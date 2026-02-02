Cu ce probleme de sănătate se confruntă Ilona Brezoianu, la câteva luni de când a devenit mamă. Ce a povestit actrița pe internet

Ilona Brezoianu a povestit pe rețelele de socializare că trece prin momente dificile.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Ilona și fiul ei
VEZI FOTO
POZA 1 / 22

Ilona Brezoianu și partenerul ei de viață au devenit recent părinți. Ilona Brezoianu a devenit mamă pentru prima dată, marți, 18 noiembrie, la ora 12:25! Jurata de la „Te cunosc de undeva” a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos, de nota 10. Mai mult, soțul actriței a intrat alături de soția sa în sala de naștere.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Ilona Brezoianu

Ilona Brezoianu a povestit pe rețelele de socializare că trece prin momente dificile din cauza unor probleme serioase de sănătate.

„Mâine dimineață vin ciur la emisiune că am criză de sciatică…”, a scris actrița, dezvăluind astfel că se confruntă cu dureri puternice.

Actrița a trecut peste momentele neplăcute și, deși a mărturisit că încă se mai confruntă cu dureri, a fost prezentă în cadrul emisiunii Neața cu Răzvan și Dani, fiind vorba despre o ediție specială, care a aniversat 18 ani de existență a show-ului matinal de la Antena 1.

Ilona Brezoianu, despre experiența maternității

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cei doi și-au unit destinele în vara anului 2024 în cadrul unei ceremonii intime și deosebite. Evenimentul, înconjurat de prieteni și familie, a fost plin de emoție și bucurie.

De atunci, Ilona și Andrei împărtășesc cu discreție imagini și frânturi din noua lor viață, de la scene liniștite din casă până la micile provocări ale rutinei.

Actrița nu și-a pierdut simțul umorului, așa cum multă lume o știe și s-a fotografiat după ce și-a aplicat un filtru glam, în care apărea machiată și cu un prosop pe cap, cu scopul de a masca oboseala acumulată în ultima perioadă.

„Așa mi-aș dori să arăt, da’ nu e cazu, că am cearcăne până la genunchi. Așa că mă duc la masaj”, a povestit ea pe rețelele de socializare.

Deși recunoaște că oboseala își face simțită prezența, Ilona a povestit la Super Neatza de Weekend că are un sprijin neprețuit în Andrei.

Ilona Brezoianu, primele nopți acasă cu bebelușul ei

Ilona Brezoianu a vorbit într-un interviu acordat recent despre cum s-au desfășurat primele nopți petrecute acasă cu bebelușul ei.

„E bine, e foarte bine. El (n.red. bebelușul) doarme cel mai mult. Andrei doarme cel mai puțin. E foarte prezent.”, a spus Ilona Brezoianu, citată de Spynews.ro.

Actrița a mărturisit că intenționează să revină destul de curând la activitățile sale obișnuite și la rolul pe care îl are în cadrul emisiunilor de la Antena 1.

Deși este o prezență rezervată pe rețelele de socializare, actrița a dezvăluit în ultimele zile mai multe imagini cu băiețelul ei.

Chipul micuțului rămâne discret ascuns, însă atmosfera caldă din fotografii spune totul despre emoția și împlinirea celor doi proaspeți părinți.

Ilona Brezoianu a postat o imagine adorabilă în care bebelușul ei apare dormind alături de tatăl lui, moment pe care l-a împărtășit cu urmăritorii ei de pe social media.

„Nu există ceva mai frumos”, a scris Ilona Brezoianu.

Actrița a mai dezvăluit că a fost la plimbare cu băiețelul ei, descriind momentul în stilul ei caracteristic.

„Ia că am scos franzela afară. Îi place în căruț”, a scris actrița.

Citește și:
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, confesiuni despre viața ei amoroasă după despărțirea de artist: „Înainte, o femeie după divorț era ceva ca sfârșitul lumii, acum…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Iulia Vântur, sinceră despre dorința de a avea o familie cu partenerul ei, Salman Khan: "Voi trăi cu bucurie"
People
Iulia Vântur, sinceră despre dorința de a avea o familie cu partenerul ei, Salman Khan: "Voi trăi cu bucurie"
Amalia Năstase, dezvăluiri despre educația copiilor ei. Ce reguli au Alessia și Emma: "Au crescut cu încredere"
People
Amalia Năstase, dezvăluiri despre educația copiilor ei. Ce reguli au Alessia și Emma: "Au crescut cu încredere"
Andreea Bălan, amendată de două ori de către Antena 1. Artista, dezvăluiri noi din carieră: "Vedeam pe post cum se minte"
People
Andreea Bălan, amendată de două ori de către Antena 1. Artista, dezvăluiri noi din carieră: "Vedeam pe post cum se minte"
Cătălin Scărlătescu, imagine alături de noua lui parteneră. Cum au apărut cei doi împreună
People
Cătălin Scărlătescu, imagine alături de noua lui parteneră. Cum au apărut cei doi împreună
Theo Rose, primele declarații după zvonurile conform cărora ar pleca de la Vocea României: "Așa au înțeles..."
People
Theo Rose, primele declarații după zvonurile conform cărora ar pleca de la Vocea României: "Așa au înțeles..."
Grammy 2026: cel mai bine îmbrăcate staruri pe covorul roșu
People
Grammy 2026: cel mai bine îmbrăcate staruri pe covorul roșu
Libertatea
Vedete pe covorul roșu la Premiile Grammy 2026. Rochii spectaculoase și alegeri controversate
Vedete pe covorul roșu la Premiile Grammy 2026. Rochii spectaculoase și alegeri controversate
Andreea Bălan, amendată de Antena 1 din cauza lui Cătălin Măruță. Ce au pus-o producătorii să facă cu Mihai Petre
Andreea Bălan, amendată de Antena 1 din cauza lui Cătălin Măruță. Ce au pus-o producătorii să facă cu Mihai Petre
Ce e situs inversus, afecțiunea genetică rară de care suferea Catherine O’Hara. În urmă cu 20 de ani o descoperise
Ce e situs inversus, afecțiunea genetică rară de care suferea Catherine O’Hara. În urmă cu 20 de ani o descoperise
Cum arată Luminița Anghel după ce a slăbit 30 de kilograme. Dieta care o ajută să își recapete silueta. „Am deschis frigiderul, am intrat în el şi am rămas acolo”
Cum arată Luminița Anghel după ce a slăbit 30 de kilograme. Dieta care o ajută să își recapete silueta. „Am deschis frigiderul, am intrat în el şi am rămas acolo”
Ego.ro
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
A murit Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite. S-a stins din viață la 40 de ani. Care a fost cauza decesului
A murit Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite. S-a stins din viață la 40 de ani. Care a fost cauza decesului
Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă Chefi la cuțite
Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă Chefi la cuțite
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Avem imaginile! Milionarul, pe care toți românii îl știu, se iubește cu un tinerel! Da, a fost și cu femei, dar acum iubește un bărbat! Foto
Avem imaginile! Milionarul, pe care toți românii îl știu, se iubește cu un tinerel! Da, a fost și cu femei, dar acum iubește un bărbat! Foto
"M-am apucat de…" Adevărul despre silueta impecabilă afișată de Andra, în noul sezon „Românii au talent”, sezonul 16. Cum a slăbit, de fapt, artista! Gata cu hainele largi! Detalii exclusive
"M-am apucat de…" Adevărul despre silueta impecabilă afișată de Andra, în noul sezon „Românii au talent”, sezonul 16. Cum a slăbit, de fapt, artista! Gata cu hainele largi! Detalii exclusive
catine.ro
Covorul roșu de la Premiile Grammy 2026. Cele mai spectaculoase ținute ale vedetelor
Covorul roșu de la Premiile Grammy 2026. Cele mai spectaculoase ținute ale vedetelor
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026. Peștii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026. Peștii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Specialiștii au descoperit un nou tip de personalitate. Cum se numește și ce manifestări pot exista
Specialiștii au descoperit un nou tip de personalitate. Cum se numește și ce manifestări pot exista
Lista completă a câștigătorilor de la Premiile Grammy 2026
Lista completă a câștigătorilor de la Premiile Grammy 2026
Mai multe din people
Emily Burghelea a botezat-o pe fiica ei, Elisabeta Teodora. Imagini inedite de la eveniment: "Am fost extrem de emoționată"
Emily Burghelea a botezat-o pe fiica ei, Elisabeta Teodora. Imagini inedite de la eveniment: "Am fost extrem de emoționată"
People

Emily Burghelea a botezat-o recent pe fiica ei, Elisabeta Teodora, și a publicat mai multe imagini de la eveniment.

+ Mai multe
Cele mai neinspirate ținute pe covorul roșu de la Grammy 2026
Cele mai neinspirate ținute pe covorul roșu de la Grammy 2026
People

Nu e despre haine, ci despre muzică. Cu toate astea, imaginea e o componentă esențiala a modului în care un artist se prezintă lumii, iar cele mai nefericite ținute de pe covorul roșu de la Grammy 2026 stau mărturie pentru faptul că și celor mai mari staruri le lipsește, uneori, inspirația.

+ Mai multe
O nouă eliminare din echipa Faimoșilor de la Survivor 2026. Cine a părăsit competiția: "Mi-aș fi dorit să pot mai mult"
O nouă eliminare din echipa Faimoșilor de la Survivor 2026. Cine a părăsit competiția: "Mi-aș fi dorit să pot mai mult"
People

Doi concurenți din echipa Faimoșilor au intrat în lupta pentru ultima șansă la Duel!

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC