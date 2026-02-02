Iulia Vântur, sinceră despre dorința de a avea o familie cu partenerul ei, Salman Khan: „Voi trăi cu bucurie”

Iulia Vântur nu exclude să formeze o familie cu partenerul ei, Salman Khan, și oferă mai multe detalii despre căsătorie și copii.

Iulia Vântur
Deși a ales mereu discreția atunci când vine vorba despre viața personală, Iulia Vântur nu evită subiectele sensibile atunci când decide să vorbească deschis. Într-un interviu acordat recent, artista a explicat ce înseamnă, pentru ea, angajamentul într-o relație, cum privește căsătoria și care este raportarea sa reală la ideea de a deveni mamă. Departe de a urma așteptările publice sau convențiile sociale, Iulia spune că fericirea nu trebuie validată printr-o etichetă oficială.

Iulia Vântur, despre căsătorie și familie

Relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan durează de peste un deceniu și a fost, de-a lungul anilor, intens comentată. Crescută într-un mediu în care căsătoria era văzută drept un pas firesc, artista mărturisește că, odată cu maturizarea, perspectiva ei s-a schimbat. Astăzi, ea consideră că iubirea autentică nu este definită de un act sau de o ceremonie, ci de modul în care doi oameni aleg să se respecte și să crească împreună, zi de zi.

„Știu atât de mulți oameni care nu se mai iubesc, ba din contră, și stau încă în căsătorie. Iubirea într-o relație, de orice fel, este menținută printr-un angajament pe care ți-l iei față de tine și față de cealaltă persoană, în sufletul tău, în primul rând. Iubirea este menținută cu grijă pentru celălalt, cu atenție la nevoile celuilalt, cu compasiune, cu respect, cu prietenie, cu comunicare, cu timp de calitate petrecut împreună, cu dorința de a crește împreună.”, a spus ea pentru revista VIVA!

Iulia Vântur a vorbit și despre presiunea socială legată de căsătorie și copii, explicând că, în timp, inclusiv părinții ei au înțeles că împlinirea personală este mai importantă decât respectarea unor tipare impuse. Alegerea de a-și trăi relația departe de expunerea constantă a fost, în opinia ei, una esențială pentru echilibrul cuplului. Ba mai mult, ea a explicat că, împreună cu partenerul ei, au ales să rămână discreți în privința relației lor.

„Există o vorbă: iubește în taină, fă planuri în taină, sărbătorește în taină. Câteodată, expunerea poate distruge.”

În ceea ce privește maternitatea, artista vorbește cu aceeași sinceritate și asumare. Deși este foarte apropiată de familia lui Salman Khan și are o relație specială cu nepoții acestuia, Iulia spune că nu simte nevoia să forțeze un astfel de pas, lăsând acest capitol în voia destinului.

„Da, un copil este un dar de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu va considera că a venit momentul să devin mamă, voi primi și voi trăi cu bucurie.”

Iulia Vântur, decizie importantă

Iulia Vântur a lăsat România în urmă și s-a mutat în India, pentru a începe o nouă viață și o relație cu superstarul Salman Khan.

La mai bine de zece ani de la decizia de a începe o etapă nouă peste hotare, Iulia Vântur se bucură de un echilibru între planul personal și cel profesional și și-a împărtășit recent obiectivele pentru anul 2026.

„În viața personală îmi doresc să aduc mai mult timp pentru relaxare, me time, fără deadline-uri și grabă. Îmi doresc să petrec mai mult timp și acasă. Ultimii ani au fost intenși, cu foarte multe proiecte și în afara Indiei. Nu credeam că voi spune asta, pentru că îmi place să călătoresc, însă cred că ar trebui să mai relaxez ritmul, cred că am făcut mai multe zboruri decât piloții. (zâmbește) Majoritatea, în scop profesional”, a mărturisit Iulia Vântur pentru VIVA!

Lili Sandu, sinceră despre relația cu părinții lui Silviu Țolu. Cum se înțelege cu ei: „Nu au dat sfaturi gratuite'

Foto: Instagram

