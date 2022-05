Vedete care au fost surprinse într-un mod inedit chiar de celebritățile pe care le admiră

Și celebritățile au câteva vedete pe care le admiră și ar face orice pentru a le cunoaște. Și în cazul unora au avut loc aceste întâlniri și câteva staruri au povestit cum au decurs momentele, fie ele emoționante sau chiar stânjenitoare, în care au fost surprinse de celebritățile preferate.

1. Billie Eilish

Billie Eilish a fost timp de mai mulți ani fana lui Justin Bieber. Când a avut ocazia să-l întâlnească la festivalul Coachella în 2019, artista a avut entuziasmată. Deși nu era tocmai pregătită să-l cunoască pe idolul ei, se pare că el a surprins-o în timp ce Ariana Grande cânta. „Stătea la cinci metri distanță, perfect nemișcat. Avea masca pe față și tot ce puteam vedea erau ochii lui”, a povestit Billie Eilish la Carpool Karaoke.

2. Eddie Redmayne

Eddie Redmayne este un mare fan al serialului Friends, iar el și soția lui au încercat să o întâlnească pe Jennifer Aniston în timpul unei petreceri. „Ne-am dorit atât de mult să o cunoaștem. Pur și simplu am stat la aproximativ patru metri în spatele ei toată seara și, în cele din urmă, cred că a spus: „Bine.” Oricum, așa am ajuns să o întâlnim și este la fel de frumoasă și minunată pe cât te-ai aștepta să fie”, a declarat Eddie Redmayne Jimmy Kimmel Live.

3. Emma Watson

Emma Watson a întâlnit-o pe Céline Dion la premiera filmului Beauty and the Beast și a fost entuziasmată de apariția artistei. Actrița a explicat ulterior că atât ea, cât și mama ei o admiră pe Céline Dion și îi apreciază muzica. „Părinții mei nu prea înțeleg celebritățile sau Hollywood-ul, dar eu și mama mea obișnuiam să cântăm piesele lui Céline Dion în mașină, tot timpul”, spunea Emma Stone la Jimmy Kimmel Live!.

4. Sarah Paulson

De-a lungul carierei sale, Sarah Paulson a avut șansa de a juca cu numeroase staruri. Dar, actrița a fost cu adevărat surprinsă în momentul în care a lucrat cu Rihanna pentru comedia Ocean’s 8. După ce au făcut cunoștință, Sarah Paulson a încercat să nu se facă de rușine în fața artistei pe care o admiră, dar a ajuns chiar să îi cânte piesele cu voce tare.

5. Chris Hemsworth

Chris Hemsworth a fost plăcut surprins atunci când l-a întâlnit pentru prima oară pe Chris Pratt și a explicat și care e motivul într-un interviu pentru ELLE USA. „Prima dată când l-am întâlnit cu adevărat pe Chris Pratt – și când am mers pe platourile de filmare cu el – am fost șocat. Nu știu de ce. El este atât de carismatic. Și bun în ceea ce face.„

6. Emma Stone

Emma Stone s-a declarat fana trupei Spice Girls, iar atunci când un post de radio australian a convins-o pe Melanie Brown (Mel B) să înregistreze un video special pentru actriță, nu a putut să nu se emoționeze când l-a văzut. Înainte de începerea clipului, Emma Stone aproape că era în lacrimi. „O, Doamne, Mel B vorbește cu mine? Sunt atât de entuziasmată. Plâng. Sunt cea mai mare fană Spice Girls. O iubesc pe Mel B”, spunea Emma Stone în cadrul 2Day FM Sydney.

7. Anne Hathaway

Anne Hathaway era pe punctul de a-și pierde calmul atunci când și-a dat seama că Mariah Carey se afla la premiera filmului ei, The Intern. Actrița acorda un interviu în momentul în care artista trecea pe covorul roșu. Deși nu s-a apropiat de ea, Anne Hathaway s-a mulțumit să o admire de la distanță.

8. Camila Cabello

Fiind o mare admiratoare a serialului Game of Thrones, Camila Cabello a fost încântată să o cunoască pe Emilia Clarke, dar și să îi vadă pe restul actorilor din distribuție atunci când au fost împreună în platou în timpul unei apariții la The Graham Norton Show. „Aș vrea doar să spun că sunt cea mai mare fană Game of Thrones din întreaga lume. Am terminat toate cele opt sezoane într-o lună.”

9. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a explicat în 2019 că ea și fostul ei logodnic, Alex Rodriguez, și-au cumpărat o casă pe care plănuiau să o renoveze și și-au dorit să îi ajute Joana Gaines, prezentatoarea Fixer Upper, o emisiune despre îmbunătățirea unor locuințe. Însă Joana nu lucrează pentru proiecte care sunt în afara orașului Waco, Texas. Fostul partener al cântăreței a aranjat ca Jennifer Lopez să vorbească pe FaceTime cu Joana Gaines, care le-a oferit câteva sugestii în materie de design. „Și el deschide FaceTime-ul și este chiar Joanna Gaines! M-am comportat ca o fană! Eram: „O, Doamne! Glumești?!” Și m-am uitat la el și eram: „Tu chiar mă asculți”, a povestit artista în cadrul The Ellen DeGeneres Show.

10. Diane Keaton

În timp ce era în emisiunea lui Ellen DeGeneres, Justin Bieber i-a făcut o surpriză actriței Diane Keaton și a decis să meargă în platou să o cunoască. Vizibil emoționată, Diane Keaton a rămas fără cuvinte și ulterior l-a îmbrățisat și l-a pupat pe obraz pe artist.

