din Scoția, instituție cunoscută inclusiv pentru faptul că a fost frecventată de Kate Middleton și Prințul William. Ambele au beneficiat de un sistem educațional care le-a încurajat să își dezvolte talentele și să aibă încredere în propriile alegeri.

Amalia Năstase a explicat că a pus mare accent pe mediul școlar în care au crescut fetele, dorindu-și ca acestea să fie educate într-un cadru care să le ofere respect și sprijin, nu presiune sau judecată. În opinia ei, acest lucru a contribuit semnificativ la formarea unei stime de sine solide.

„Eu am ținut foarte mult la creșterea lor. Să fie într-o școală care nu îi ceartă, care nu îi judecă. Și am găsit sistemul ăsta, în care se poartă respectul către copii. Din punctul ăsta de vedere, copiii au crescut cu încredere în ei.”, a declarat ea în podcastul lui Jorge.

Un alt pilon esențial în educația Alessiei și a Emmei a fost sportul. Amalia Năstase consideră că activitatea fizică joacă un rol fundamental în formarea caracterului, dincolo de beneficiile evidente pentru sănătate. Ea este de părere că sportul îi învață pe copii ce înseamnă disciplina, perseverența și munca în echipă, valori care se reflectă ulterior în toate aspectele vieții.

„Am ținut foarte mult ca ei să facă sport. Foarte mult. Sportul te educă în spiritul muncii continue, a respectării regulilor. Comunicarea cu colegul tău, la fotbal, baschet, e foarte importantă și în viață. Trebuie să știi cum să te ajuți de oameni. Dacă tu nu ești serios la ceva, e pentru că n-ai făcut niciun sport în viața ta. E foarte ușor să renunți ca adult. Dar sportul te învață să ai tenacitatea să nu renunți”, a continuat Amalia Năstase.

Amalia Năstase, despre pasiunile copiilor

Amalia Năstase vorbește deschis despre copiii ei și despre satisfacția de a-i vedea crescând frumos, fiecare pe propriul drum. Ea recunoaște că una dintre cele mai mari bucurii ale sale este faptul că le-a putut oferi șanse și oportunități pe care ea nu le-a avut la vârsta lor.

„Îmi crește inima când știu că ele se descurcă singure. Că sunt fericite, că sunt la școli foarte bune. Că o să aibă în viață un parcurs pe care eu nu am putut să-l am, având în vedere că ele merg la niște școli la care eu n-am putut să ajung. Sunt foarte fericită pentru ele. Sunt foarte mândră că am putut să le ofer așa ceva și sunt recunoscătoare că au ieșit așa copii buni”, a declarat Amalia Năstase pentru Unica.ro.

Foto: Instagram

