Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Având în sfera energetică planetele Saturn și Marte, zilele următoare vor fi caracterizate de aventură și riscuri. În plan emoțional, nu reușești să găsești un echilibru. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Te afli într-o tranziție importantă din punct de vedere emoțional. Raportarea la sine devine extrem de importantă pentru tine și pentru echilibrul din relațiile de referință pentru tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Nu este cazul să iei decizii pe fugă deoarece nu ai nimic de pierdut dacă adopți o atitudine mai calculată. În plan profesional, este important să îți menții motivația la cote maxime, mai ales în această perioadă destul de antrenantă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Zilele următoare sunt potrivite pentru a aduce relația personală pe linia de plutire. Confruntările destul de agresive, lipsa de timp petrecut împreună, dar și propriile prejudecăți despre ceea înseamnă de fapt o relație de cuplu v-au distanțat. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Dintotdeauna te-ai considerat o persoană bună la suflet și înțeleaptă atunci când vine vorba de interacțiunile cu cei din jur. Atunci când vine vorba de viața de cuplu, trebuie să vezi câte compromisuri mai ești dispusă să faci în raport cu propria fericire. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 26 ianuarie – 1 februarie 2026

La nivel energetic, nu vei simți nimic diferit pe parcursul acestei săptămâni. Chiar dacă încă sunt prezente iluziile în raport cu o o relație anume din viața ta, știi care sunt deciziile pe care le vei lua în viitor. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Modul în care se aliniază planetele în perioada următoare te va face să pierzi controlul asupra propriului echilibru. Chiar dacă te simți constrânsă de anumite reguli, este esențial să îți dai seama de importanța lor. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Indisponibilitatea emoțională în raport cu anumite persoane devine din ce în ce mai evidentă. Modul în care alegi să comunici cu cei apropiați este unul degajat, lăsând mereu impresia lipsei de autenticitate. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Prezența lui Pluto are o influență evidentă asupra lucidității cu care alegi să te raportezi la tot ceea ce trăiești. Se pare că ești tot mai ancorată într-o stare de spirit anxioasă și nu mai găsești resurse. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Având în vedere că ești sigură pe tot ceea ce reprezinți ca profesionist, nu ai cum să dai greș cu inițiativele pe care le ai. În plan personal însă, ai o personalitate destul de „alunecoasă”. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 26 ianuarie – 1 februarie 2026

În orice context în care te afli, te plângi de neajunsurile din viața ta, chiar dacă ești conștientă că acest gest poate deveni deranjant pentru cei din jur. Fiecare dintre noi își trăiește viața printre provocările de care are parte. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Îți place atmosfera din cadrul familiei, dar viața este mult mai mult decât atât. Ai nevoie și de altfel de împliniri pentru a spune că trăiești cu adevărat. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro