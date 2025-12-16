Maroul, o alegere elegantă pentru sărbători

Elegant, cald și extrem de sofisticat, maroul revine în prim-plan și își revendică statutul de alternativă chic la clasicul negru. De la ciocolată intensă la cafea cremoasă, iată cum îl porți de sărbători pentru un look modern și rafinat.

Mult timp considerat o nuanță de tranziție sau rezervată ținutelor de zi, maroul trece în acest sezon la nivelul următor și devine una dintre cele mai stylish alegeri pentru perioada sărbătorilor. Casele de modă mizează în colecțiile lor pe tonuri profunde de dark chocolate, espresso sau cacao, reinterpretate în siluete elegante, materiale luxoase și styling minimalist.

Cea mai sigură formulă? Monocromia. O ținută purtată integral în nuanțe de maro, de la rochii fluide din satin sau catifea, până la costume bine croite sau seturi din tricot fin, creează un efect sofisticat, dar mai soft decât negrul clasic. Jocul de texturi este esențial: satinul lucios, pielea fină sau lâna premium adaugă profunzime și transformă maroul într-o alegere perfectă pentru seară.

Pentru un look de petrecere, maroul funcționează impecabil alături de accente aurii sau champagne. Bijuteriile statement, sandalele metalice sau un clutch cu detalii strălucitoare ridică instant ținuta și îi dau acel aer festiv subtil, fără a părea excesiv. Dacă vrei o abordare modernă, mizează pe contraste elegante: maro și crem, maro și roz pudrat sau maro și burgundy.

În ceea ce privește croielile, sezonul favorizează liniile curate și siluetele fluide. Un slip-dress în ton de ciocolată, un costum oversized purtat cu top delicat sau o fustă midi din piele combinată cu un pulover fin sunt alegeri care bifează atât tendințele actuale, cât și nevoia de confort în perioada aglomerată a sărbătorilor.

Versatil, flatant și extrem de elegant, maroul dovedește că poate fi vedeta garderobei festive. Este nuanța care transmite lux fără efort și rafinament fără rigiditate, exact ceea ce ne dorim de la o ținută de sărbătoare actuală.

