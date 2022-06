Staruri care au știut că vor ajunge celebre în întreaga lume

Dacă unele celebrități au ajuns cunoscute dintr-o întâmplare, altele și-au dorit de la o vârstă fragedă să aibă parte de faimă și de o carieră internațională. Iar în ceea ce le privește pe vedetele din această listă, putem spune că și-au atins obiectivul de a deveni celebre și recunoscute de publicul larg.

1. Jennifer Lawrence

În mod neașteptat sau nu, dar Jennifer Lawrence a știut mereu că va fi în lumina reflectoarelor. Deși inițial nu era convinsă de domeniul în care va profesa, pe parcurs și-a dat seama că drumul ei va fi în actorie. „Întotdeauna am știut că voi fi celebră. Obișnuiam să stau în pat și să mă întreb: „Voi fi o vedetă de televiziune locală?”, „O să mă duc la un speaker motivațional?”, spunea actrița într-un interviu pentru Vogue.

2. Oprah Winfrey

Într-un interviu din 1988 cu Barbara Walters, Oprah Winfrey mărturisea atunci că încă din perioada copilăriei, de când a crescut în Kosciusko, Mississippi, a urmărit-o sentimentul că va fi faimoasă. „Am știut întotdeauna că m-am născut pentru a face lucruri mărețe în viața mea. Am simțit mereu asta. Îmi amintesc că am fost la ferma bunicii mele și am știut asta la vârsta de 4 ani. Pur și simplu am știut întotdeauna.”

3. Kim Kardashian

Fie că ne place sau nu, Kim Kardashian este constant în vizorul publicului, de la declarațiile sau aparițiile controversate, până la viața personală pe care o împărtășește cu toată lumea. Entertainment Tonight a publicat în 2014 un videoclip cu vedeta, realizat acasă la ea, în anul 1994. La vremea respectivă, Kim Kardashian avea 13 ani și sărbătorea absolvirea clasei a VIII-a. Era înconjurată de prieteni și familie și în acel clip, în timp ce vorbea în fața camerei, a făcut o aluzie cu privire la viitoarea ei faimă internațională de care se va bucura.

4. Lady Gaga

Lady Gaga a fost încurajată de tatăl ei să își urmeze visul când i-a spus acestuia că vrea să devină o vedetă rock. Artista a dezvăluit într-un show din 2011 de la Madison Square Garden din New York că într-o zi la cânta acolo. „Am crescut la distanță de 20 de străzi de aici. M-am uitat la fiecare nume care a urcat aici. Obișnuiam să visez că îmi voi vedea numele luminat.”

5. Chris Pratt

Când era în liceu, Chris Pratt era convins că va deveni o persoană publică bogată. „Antrenorul meu de lupte din liceu îmi amintește de această discuție când am venit în biroul lui și mi-a spus: „Chris, ce vrei să faci cu tine?”. Am spus: „Nu știu, dar știu că voi fi celebru și că voi câștiga o mulțime de bani”, declara actorul pentru Entertainment Weekly. Cariera în actorie i-a adus o avere de 80 de milioane de dolari în 2022, astfel că și-a atins obiectivul.

6. Kendall Jenner

Când avea 14 ani, Kendall Jenner și-a dorit ca într-o zi să devină un supermodel recunoscut la nivel internațional. Într-o apariție din 2017 din cadrul Tonight Show, a citit un fragment din jurnalul ei din 2010, în care menționase încă de atunci obiectivul ei de a deveni „un model important. Sper că se va întâmpla.”

7. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez și-a început cariera ca dansatoare și asta a făcut multă vreme. Pasiunea pentru dans a făcut-o să treacă și prin momente dificile pe care le-a depășit. „Îmi amintesc că am dansat și cântat în fața oglinzii din dormitorul meu. Întotdeauna am avut visuri – visuri care tocmai au devenit mărețe”, povestea artista în 2013 pentru V Magazine.

8. Jim Carrey

În cadrul unui interviu în care a discutat despre cariera sa la începutul anilor ’80, când avea spectacole în cluburi de comedie, Jim Carrey a sugerat faptul că va deveni popular în viitorul apropiat. „După un timp ești omul publicului. Nu Jim Carrey care poate merge pe stradă făcând orice vrea. Sper că voi ajunge în punctul în care să nu pot să ies pe stradă. Nu va fi distractiv? Unde va fi imposibil să merg fără a fi recunoscut?”.

9. Noah Centineo

Noah Centineo a fost prezent în 2018 în emisiunea The Late Late Show with James Corden cu ocazia promovării To All the Boys I’ve Loved Before. Actorul și-a amintit atunci că l-a cunoscut pe prezentatorul TV cu un an înainte, în New York, când cariera lui nu se afla în plină ascensiune. A început să discute cu James Corden și i-a spus că într-o zi va fi invitat în emisiunea sa. „Am spus: „Voi fi în emisiunea ta.” Și [James] a spus: „Când?”, a povestit Noah. „Și i-am răspuns: „La un moment dat.”

10. Tobey Maguire

Tobey Maguire, cunoscut pentru faptul că l-a interpretat pe Spider-Man/Peter Parker în primele trei filme, știa că va deveni celebru. „De când aveam în jur de 15 ani știam că voi avea succes. De la 17 sau 18 ani am știut că vreau să trăiesc o versiune minunată a vieții mele”, a povestit actorul pentru The Guardian.

