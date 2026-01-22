Afirmații pozitive pe care ți le spui la început de relație și sub nicio formă nu sunt benefice

Crezi că aceste afirmații pozitive îți dau o stare bună și te setează mental pentru grijă de sine și succes, dar efectul este invers.

  Cristescu Catalina
Afirmații pozitive pe care ți le spui la început de relație și sub nicio formă nu sunt benefice

Au fost foarte utile când erai copleșită de anxietate sau de tristețe, te-au ajutat în trecut după o despărțire ori când ai avut o perioadă proastă la serviciu. Te criticai mult și afirmațiile pozitive ți-au antrenat creierul să te tratezi cu mai multă blândețe, înțelegere și flexibilitate. Iar acum că ai început o nouă relație și uneori apar gânduri intruzive, temeri, apelezi la afirmațiile pozitive pentru a le depăși. Dar forma lor poate fi o capcană.

Eu sunt cea care contează

Ai observat că în fostele relații ai avut tendința de a te neglija, de a nu te uita la ceea ce ai tu nevoie, la dorințele și alegerile tale. Făceai orice ca partenerul să fie mulțumit, îi făceai lui pe plac, el era pe primul loc în viața ta și asta te-a făcut să te pierzi pe tine. Acum vrei opusul, vrei ca în primul rând tu să te vezi, să te auzi, să fii în contact corect cu tine. Perspectiva în care tu ești cea care contează poate duce spre îndreptățire, spre egoism, te poate face să te gândești numai la tine, iar la partener nu. Să nu te uiți și la ceea ce este ok sau nu pentru el, la nevoile lui.

Indiferent ce s-ar întâmpla eu sunt puternică

Adică deja ai validat gândul că se vor întâmpla lucruri rele, partenerul nu se va purta cum trebuie, te va răni, cumva inconștient te-ai programat pentru eșec în relația respectivă. Și dacă indiferent ce s-ar întâmpla tu ești puternică, ajungi să cauți elementele prin care să validezi că scenariul negativ e real, să cauți minusurile, defectele. Setarea mentală nu e pe a construi o relație frumoasă împreună, ci pe a-ți demonstra că nu este ceea ce trebuie. În plus, această împuternicire creează premisele pentru o independență extremă, în care nu îl primești adecvat pe partener în viața ta. O femeie puternică nu se dezvăluie, nu se arată vulnerabilă, tinde să preia controlul și să domine.

Amintește-ți cine ești și jocul se schimbă

O afirmație care a fost populară și pe social media, care dă un boost de încredere în sine, dă putere. E grozav să îți amintești cine ești, ce calități ai, dar de ce trebuie să fie un joc? O relaționare unde dinamica din cuplu este etichetată drept joc invită tocmai la crearea și menținerea unui joc psihologic despre care știm deja că nu este nici pe departe sănătos sau câștigător. Jocurile de putere sau jocurile relaționale nu scot la iveală comportamente din partea sănătoasă, ci din moduri de a face față dezadaptative.

Dificultatea este o oportunitate de creștere

Să ieși din zona de confort și să propui și tu întâlniri sau să ceri clarificări pe ceva ce te-a supărat, ori să clarifici natura relației și perspectiva fiecăruia despre viitor e un aspect. Dar dificultăți de tipul triunghiuri amoroase în care partenerul încă se află într-o veche relație căreia nu i-a dat drumul, evită să se angajeze autentic în cuplu presupun menținerea unor tipare nesănătoase.

Ești foarte exigentă cu tine? Cum asta e o problemă indiferent în ce etapă a relației te afli

Greșeli pe care le faci atunci când relația pe care ai început-o avansează într-un ritm lent
Greșeli pe care le faci atunci când relația pe care ai început-o avansează într-un ritm lent
Lifestyle

Lucrurile între voi se mișcă prea lent pentru tine, iar asta naște multă frustrare. Greșelile pe care le faci mai departe pot pune în pericol relația.

Sarra Tsorakidis, despre filmul "Ink Wash", o reflecție asupra vocilor femeilor: "E o iluzie că se poate face artă cu ușurință"
Sarra Tsorakidis, despre filmul "Ink Wash", o reflecție asupra vocilor femeilor: "E o iluzie că se poate face artă cu ușurință"
Lifestyle

Pentru Sarra Tsorakidis, regia este o formă de artă prin care își dă voie să cunoască personaje noi.

Valori personale pe care e important să le aveți aliniate și la nivel de cuplu
Valori personale pe care e important să le aveți aliniate și la nivel de cuplu
Lifestyle

Valorile personale comune sau negociate la o formă acceptabilă în cât să devină comune sunt o bază foarte importantă pentru a avea un cuplu durabil.

