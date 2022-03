Jim Carrey, critici la adresa publicului de la Premiile Oscar, care l-a aplaudat pe Will Smith: „Am fost dezgustat”

Jim Carrey s-a arătat revoltat de modul în care a fost tratat incidentul de la Premiile Oscar, când Will Smith l-a lovit pe Chris Rock pe scenă. Actorul a spus în cadrul unui interviu că s-a simțit dezgustat de reacția publicului la gestul lui Smith.

În timpul ceremoniei desfășurate la Teatrul Dolby, Will a urcat pe scenă și l-a lovit pe comediantul Chris Rock pentru că a făcut o glumă despre soția sa, Jada Pinkett Smith. Întors la locul lui, Will i-a strigat lui Rock: „Scoate numele soției mele afară din gura ta!”, apoi a rămas la masa lui. Mai târziu, în cadrul spectacolului, a primit premiul pentru cel mai bun actor și s-a întors pe scenă în mijlocul unei ovații pentru a ține un discurs plin de lacrimi.

Jim Carrey critică aplauzele aduse lui Will Smith, după ce l-a lovit pe Chris Rock

În timp ce vorbea cu Gayle King, de la CBS Mornings, despre noul său film „Sonic the Hedgehog 2”, Jim Carrey, în vârstă de 60 de ani, și-a spus părerile despre ceea ce s-a întâmplat la Oscaruri. Actorul a susținut că Hollywood-ul este „fără coloană vertebrală” pentru că l-a aplaudat pe Will după ceea ce s-a întâmplat.

„Am fost dezgustat. Am fost dezgustat de aplauzele la scenă deschisă. Am simțit că Hollywood-ul este pur și simplu fără coloană vertebrală. Chiar am simțit că, ‘Oh, acesta este un indiciu foarte clar că nu mai suntem clubul cool'”, a spus Carrey.

Actorul condamnă gestul lui Smith

Cât despre decizia lui Chris Rock de a nu depune plângere împotriva lui Smith, Carrey a spus că, dacă era în locul lui, „aș fi anunțat în această dimineață că îl dau în judecată pe Will pentru 200 de milioane de dolari, pentru că acel videoclip va rămâne acolo pentru totdeauna. Va fi omniprezent. Acea insultă va dura pentru totdeauna.„

„Dacă vrei să strigi din public sau să îți arăți dezaprobarea sau să spui ceva pe Twitter sau orice altceva… nu ai însă dreptul să vii pe scenă și să lovești pe cineva în față pentru că a spus acele cuvinte.”, a mai spus actorul.

O sursă a declarat anterior pentru PEOPLE că „s-a discutat serios despre eliminarea lui Will” din Academia Americană de Film. Carrey a speculat că izbucnirea „egoistă” „a apărut din neant pentru că Will are frustrări în interiorul lui” și îi dorește tot ce este mai bun. Ba mai mult, acesta a spus că nu are nimic personal cu actorul, însă gestul lui nu a fost apreciat.

