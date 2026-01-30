Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 2-8 februarie 2026

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 2-8 februarie 2026, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

  de  ELLE
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 2-8 februarie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 2-8 februarie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 2-8 februarie 2026

Mercur poate fi denumit ca fiind păzitorul tău ancestral în zilele care urmează. Vei încerca să aprofundezi cât poți de mult înțelesul sau semnificația anumitor relații din viața ta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 2-8 februarie 2026

Ești pregătită în orice moment pentru orice compromis este nevoie, dar sunt situații în care trebuie să fii conștientă că nu poți să faci mai mult decât atât. La birou este de preferat să lași loc flexibilității și înțelegerii. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 2-8 februarie 2026

A vorbi în termeni pozitivi despre sine presupune iubire de sine, și nu o atitudine arogantă. Atunci când mizezi cu totul pe spontaneitate, tot ceea ce trăiești se învăluie în autenticitate și profunzime. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 2-8 februarie 2026

Simți că ești destul de tensionată din punct de vedere psihic și vei încerca să cauți ajutor la cei dragi. Unele persoane vor veni înainte ta și te vor ajuta să te regăsești, iar altele îți vor face mult mai mult rău. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 2-8 februarie 2026

Anumite contexte în care te vei afla îți vor oferi răspunsul pe care îl căutai de ceva timp în raport cu viața profesională. Este posibil ca ceea ce faci în prezent să nu te reprezinte cu adevărat. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 2-8 februarie 2026

Vrei să stai departe de o anumită persoană, dar sunt lucruri care te tot apropie de ea. Ai nevoie de autenticitate pentru a putea să te deschizi față de cei din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 2-8 februarie 2026

Astrele sunt cele care te vor ghida pe parcursul întregii zile. Deși ai nevoie de mai multă susținere de la anumite persoane din viața ta, știi că trebuie să ai încredere în sine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 2-8 februarie 2026

De cele mai multe ori promovezi o imagine falsă și asta dă de gândit celor care încearcă să mai aibă inițiative în ceea ce te privește. Este nevoie de o comunicare clară și autentică. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 2-8 februarie 2026

Ai nevoie să readuci în viața ta starea de echilibru de altădată. Maniera în care te raportezi constant la toate situațiile tensionate de la birou face din tine o colegă desăvârșită. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 2-8 februarie 2026

Marte îți dă astăzi curajul de a te confrunta cu propriile slăbiciuni. Aceasta este prima mutare pe care trebuie să o faci pentru recâștigarea stimei de sine de altădată. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 2-8 februarie 2026

„Fugi” mereu doar după lucruri autentice și nu alegi să faci niciun compromis în acest sens. Relațiile importante pentru tine se definesc prin încredere și dăruire. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 2-8 februarie 2026

Comportamentul tău este unul pasiv-agresiv și asta îi va irita pe cei mai sensibili dintre interlocutorii tăi. În altă ordine de idei, pe unii oameni cu care vei interacționa îi va ajuta în decizia de a se îndepărta de tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

