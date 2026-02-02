Grammy 2026: cel mai bine îmbrăcate staruri pe covorul roșu

Premiile Grammy 2026 au avut parte de momentele lor de glorie. Printre acestea, ceremonia găzduită de Trevor Noah l-a transformat pe Kendrick Lamar în artistul hip hop care a câștigat cele mai multe trofee (depășindu-l pe Jay-Z); Bad Bunny a câștigat, cu Debí Tirar Más Fotos, premiul pentru albumul anului, proiectul devenind astfel primul album în limba spaniolă care își adjudecă acest titlu; iar Steven Spielberg a luat un premiul pentru Best Music Film, ceea ce înseamnă că atinge mult râvnitul EGOT (acronimul pentru cei care dețin trofee Emmy, Grammy, Oscar și Tony).

Dar am avut parte de momente epocale și pe covorul roșu de la Grammy 2026, dar și pe scenă. Și primele care merită menționate sunt cele de care s-a făcut responsabilă Lady Gaga. Artista, celebră deja pentru aparițiile ei spectaculoase, a pășit pe covorul roșu într-o rochie realizată integral din pene, semnată Matieres Fecales, brand-ul francez avangardist de care s-a arătat foarte interesată și ale cărui creații le-a purtat în mai multe rânduri. Sigur că mulți vor fi fost revoltați de risipa de pene și de cruzimea pe care o implică realizarea unei ținute din acest material, dar știm deja că Lady Gaga nu se ferește de controverse de acest tip. Iar pe scenă, artista a purtat o ținută de arhivă Alexander McQueen, dintr-una dintre cele mai dramatice și spectaculoase colecții ale designerului – Horn of Plenty. Concepută ca un fel de retrospectivă a întregii sale cariere, dar și ca o trecere satirică în revistă a istoriei modei, colecția a stârnit o mulțime de controverse, de la acuzații de misoginie până la comentarii despre ironiile la adresa unora dintre cei mai celebrați designeri ai tuturor timpurilor, precum Christian Dior, Hubert de Givenchy sau John Galliano. Văzută acum, pe scena de la Grammy 2026, ținuta lui McQueen servește pentru a ne aduce aminte că moda obișnuia să fie mai complexă, mai inovatoare, mai riscantă și mai spectaculoasă, un lucru care ne lipsește azi.

Pentru că, pe lângă ținutele lui Lady Gaga, toate celelalte au pălit. Sigur, Malice, Pusha T și Pharrell în Vuitton, părând desprinși de pe un covor roșu al altei decade, au avut apariții simpatice în costumele lor din catifea roz. La fel, surorile Este, Danielle și Alana Haim, tot în Vuitton, au arătat decent. Dar fără nici un fel de factor wow pe care l-am dori de la un astfel de eveniment.

Justin Bieber în Balenciaga și Hailey Bieber în Alaia au avut, și ei, ținute mai mult decât corecte pentru covorul roșu de la Grammy 2026; Billie Eilish a fost consecventă cu sine în ținuta ei Hodakova; Addison Rae, în Alaia, a fost OK – ceea ce că probabil regretatul Azzedine ar fi detestat. Ciara Miller și Tyla în Dsquared2, Olivia Dean în Chanel, Gloria Estefan în Mac Duggal, Audrey Nuna în Thom Browne Couture, Queen Latifah în Stephane Rolland Haute Couture, Chaka Khan în Christian Siriano (cizmele puteau fi lăsate acasă, în favoarea unor pantofi) nici nu au strălucit, nici nu au impresionat, dar au avut apariții per ansamblu reușite.

Surprinzător, au fost câțiva bărbați cu apariții ceva mai interesante – Bad Bunny în Schiaparelli Haute Couture, cu un blazer din catifea prețioasă, și Sombr în Valentino, arătând ca desprins din estetica glam rock a altei ere, au arătat gust și o minimă îndrăzneală.

Ar mai merita mențiuni, pentru aparițiile de la Grammy 2026, și Chappell Roan, într-o rochie semnată de Miguel Castro Freitas pentru Mugler, o creație ce replica o ținută Mugler din 1998 care atârna, la propriu, de piercinguri făcute în sfârcuri. În cazul lui Chappell, se pare că îndrăzneala a fost limitată – desigur, și din motive practice, artista părând să poarte elemente prostetice pe sâni. Ceea ce, realist vorbind, ar fi ajutat-o în cazul unui accident nefericit, pe cale să se întâmple oricând, dacă cineva (chiar ea însăși, poate) ar fi călcat pe rochie. Desigur că ținuta ei va fi intens comentată. Dar, dincolo de faptul că nu Roan și nici Mugler nu au inventat rochiile naked; ce merită spus este că avem de-a face cu încă o idee reciclată, ca și când moda ar fi incapabilă să mai producă azi ținute care să genereze un wow unanim.

Lucrul acesta e vizibil și pentru rochia Tom Ford purtată de Teyana Taylor – ne place mai mult ținuta, sau ne place silueta incredibilă a artistei? Sau în cazul lui Miley Cyrus: sigur, ținuta ei Celine nu e greșită, dar atitudinea purtătoarei face totul aici. Zara Larsson în Germanier, Pink Pantheress în Vivienne Westwood și FKA Twigs în Paolo Carzana au avut, și ele, apariții interesante, dar fără strălucirea la care tot sperăm.

