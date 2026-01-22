Ringier și Mediaposte Hit Mail, într-un parteneriat strategic pentru logistică la nivel înalt

Ringier și Mediaposte Hit Mail au demarat un parteneriat strategic, care va aduce produsele Ringier mai aproape de consumatori.

Ringier și Mediaposte Hit Mail au încheiat un parteneriat strategic prin intermediul căruia își unesc forțele pentru a duce logistica la următorul nivel. În felul acesta, Ringier România se va concentra pe dezvoltarea diviziei de colecționabile, cărți, ziare și reviste, externalizând operațiunile logistice și depozitul către Mediaposte Hit Mail, compania care este un lider recunoscut în logistică și fulfillment. Decizia grupului marchează o etapă esențială de profesionalizare și eficientizare a lanțului logistic, și vine ca un răspuns la nevoia de a optimiza distribuția clasică, având în vedere faptul că volumele, diversitatea produselor și așteptările clienților cresc constant.

Parteneriatul cu Mediaposte Hit Mail permite Ringier România să se concentreze pe dezvoltarea de produse și conținut editorial, bazându-se pe o infrastructură logistică solidă, modernă și flexibilă; acest lucru fiind confirmat și de Dana Costache, Director Operațional Ringier România.

„Această mutare ne permite să construim o logistică modernă, predictibilă și scalabilă. Este un pas esențial pentru a susține planurile noastre ambițioase de creștere și pentru a oferi partenerilor noștri un nivel superior de serviciu.”, a declarat aceasta.

Parteneriatul cu Mediaposte Hit Mail va însemna pentru Ringier România procese mai rapide, trasabilitate îmbunătățită, timpi de livrare optimizați și capacitate crescută de gestionare a volumelor mari.

„Suntem bucuroși să punem la dispoziția noului nostru partener strategic, Ringier România, resursele noastre logistice și expertiza acumulată de-a lungul a 29 de ani de activitate pe piața locală.”, a declarat Marian Seitan, fondator & CEO, Mediaposte Hit Mail. „Parteneriatul se bazează pe infrastructura noastră logistică modernă, care include un depozit de 19.000 mp, situat în Chitila și operat la cele mai înalte standarde, precum și pe platformele informatice și know-how-ul dezvoltat în timp. Totodată, beneficiem de stabilitatea și experiența oferite de apartenența, din 2009, la Grupul La Poste (Poșta Franceză), unul dintre cele mai mari și solide grupuri logistice europene, deținut de statul francez.”, a mai subliniat acesta.

Având în vedere faptul că anul acesta, în 2026, Ringier România își propune lansarea unor noi colecții, axate pe experiențe premium și ediții speciale, Andrei Bereandă, General Manager Ringier România, a declarat: „Ne dorim să construim pe termen lung, cu parteneri puternici și infrastructură pregătită pentru viitor. Mutarea la Mediaposte Hit Mail ne oferă stabilitatea și flexibilitatea necesare pentru a accelera planurile mari pe care le avem pentru 2026 și anii următori, atât pentru cei care cumpără produsele de la chioșcurile de ziare, magazinele de presă din mall-uri sau online.”

Mediaposte Hit Mail, noul partener Ringier România, este parte a Grupului La Poste din 2009, deține un depozit de 19.000 mp în Chitila, operat la standarde înalte, și beneficiază de know-how-ul unuia dintre cele mai solide grupuri logistice europene. Colaborarea strategică are scopul de a transforma și de a susține creșterea continuă a Ringier România. Dezvoltarea unor proiecte speciale, precum platforma Colecții Libertatea, cel mai mare hub din Romania dedicat colecționarilor, precum și creșterea sa accelerată este susținută direct de noua structură logistică, care va permite gestionarea eficientă a comenzilor și extinderea portofoliului de produse.

În 2025, platforma Colecții Libertatea a gestionat peste 150.000 de comenzi, consolidându-și poziția pe piață. Anul acesta, echipa pregătește surprize speciale pentru comunitatea de colecționari: lansări cu impact, ediții care vor ridica standardele pieței și experiențe gândite să transforme pasiunea pentru colecții într-un adevărat eveniment.

